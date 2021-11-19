前國際刑警組織主席孟宏偉因收賄遭判13年半，妻子現身受訪稱中國政府是「怪物」

前國際刑警組織主席、前中國公安部副部長孟宏偉，在2020年1月因多年收賄、總計達1446萬人民幣（約6294萬新台幣），而被天津市第一中級人民法院判處13年6個月的有期徒刑。其妻高歌日前現身接受《美聯社》專訪聲稱丈夫的清白，並認為孟宏偉是因推動改革而被整肅。

根據《BBC》的報導，孟宏偉是北京大學法律系畢業，在中國任職刑警工作長達40多年、曾任公安部副部長，更是第一名當上國際刑警組織主席的中國人。由於中國的司法系統被要求要「忠於黨」，因此當時人權組織還擔心此舉會有利中國當局追查海外異議人士的動向，並質疑國際刑警組織的公正性。

不過，原本住在法國的孟宏偉，於2018年9月回到中國之後突然失蹤，中國當局在數日後證實他因為涉嫌收賄，而接受國家監委監察調查，還強調這「完全是其一意孤行、咎由自取的結果」。在被扣押之後，他43年的共產黨黨員身份和政府公職均被開除。

Photo Credit：AP / 達志影像 前國際刑警組織主席、前中國公安部副部長孟宏偉。

此外，國際刑警組織當時也發表聲明，表示收到孟宏偉的辭呈，該辭呈立即生效。高歌對此感到憤怒，她認為這個組織什麼忙也沒幫，「一個被強行失蹤的人，會自願寫一封辭職信嗎？一個警察組織可以對這樣的典型犯罪事件視而不見嗎？」

因為擔心自己和孩子會被綁架，高歌之後在法國取得政治庇護，並表示丈夫所受的指控是出於政治目的。

高歌3年未連絡上丈夫後決定露臉受訪，將中國政府比喻成「怪物」

2020年1月，孟宏偉一審因受賄罪宣判13年6個月有期徒刑，並處200萬人民幣（約870萬新台幣）罰金，他當庭表示服從判決、不再上訴。

天津市第一中級人民法院表示，孟宏偉到案後主動交代了大部分犯罪事實並認罪。《新華社》指出，他在擔任公安部黨委委員、副部長、中國海警局局長期間，利用職務上的便利，為有關單位和個人在企業經營、職務升遷等事項上謀取利益，或利用職權通過其他國家工作人員的職務，為他人謀取不正當利益，非法收受財物折合人民幣1446萬元。

《美聯社》在18日發布了針對高歌的專訪，她冒著風險，決定在訪談中以真實身份和面貌示人。她原本堅持受訪時要在不明亮的地方，並從背後拍攝，「我有責任露臉，並告訴這個世界發生了什麼事。」

高歌指出，孟宏偉消失的前幾個小時向她發送了兩則簡訊，第一則是「等我電」，4分鐘收到的第2則簡訊，則有一個「刀子」的表情符號。在那之後，高歌再也沒有連絡上自己的丈夫，她的律師寄給中國當局的信件都未受答覆，她甚至不確定他是否還活著。

Photo Credit：AP / 達志影像 高歌和孟宏偉最後的聯繫紀錄。

高歌表示，這件事對她的孩子而言也非常殘忍，「我不希望孩子沒有父親。」她向《美聯社》表示，每當她的孩子聽到有人在敲門，都會上前去看看，「我知道他們希望那個要進來的人會是他們的父親」，高歌說道，她的孩子真的非常勇敢。

「這是一個由政治上的分歧變成刑事案件的例子。」《美聯社》指出，高歌認為孟宏偉會被整肅，是因為他一直利用他的職位來推動改革，「中國現在的腐敗程度相當嚴重，已經無所不在。」她認為有兩種方法能解決問題，第1種就是現行的做法，第2種則是走向憲政民主，從根本上解決問題。

高歌告訴《美聯社》：「在過去的3年，就像我們在和COVID-19共處的過程中所學到的。我現在明白要如何和怪物共處。」她將中國政府比作「怪物」，因為他們「吃了自己的孩子」。

高歌現在已經不使用她的中文名字，她冠上了丈夫的姓，作為「葛瑞絲・孟」（Grace Meng）讓她感覺更像自己，「我死了，然後又重生了」，她這樣告訴《美聯社》。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範