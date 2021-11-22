春節返鄉三方案：是妥協也是科學，期望台灣經得起這波大量國人入境的考驗

文：林應然（台灣大學醫學系畢業，美國喬治亞州立醫學院免疫過敏科研究員。台灣兒科醫學會副理事長、台北市醫師公會常務理事、台北市立忠孝醫院小兒科主任、台灣兒科醫學會秘書長）

春節將至，每逢佳節倍思親，遊子回鄉就是人之本性，台灣的商人及旅客有時就像候鳥，時間到了總要飛回溫暖的故鄉團聚一下，更何況這個故鄉目前很安全，已經好幾星期都是境內零確診了。

為因應年底大量台商返國，防疫旅館無法容納每人14天的檢疫量能，中央流行疫情指揮中心改變了原先嚴格的14天入住集中檢疫所或防疫旅館的檢疫方式，表示從12月14到明年2月14日，春節入境檢疫規定依照入境者是否有完整接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗將另有「10＋4」和「7＋7」不同的檢疫方案，如果入境時已完整接種WHO認可的疫苗並滿14天，或我國核准緊急授權使用的疫苗，就可以選擇最短的「7＋7」方案。

三種不同的方案如下：

方案A：入住防疫旅宿完成檢疫期14天，及接續自主健康管理7天。

方案B：10天入住防疫旅宿＋4天在家居家檢疫＋7天自主健康管理：

入境者前10天（入境第0-10天）入住防疫旅宿，於檢疫第9-10天增加1次PCR檢測，檢測結果陰性後，於第11日返家，並進行後4天（入境第11-14天）在家居家檢疫，檢疫期滿前1日進行PCR檢測，檢測結果陰性者，期滿解除檢疫列管，接續自主健康管理7天。

在家檢疫以一人一戶為原則，即該戶內僅可入住居家檢疫者。但同住家人（非居家檢疫者）均已完成兩劑疫苗接種，可同戶內一人一室同住。

Photo Credit: 中央社

方案C：7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿＋7天在家居家檢疫＋7天自主健康管理，疫苗種類須為世界衛生組織緊急使用清單或我國核准緊急授權使用或專案製造：

入境者入境時須完成2劑COVID-19疫苗接種且滿14天，前7天（入境第0-7天）自費入住集中檢疫所或防疫旅宿，於集檢所／防疫旅宿檢疫期滿前一日進行一次PCR檢測，檢測結果陰性者，次日即可返家完成後續8-14天居家檢疫，第10天增加自費家用快篩一次，檢疫期滿前一日進行PCR檢測，檢測結果陰性者，期滿解除檢疫列管，接續自主健康管理7天。

7天在家檢疫以一人一戶為原則，即該戶內僅可入住居家檢疫者。但得擇定採一人一室者，同住家人（非居家檢疫者）條件及配合事項如下：

須完成兩劑COVID-19疫苗接種且滿14天。 同住家人（非居家檢疫者）於居家檢疫者之檢疫第8-14天，進行「加強自主健康管理」，第15-21天「自主健康管理」，並由地方政府開立通知書。 同住家人（非居家檢疫者）於居家檢疫者檢疫第10天、第14天，以自費家用快篩試劑各檢測1次。

這三個方案看起來有點複雜，特別是方案B及方案C，不過不管如何複雜，這個政策其實反映了幾個特點：

首先，它是妥協下的產物，妥協的原因是防疫旅館，無法容納春節那麼多入境國人每人14天檢疫的量能。雖然方案A檢疫期14天可能是最安全的方案，因為在集中檢疫所或防疫旅館檢疫期14天中，隔離者在嚴格監督下很難外出而導致防疫發生破口。

入境檢疫者，事實上必須經過多次PCR篩檢陰性，才能繼續在防疫旅館或居家檢疫，包括：搭機前3天PCR、入境時PCR、防疫旅館結束前一天PCR、居家檢疫期滿前一日PCR檢測，其中方案C在第10天還增加自費家用快篩一次，隨時監測入境檢疫者是否發生感染。

它帶有獎勵性質，獎勵完整接種疫苗的入境者，可以縮短自費入住集中檢疫所或防疫旅館的天數。同住家人如果打完兩劑疫苗，也可以跟檢疫者同戶但不同室。

它也有醫學上的根據，打完兩劑疫苗的民眾比較不會受到感染，即使有突破性感染，多半也是輕症或無症狀感染，既然是輕症或無症狀感染，他們發生咳嗽、流鼻水、打噴嚏的機會也少了很多，因此也比較安全，不會將病毒散播出去。

Photo Credit: 中央社

台灣第一劑疫苗涵蓋率已經近八成，預期至春節期間完整兩劑疫苗涵蓋率會近六到八成，應該可以進一步容許疫情的衝擊。不少國家在國人疫苗兩劑覆蓋率已達七、八成時，常常會採取解封及對外開放就是這個原因。

台灣不可能持續一直嚴格封鎖邊境避免疫情，我們目前嚴格封鎖邊境的目的是因為國人完整兩劑疫苗涵蓋率尚低，我們必須以拖待變。

理想上，如果50歲以上的高風險族群及免疫力低下的慢性病患都打完兩劑疫苗了，就應該可以考慮進一步開放了。

我們不可能完全避免感染發生，因為病毒在突變，打完疫苗還是可能發生感染，但只要感染後不必住院，沒有重症與死亡，我們就該滿意了，就當作是得到一般感冒，幾天後會自然好轉一樣。既然病毒幾乎不可能消失，我們又必須與病毒共存，那我們何必在意打完疫苗後發生的輕症及無症狀感染呢？

當然，它必須有配套措施，由於台灣原先對入境國人是採用居家檢疫政策，但三番兩次都有居檢者不守防疫規範違規外出，所以後來才有嚴格的入住集中檢疫所或防疫旅館之規定，特別是在傳染性特別強的DELTA病毒株成為全球的主流病毒株後。因此中央流行疫情指揮中心，已修訂出更嚴格的違規處罰措施，對違反檢疫規定者，祭新台幣100萬元重罰，以因應在無法嚴格監督的居家檢疫隔離期間可能發生的違規事件。

期望台灣可以經得起這波春節大量國人入境的考驗。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航