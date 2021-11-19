菲總統杜特蒂心靈導師被美國指控性販運，最年輕受害者僅12歲

美國檢察機關19日以性販運罪行起訴菲律賓教會領袖阿波羅．卡倫．奎博洛伊（Apollo Carreon Quiboloy），指他利用「永恆的詛咒」的言論及肉體暴力強迫年輕女子與他發生性行為。

奎博洛伊是菲律賓總統杜特蒂的朋友兼心靈顧問，他也創立「基督王國復興主義教會（KOJC）」。根據《南華早報》報導，2020年發布由五名女子呈交的74頁起訴書說明遭受奎博洛伊毒手的受害者介於12至25歲，他強迫女子將肉體奉獻給「神之子」，否則將受到詛咒及肢體上的暴力。

該起訴書也包含其他指控，包括串謀、兒童性交易、性暴力、及一系列詐騙罪。起訴書內容談到，受害者需為奎博洛伊準備食物、打掃住家、按摩及被稱為「夜間執勤」的性行為。若「牧民」表現佳，將有機會住在豪華酒店、與領袖們出國旅遊、獲得獎金等。但成功逃離教堂的受害者告訴檢察官，他們工作全年無休，若沒有達到每日工作要求會遭到毆打及精神虐待，一些甚至表示他們被迫睡在停車場的貨車內。

奎博洛伊及其他教會領袖為首的性交易從2002年開始，至少持續到2018年。起訴書也指出，還有另外8名教會成員透過詐騙獲得美國簽證，到當地進行虛假的兒童慈善募捐。這些款項應被捐贈給菲律賓的貧困兒童，但洛杉磯檢察官辦公室透露，募款得到的錢都花在教會的營運及奎博洛伊及其他教會領袖的奢華生活。

與菲律賓總統的交情

根據《ABC新聞》，基督王國復興主義教會在2016年支持總統候選人杜特蒂。杜特蒂也曾在南部的達沃市擔任市長時也曾利用該教會的廣播電視節目發表政見。

菲律賓網媒《Rappler》也報導，明年即將參與總統大選的菲律賓拳王巴喬 （Manny Pacquiao），在今年9月對奎博洛伊發起誹謗訴訟，因為奎博洛伊指控他濫用資金。帕奎奧說：「他散佈假消息來洗腦菲律賓民眾，甚至引用《聖經》裡教義誤導大家，也破壞了我的名譽。」杜特蒂與奎博洛伊交情深厚，曾利用奎博洛伊的談話節目批評帕奎奧。

總統府發言人卡羅．諾格拉斯（Karlo Nograles）在記者會上表示，總統與他人的交情將由總統親自解釋，向民眾說明奎博洛伊之後是否繼續擔任杜特蒂的顧問。根據《菲律賓新聞》，他說明，若美國政府對這起事件尋求引渡，他們將全力配合，不過諾格拉斯也直言引渡問題仍處於「推測階段」。

菲律賓司法部長梅納多．格瓦拉 (Menardo Guevarra) 也對媒體說，司法機構尚未收到美國或華盛頓國務院的任何引渡請求。他補充，去年在達沃市對奎博洛伊提出的強姦指控被駁回，但現在正在向司法部上訴。

最新的起訴在2020年呈交的起訴書裡加入奎博洛伊與其他5名新被告的指控，檢察院說明美國當局已經逮捕三名被告，但包括奎博洛伊在內的其餘三名仍身處菲律賓。

Justice Secretary Menardo I. Guevarra on Friday, Nov. 19, said the Philippine government has not received any request from the United States government to extradite Apollo Carreon Quiboloy, President Duterte’s spiritual adviser.



READ: https://t.co/Xho2w8ghG6 pic.twitter.com/fXha5BpX27 — Manila Bulletin News (@manilabulletin) November 19, 2021

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒