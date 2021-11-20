嬰兒為什麼會對你咯咯笑？研究：可能是年幼靈長類動物的「梳毛」行為

文：Yi-ching Kuai

會講話以前就會笑：科學家研究是什麼讓嬰兒發笑

這個世界上沒有什麼聲音比嬰兒的笑聲更甜美。事實證明，要讓嬰兒咯咯笑，不一定需要跟引人注目的玩具或是多好笑的笑話，根據每天都在研究「嬰幼兒為什麼笑」的英國研究員卡斯帕・阿迪曼（Caspar Addyman）所說，嬰兒的笑點其實單純而深刻。

嬰兒在學會說話之前就先會笑，因此，笑聲是探究人類如何體驗各種事情最早的線索。倫敦大學金匠學院發展心理學講師、金匠學院嬰兒實驗室主任阿迪曼對此深感興趣。他想研究嬰兒如何學習，但與研究成人不同：「你不能問嬰兒問題、要他們回答或按按鈕。」

嬰兒通常會在九到十二個月大時說出第一個字，但研究發現孩子開始笑的時間比說話要早得多——三個月大就會發出笑聲了。阿迪曼雖然自己沒有孩子，但他受到了姐姐和外甥女開玩笑、母女倆樂呵呵的景象啟發，想要知道「有沒有可能透過笑聲了解嬰兒在想什麼」，因為如果不是因為嬰幼兒理解了什麼，他們就不可能笑。

「躲貓貓」笑果驚人

首先，阿迪曼收集了父母對嬰兒笑聲的觀察（研究範圍定為兩歲半以下的兒童），詢問以下問題：寶寶第一次笑是什麼時候？他們覺得什麼最有趣？什麼玩具和遊戲最能讓他們發笑？

來自全球62個國家（包括菲律賓、尚比亞、烏拉圭和澳洲）約1500位母親和父親響應，其中有些人還寄了短片。家長的回覆證實，嬰兒確實是在三個月左右時開始會發出笑聲，讓艾迪曼放下心中一塊大石。

最能讓嬰兒發笑的遊戲包括發出奇怪的聲音和玩玩偶，但有一種遊戲在全球嬰兒遊戲中，「笑果」獨冠群雄，讓世界各國的嬰兒都笑得美叮美噹，那就是——躲貓貓。一種成人用雙手遮住臉，然後打開雙手露出臉，也許露臉的同時配上誇張表情或聲音的簡單遊戲。阿迪曼對這個現象很感興趣。他認為這個遊戲影響力之大，並不僅僅在於驚喜的效果而已。

因為，雖然年紀小的嬰兒可能會認為對方躲在手後面時就是「變不見了」，所以對方再次出現時會被嚇得咯咯笑個不停；但對年齡較大的嬰兒——比如兩歲的孩子來說，他們沒有被騙到，卻還是覺得這個遊戲超好笑。

透過對學齡前兒童的實驗研究發現，激發人類如此早期就開始笑的關鍵因素在於「分享」。實驗中，阿迪曼觀察了兩歲半至四歲的兒童單獨、與另一個孩子一起，以及和一群人一起看搞笑卡通時的反應，結果兒童在與別的孩子一起看卡通時，笑聲是自己一個人看時的八倍，雖然孩子們表示卡通片本身在兩種情況下一樣好笑。

艾迪曼曾預估，孩子的笑聲會隨著更多人一起觀看而增加，但有趣的是，事實並非如此，孩子們在一群人中笑得和兩個人一起看時一樣多，表示笑不只是有感染力的反應，更是「向在場其他人發出的訊號」。他說：「他們笑的主要原因是為了傳達他們覺得這很好笑。」例如，當學齡前兒童獨自看卡通時，他們有時會環顧四周，並試圖在好笑的時刻確認研究人員的眼神。

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搔癢只適用於熟人

阿迪曼推測，用笑聲交流的需求，可能在我們作為一個物種的發展中深及根本。

進化生物學表明，人類會與其他人分享，因而產生歸屬感。雖然阿迪曼仍在企圖梳理，為什麼孩子會有對旁人展現自己看卡通看得很開心的需求，但他認為這可能跟牛津大學人類學家和靈長類動物學家羅賓・鄧巴（Robin Dunbar）提出的想法有關，即笑聲可能是用來代替年幼靈長類動物為彼此梳毛的行為。

「梳毛是一對一，一心一意地把時間都投資在別人身上。」他解釋梳毛讓團體成員間產生信任，同時創造社群意識。笑聲同樣難以造假，雖然不能同時為一群人梳毛，但可以一起笑、一起開心。

「這是你覺得環境輕鬆舒適時，真心發出的訊號。」阿迪曼說，從這個角度來看，一起開心既可以作為社交線索，也可以是社會凝聚力：笑聲讓人覺得有歸屬感。對成年人來說，笑聲是一種重要的社交互動，那麼「對嬰兒來說，笑聲的重要性會加倍，因為他們沒有那麼多其他的連結方式。」

如果躲貓貓失敗的話，還可以嘗試搔癢，但僅限於對認識的嬰兒。在搔癢的案例再次應證了歸屬感的重要性。阿迪曼的調查裡「什麼肯定會讓寶寶笑」這題，最常出現的答案就是搔癢。

雖然身體刺激是重要因素，但搔癢這個動作的社會背景更是如此。阿迪曼引用了查爾斯・達爾文（Charles Darwin）的研究，達爾文是最早研究兒童笑聲的科學家之一，他在1872年的著作《人和動物的情緒表達》（The Expression of the Emotions in Man and Animals）中寫道：「年幼的孩子，如果被一個陌生的男人搔癢，會害怕得尖叫。」

艾迪曼開玩笑說：「你可以想像達爾文出門，在維多利亞時代的公園裡證明自己的論點。一個留著鬍鬚的大個子奇怪的男人向你走來，不會是什麼令人愉快地體驗。」因為搔癢只對「嬰兒非常熟悉的人」適用。

用笑聲社交、獎勵成人的關注

那麼，究竟是什麼讓寶寶笑了呢？艾迪曼說：「一個字的回答是『人』。如果你想用一個詞來說，那就是『成人關注』或『人與人的連結』。」

以躲貓貓為例，與其他遊戲相比，躲貓貓是「純粹的社交互動——實際上重點在於眼神交流和與寶寶的連結。」 每個玩過躲貓貓的人都知道，如阿迪曼所說，這個遊戲的關鍵時刻是「你再次與他們四目相對、繼續進行遊戲，這件事本身即令人愉快，讓他們樂得發笑。」

笑聲是嬰兒分享和獎勵你長時間關注他們的方式。「他們是在和你談話。」嬰兒必須學習了解的核心事物是「他人」，而一起笑有助於他們了解你。最好的例子就是躲貓貓，嬰兒就算還不會說話也能理解、參與和享受對話。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航