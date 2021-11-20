2021/11/20,
生活

氣候變遷進行式？從最新調查看台灣民眾與COP26的距離

氣候變遷進行式？從最新調查看台灣民眾與COP26的距離
Photo Credit：iStock

我們想讓你知道的是

日前剛於英國格拉斯哥落幕的COP26會議，會中各國齊聚一堂討論對氣候協議的共識與決議，最後收尾令人印象深刻，在有關煤炭使用的規定上，因為印度與中國的強力堅持，從原本希望「逐步淘汰」、戲劇性的變成「逐步減少」。各國的政治角力與意識形態差異，在鎂光燈下更顯張力；然而遠在另一半球的台灣，民眾對於COP的看法又是什麼呢？

文：許月苓

氣候議題也讓台灣民眾「有感」

根據最新的調查，有近半數民眾雖對COP感到陌生，但依舊充滿好奇；另一方面，既不感熟悉也完全不想進一步了解COP的則達三成。這項初步結果，可以詮釋為約有三成台灣民眾對於氣候議題不感興趣嗎？

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然而我們的另外一項問題指出，近九成的民眾都認為氣候變遷已對台灣造成巨大的衝擊，並有更多人認為氣候變遷會對台灣未來造成更大的衝擊。從此可看出，儘管少數民眾對於COP等國際層次的協約會議並不了解，但氣候變遷對台灣造成的影響卻是全部的人皆具體而微能感受到。只是COP對於台灣民眾可能太遙遠，也可能像是主要停留在國家較抽象的層次，而少有個人直接相關，才讓少部分台灣民眾對COP興趣缺缺。

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但如果我們加以細究：如何將COP26以及氣候變遷的議題，轉化介紹成民眾可以直接從生活面向感受，以及推出更多實質行動方案等，都是對於將人與氣候變遷議題連結起來的重要做法。無論如何，調查中也顯示僅四至五成民眾同意台灣已經很努力阻止災難性氣候變化及積極參與COP26，近九成民眾都認為台灣需要更積極參與COP26及阻止災難性氣候變化發生。因此該如何讓台灣民眾對於國際上的氣候變遷研究議題有更深的連結，可能是面臨一般民眾時所會面臨的重要問題，是可以是多加論述的地方。

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更重要的是，調查顯示出有七成網民表現出以如（如捐款/協助推廣/參與活動…）等行動支持氣候變遷議題。台灣民眾或許對COP26感謝像是旁觀國際大戲，但透過公部門或私部門的一起努力，台灣不會、也不應該從此缺席。

責任編輯：徐喬莉
核稿編輯：黃玟捷

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