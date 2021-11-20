2021/11/20,
國際

【圖輯】加彭有多少瀕臨絕種的非洲象？科學家在森林裡挖大象糞便找答案

【圖輯】加彭有多少瀕臨絕種的非洲象？科學家在森林裡挖大象糞便找答案
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

在加彭，遊客們可以在大西洋沿岸的海灘和海岸森林中看到一些大象。由於森林象大多生活在茂密的森林中，因此統計數量是一項艱苦的工作。

棲息地縮減和盜獵，使非洲森林象（African forest elephant，Loxodonta cyclotis）成為極危物種。然而，根據一項新的研究，人口稀少的非洲國家加彭，其茂密的森林仍是非洲象居住的「最後據點」。

研究人員多年來一直在茂密的森林中跋涉，收集加彭非洲森林象的糞便，並分析數千份樣本中的DNA，以確定大象的數量。

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Photo Credit: AP / 達志影像

總部設在紐約的野生動物保護協會（Wildlife Conservation Society），和加彭國家公園管理局（National Agency for National Parks of Gabon）的調查得出結論，這個擁有230萬人口的國家，擁有大約9.5萬頭非洲森林象。

先前估計，加彭境內的非洲森林象數量約是五萬至六萬頭，約占世界上現存非洲森林象的60％。

研究人員稱，加彭與喀麥隆、剛果民主共和國和中非共和國等飽受衝突困擾的國家一樣，在該地區的其他地方，鹿群幾乎遭到大規模屠殺。

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Photo Credit: AP / 達志影像

國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature）的資料顯示，中非的森林象數量是世界上最多的，但是在過去31年的時間裡，數量下降了86％以上。

「對於森林象來說，加彭環境是非常獨特的。但實際上，非洲森林象在加彭出沒的區域也相當獨特，因為幾乎覆蓋了整個國家。」世界野生動物保護協會非洲區域主任艾瑪・斯托克斯（Emma Stokes）說。

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斯托克斯｜Photo Credit: AP / 達志影像

「我們發現大象分佈在加彭近90％的國土面積。加彭全國的森林覆蓋率，高達的88％，這些數字都相當不可思議。」

在加彭，遊客們可以在大西洋沿岸的海灘和海岸森林中看到一些大象。由於森林象大多生活在茂密的森林中，因此統計數量是一項艱苦的工作。

科學家們想出的解決方案是跟蹤大象，並從牠們的糞便來尋找遺傳物質。過去三年，研究小組在森林中待上一個月，每天步行12公里尋找大象糞便樣本，每一趟研究大約僅一週的休息。

斯托克斯說，研究人員希望發現「新鮮」象糞。「溫暖的、新鮮的、有光澤的。我們想取出糞堆表面做為樣本。」

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Photo Credit: AP / 達志影像

「每頭象的DNA都是獨一無二的，因此DNA是一個幫助識別大象個體和採樣次數的工具。」加彭國家公園管理局的科學家布爾喬亞（Stéphanie Bourgeois）說。

這是加彭30年來首次全國範圍內的大象普查。據研究人員稱，過去的十年中，該國只有14％的大象棲息地接受過調查。根據加彭水資源與森林部長李・懷特（Lee White）的說法，現存的非洲森林象中，約有65％至70％生活在加彭。

懷特說：「這代表加彭阻止了周邊國家發生的大象屠殺和悲劇。」

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「你可以在非洲各地看到這種情況。大象數量劇減的國家，通常都失去對自然資源的控制，往往也失去對國家的控制；那些幾乎沒有大象足跡的國家都經歷內戰。」懷特如是說。

最近在格拉斯哥舉行的氣候峰議上，懷特說加彭境內的大問題是人象衝突，每年大約造成10人死亡。「當我走進加彭的農村地區，我會遇到很多憤怒的民眾，他們對我大喊，因為大象吃掉了莊稼。悲傷的是，大象偶爾也會殺死他們的親人。」

懷特說，大象掠奪村莊的原因之一，可能是氣候變遷在過去40年裡，大大減少了森林地區的果樹產量。「所以，看起來氣候變遷已經影響到森林，導致大象們餓了。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航

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