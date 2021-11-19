2021/11/19,
國際

是否抵制北京冬奧？拜登：確實在考慮

是否抵制北京冬奧？拜登：確實在考慮
圖為拜登｜Photo Credit: AP / TPG Images

我們想讓你知道的是

對於抵制北京冬奧，民主黨與共和黨都有議員表示支持。10月份，更有民主黨與共和黨參議員聯手提出國防政策法案修正案，其中提及，要禁止美國國務院花費政府經費「支持或促進」美國派官員出席北京冬奧。

2022年北京冬季奧運即將在明年2月登場，不過由於中國壓迫人權的問題，因而爭議不斷，更有超過180個組織呼籲抵制北京冬奧。而美國政府，是否也會進行抵制？

《華盛頓郵報》在16日就指出，白宮可能會在近期宣布，對北京冬奧進行外交抵制。美國總統拜登（Joe Biden）昨（18）日證實這件事，指出「確實在考慮中」。

拜登：的確在考慮是否外交抵制北京冬奧

《華盛頓郵報》16日引述消息人士說法，指出為了在不影響運動員的權益下，抗議中國政府打壓人權的行為，已經向拜登提出外交抵制（diplomatic boycott）北京冬奧，意思是指不派任何官員前往，並預計月底前會批准。18日拜登在會晤加拿大總理後，接受記者採訪的過程中證實了這件事，表示「確實在考慮中」。

《紐約時報》報導，對於這件事，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）稍後發表看法，表示拜登與習近平並沒有在15日的會談中提到北京冬奧，但她也針對中國侵犯人權的狀況，承認「我們確實擔憂」。

事實上早在4月，美國國務院發言人就曾表示，美國正與盟友密切商討，該如何在冬奧抗議北京迫害人權的問題，而當時就提及，外交抵制可能是選項之一。

另外對於抵制北京冬奧，民主黨與共和黨都有議員表示支持。民主黨籍的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）呼籲抵制北京冬奧，共和黨參議員科頓（Tom Cotton）更呼籲全面抵制北京冬奧。此外10月份，更有民主黨與共和黨參議員聯手提出國防政策法案修正案，其中提及，要禁止美國國務院花費政府經費「支持或促進」美國派官員出席北京冬奧。

北京冬奧，其他國家怎麼看？

由於中國迫害新疆維吾爾族，加上打壓香港的言論自由，目前有超過180個組織要求抵制北京冬奧。各國國會都有議員加入抵制北京冬奧的行列。

另一方面英國保守黨國會議員，則在18日致函英國首相強生（Boris Johnson），希望能夠外交抵制北京冬奧。不但表示支持美國對北京冬奧實施外交抵制，更表示應該要與美國採取相同作法。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範

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