退休金要準備多少才安心？一個簡單方法檢視你的退休理財規劃

你是否期望著退休能過著無虞的生活呢？但想要順利完成這個目標，現在準備的資金足夠嗎？如果不夠的話，接下來還需要準備多少資金呢？退休生活的籌備與規劃，牽涉的面向始終很廣泛，這取決於你退休後預計每年要花多少錢？你想要維持這樣的生活多久？

雖然關於未來的生活，總會有不可預期的因素存在著，但儘管如此，如果可以把握幾項要點，現在依然可以替自己規劃未來退休的藍圖，也可以更進一步得知目前的準備是否合宜。

財務自由並非遙不可及，筆者之前也提出了兩點關鍵退休因素，並可以藉此推算出所需的退休時程，而在此次要與各位分享的內容，是來自於Fidelity（富達）的退休金準備建議，讓我們一同了解，假使要在法定年齡退休，我們在每個年齡層，應該需要儲蓄（投資）多少錢，才能順利退休。

退休金該準備多少？退休的生活預期

從Fidelity對於退休金的模擬設定，他是假設一位讀者，從25歲開始工作，每年調薪1.5%，並且持續到法定退休年齡（原始設定是67歲），這位民眾必須要將每年的收入15%儲蓄並投資，退休後採用的所得替代率為年收入的45%，並且預期可以維持這樣的退休生活至93歲。

15%的儲蓄率

45%的所得替代率

退休生活至少維持26年

所得替代率的意義，好比退休前工作獲得的年收入100萬，則退休後每年能使用的退休金是45萬，然而所得替代率會這樣設定的原因，是根據美國勞工統計局的消費者支出顯示，45%的平均所得替代率是基於退休前最相似的生活目標。另外如果超過55%的所得替代率，是明顯高於平均的水平，反之低於35%，則是落後平均水平。

每個年齡需要擁有多少資產？

目前我們知道退休生活的目標設定，主要在符合45%的所得替代率下的生活型態，因此下一個問題會是，為了要達到這個目標，我現在的年紀所擁有的退休資產是否足夠呢？

或者是說，想要順利完成，我現在應該要有多少退休的資產？

基於先前的假設，以下是每個年齡層需要準備的退休金資產。

30歲: 一倍的年收入

40歲: 三倍的年收入

50歲: 六倍的年收入

67歲: 十倍的年收入

作者提供

一位30歲的民眾，目前的年收入40萬，則他的退休金帳戶裡面是需要準備40萬的資產；一位50歲的民眾，目前的年收入100萬，則他的退休金帳戶裡面需要600萬的退休準備金。

對於八倍或是十倍的年收入退休準備金，聽起來似乎有點龐大，確實，因為時間並不站在中老年人身上，但是對於年輕讀者來說，其實並沒有想像的困難。

年輕人籌備退休金不困難

比如試算一位25歲年收入30萬的小資族，採用相同的模擬方式，每年存入15%、調薪1.5%、投資的年化報酬率為7%，則擁有的退休金資產的變化圖將如下展示。

作者製作提供

30歲: 33萬 （1x）

40歲: 137萬 （3.6x > 3x）

50歲: 354萬 （8x > 6x）

65歲: 1160萬 （21x）

在年化報酬率7%的資產成長，搭配15%的儲蓄率，將可以明顯的超過富達所建議的退休準備金額，而且你可能也有注意到，即使是小資族，擁有千萬的退休金並非空談，這就是年輕人的優勢，投資所帶來的複利力量真的很不可思議。

假如保守一點採用5%的年化報酬率試算，在各個年齡層所擁有的資產，也是有符合富達所建議的退休金準備目標金額。

作者製作提供

因此，透過以上兩種不同的投資環境試算下來的結果，大致上都有符合富達的退休金準備建議，由此可見，此種的退休金驗證方式以及準備方式，對於年輕人來說並非天方夜譚，而是實際可以遵循的方向。

除此之外，你也可以透過富達所製作的退休計算機試算各年齡層的目標金額。

退休的關鍵因素

只是，為何退休的目標金額很難有一個答案，讓每個人都適用？顯然地，不外乎因為影響退休的生活關鍵，主要來自於兩點。

光是這兩點，就足以影響我們需要準備的退休資產。

比如第一點，關於你預期的退休時間點，假使退休年齡越年輕，則所需要的退休金會是越多還是越少呢？

退休金額是會需要越多的。

因為同樣都是要支援到93歲的退休金，越早退休，表示花費退休金的時間越長，然而，對於某些不想準備那麼多退休金的人員來說，反而可以延後退休的時間點，讓自己對於退休的準備更加充裕。

關於第二點的生活支出，這往往是許多人沒有辦法達到退休或是FIRE的最大課題，支出就好比人的慾望，除了生存所需之外，我們會面臨許多關於生活型態上的所求，一旦慾望無限延伸，就像是黑洞一樣，儘管你擁有再多的資產，都無法補足慾望所帶來的財務缺口。

確認自己未來的生活水平，正表示你選擇一個相符的所得替代率，不管是節儉或是較於舒適的生活，你的投資目標都將隨之調整變化。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

因此，退休所需要的資金，會因人而異，正是因為這兩點變數，將扮演決定性的角色。

結論：現在的退休金準備足夠嗎？

目前的儲蓄理財狀況，是否可以讓自己年老生活順利退休？根據富達所提供出來的退休建議，我們可以檢視在所謂的退休帳戶中，累積的資產是否有在軌道上，假使你發現目前數字很明顯落後於他們的建議目標，你可以從幾點方式來趕上。

透過廣泛式的指數化投資

提高儲蓄率

提高收入

減少支出

延後退休生活

此外，關於退休的財務目標累積，我建議可以專門開立一個銀行（證券）帳戶管理，對於資金的處理原則是，只進不出，而且由於是單一帳戶，所以在管理與檢視追蹤上，會更加清楚簡單。

然而，如果你的目標不是正常的退休年齡，而是FIRE的財務獨立，你可以從財務自由計算機以及財務獨立的兩項關鍵（儲蓄率與所得替代率），評估自己是否有把握幾項要點來加速完成。

最後，請記得，不管是採用哪一種方法，你都必須要現在就開始替自己的未來累積資產，因為只要每晚一天，在將來所需要彌補回來的損失，就會更加巨大，因此，趁早開始、提高儲蓄率、並透過指數化投資來替自己累積足夠的退休金吧!

本文經小資yp投資理財筆記授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航