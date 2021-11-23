安倍晉三接任自民黨最大派閥領袖，黨內「反岸田總本舖」開張？

在日本第49屆眾院選舉帶領自民黨斬獲261席，掌握國會營運「絕對安定多數」的岸田政權，雖以最快速度出席了COP26領袖峰會，並與美國總統拜登（Joe Biden）完成短暫會談，但國內政局的挑戰接踵而至。

即便岸田帶領的自民黨，在眾院實質控制所有常任委員會，在排案和審議上佔盡便利，但在施政優先順序、聯合內閣運作，以及大學長安倍晉三的「步步進逼」這三點上，都面臨著嚴酷考驗。

岸田發現金也招惹民怨？誰在扯後腿？

為了對付新冠疫情，岸田早早拍板「現金給付」政策，編列兩兆日圓，直接發放10萬元（含現金五萬和五萬元抵用券）給18歲以下的孩童，黨版規劃排除年收入960萬以上的家庭，看似合情合理，卻遭到黨內外不同程度的批評。

公明黨選前承諾「普發現金」，意外引發「撒錢」的批判，在野聯盟更反諷，此項政策像是岸田「選舉的回禮」，日本疫情好轉之際，岸田內閣的「暖心」政策會不會令不出「官邸」，意外掀起不小的波瀾。

岸田主打的經濟牌「新資本主義」，揭示分配和成長並重，最終目標要達到「所得倍增」，然而具體可行的方法為何，目前仍是充滿問號，最大挑戰莫過於，作為財源之一的資本利得課稅，到底能在大企業身上收到多少稅？還是反倒懲罰了一般投資人，市場上已逐漸傳出不安的情緒。

同一時間，岸田內閣打算推出一系列的經濟安全保障法案，又希望大舉導入境外投資，為經濟成長打底，不過「保護色彩」和「成長思維」，兩者是火車對撞，還是相輔相成，至今缺乏說明。日本第三季GDP年減3％，遠遠超過市場預期的0.56％，出口和消費的衰退的幅度可以看出，時間不一定站在岸田這一邊。

關西勢力翻弄永田町？維新會分化自公聯合政權？

不只政策產出略顯矛盾，席次成長4倍、眾院第三大黨日本維新會也開始出招。維新會已敲定，在新會期與國民民主黨密切合作，由於兩黨總席次已達到52席，雖然沒有成立黨團（會派）的打算，但兩黨相加之下，維新會身價暴漲，已經不是陽春政黨，正式跨越單獨提出法案和預算案的門檻。

日本維新會「以小博大」的氣勢不只限於國會，目標訂在下一次選舉，一舉在能東京都突破席次，黨內已有聲音公開呼籲，希望能和東京都知事小池展開新的合作。

事實上，眾院選後，維新會幹事長馬場伸幸立即表態支持自民黨修憲，此外，對於自民黨強化自衛隊防衛能力的法案，也同步表態支持，日本媒體解讀：「比起執政聯盟的公明黨，維新會竟更積極支持修憲」；第一，自民黨深知，只要維新會和國民民主黨贊成修憲，「憲改勢力」在參眾兩院就能突破三分之二的修憲門檻；第二，在此一背景下，修憲案的正當性大幅度提升，就算立憲民主黨喊破喉嚨反對，輿論也不會批評是「只有執政黨參加」的修憲。

最重要的是，在維新會的催化下，對於長期主張「日中友好」的公明黨，形成有力的牽制，過往標榜「宗教和平」價值的公明黨，是自民黨聯繫「北京」的重要管道，日本維新會向右傾斜，等於幫助自民黨管好「盟友」。維新會拉一打一的「陽謀」，一桃殺三士，刷足存在感。

2013年公明黨黨魁山口那津男（左）與中共總書記習近平會面｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

安倍派成黨內最大派閥？反岸田「總本舖」開張？

然而政策傾壓，以及盟友之間的勾心鬥角，殺傷力恐怕都比不上安倍晉三的「拉弓」。11月11日，自民黨內最大派系「細田派」在會長細田博之轉任眾院議長後，正式由前首相安倍晉三接任會長。安倍在接任首日的派閥演說中，大篇幅強調：「修憲是自民黨建黨以來的中心思想，更是清和會（安倍派）成員的第一要務。」

安倍主張自衛隊寫入憲法第九條，「日本遭遇緊急事態」的處置也應入憲；自己8年主政，尚無法如願，如今卻成為團結派閥成員的利器，此外，安倍希望透過派閥加持，把政調會長高市早苗塑造成下屆首相人選，無論就政策和人事，安倍都有向岸田叫牌的本事。

值得注意的是，岸田的黨政人事，也不是任由各派予取予求，首先指派舊竹下派（平成研究會會長）出身的茂木敏充接任自民黨幹事長，茂木歷任經濟產業大臣、政調會長、外務大臣等職，如今身兼平成研究會會長，更與安倍前首相、麻生前副首相都有一定程度的私誼，茂木出任幹事長，不會遭致過大反彈。

可是另一方面，為防止安倍派成為施政上的阻礙，外務大臣則推出自岸田派自家人林芳正，林氏上任前，做了四年的日中友好議員聯盟會長，不管辭不辭，都不影響「知中、友中」的政治履歷。

此外，原本外傳的幹事長熱門人選額賀福志郎，是日韓議員聯盟會長，這樣的人事考量不難看出，岸田派「日中、日韓」等距友好的外交路線，必定與安倍有所區隔。

2020年岸田首次參選自民黨總裁敗給菅義偉，缺乏跨派閥的奧援被認為是失敗主因，2021年情勢轉變，麻生派表態支持河野太郎，並和岸田派合作奪下勝選，兩派國會議員再度喊出重組「大宏池會」的構想，設法跟93席的安倍派抗衡。

岸田派、麻生派所主張的「大宏池會」經歷20年演變，尚無法成形，由於「後岸田」時代首相人選河野太郎、林芳正、茂木敏充提早浮上檯面，兩派合作又燃起希望，長期對抗「安倍派」的態勢相當明顯。

安倍拿「和平憲法」逼岸田表態？從不從都是難題？

安倍派「上市」，除了證明自己8年首相遺留下來的影響力，黨內無人能及，也顯示在99屆內閣總理大臣菅義偉退下後，仍能繼續「隔代」叫人做事情，而被經濟困局、黨友政敵、和安倍修憲「三箭」所瞄準的岸田文雄，今後能不能順利走出自己的路，必將是今後日本政治的關注焦點。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航