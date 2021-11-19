遲到近50年的清白：因美國民運動領袖麥爾坎X遇刺案被判無期徒刑，2名男子終洗刷冤屈撤銷罪名

（中央社）美國民權運動領袖麥爾坎X（Malcolm X）1965年遇刺喪命，事隔超過半世紀，兩名因此案被定罪的男子的律師今天表示，兩人沉冤昭雪，獲判無罪。

兩名被定罪的男子分別是阿濟茲（Muhammad A. Aziz）和伊斯蘭（Khalil Islam）。綜合法新、路透、美國有線電視新聞網（CNN）的報導，曼哈頓地方檢察官范斯（Cyrus Vance）辦公室和律師團歷經22個月調查後發現，審判當時，可以證明阿濟茲與伊斯蘭無辜的證據遭人隱匿，包括聯邦調查局（FBI）的文件。

週四主持聽證會的曼哈頓最高法院法官Ellen N. Biben說道：「我很遺憾，這個法院沒有辦法完全撤銷這個冤案，並且還給你們那些失去的時間。」在她駁回他們的罪名時，全場爆出熱烈的掌聲。」

范斯明天將召開記者會，宣布阿濟茲、伊斯蘭免罪。

麥爾坎X於1965年2月21日在曼哈頓一間舞廳準備發表演說時，遭人射殺身亡，時年39歲。

其中1嫌哈立姆（Mujahid Abdul Halim）當場落網，腿上還有槍傷。阿濟茲、伊斯蘭數天後被捕，兩人否認涉案，並提出不在場證明。

哈立姆承認刺殺麥爾坎X，1966年審判期間也作證說阿濟茲、伊斯蘭是無辜的，但最後阿濟茲與伊斯蘭仍遭判無期徒刑。

坐牢數十載後，阿濟茲於1985年出獄，如今已83高齡；伊斯蘭於1987年出獄，2009年74歲時過世。兩人多年來一再表明自己沒犯案。

「我並不需要法院、這些檢察官或者一張紙來告訴我我是無罪的」，根據《紐約時報》報導，阿濟茲表示：「我是一個83歲的老人，也是司法體系的受害者。」 阿濟茲、他的律師和伊斯蘭的2名兒子，在週四清楚表明，這不是值得慶祝的日子，並指出這是一個能夠反映出這間法院在半世紀前的不公義的時刻。 「我希望這個為歪曲的正義負責的（司法）體系，也能替他們為我帶來的、不可估量的傷害負責。」阿濟茲認為，他被定下的罪名只是整個墮落體系的一部分，甚至在2021，黑人也在經歷著類似的事情。

哈立姆也已於2010年出獄，現年80歲。

范斯接受「紐約時報」採訪時說，阿濟茲、伊斯蘭「沒有得到應有的正義」，「我們所能做的是承認犯錯，以及犯錯的嚴重性」。

在此案重審之前，影音串流平台Netflix推出紀錄片「誰殺了麥爾坎X？」（Who Killed Malcolm X?）。阿濟茲在片中回憶說：「案發當天是星期日早上，我躺在沙發上，一條腿翹得老高，從廣播中聽到（麥爾坎X遇刺）消息。」

紐時指出，重新查案後，檢方並沒有點名「他們現在認為是誰殺了麥爾坎X，過去疑有牽連但從未被捕的人如今都已逝世」。

麥爾坎X與民權運動領袖馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）並列20世紀最具影響力的美國非裔人士，積極為非裔族群的權益奔走。

麥爾坎X本名麥爾坎．李特（Malcolm Little），出生於1925年，年輕時曾犯下輕罪，在服刑期間改信伊斯蘭教，出獄後將姓氏改為X，象徵家族原始姓氏已於黑奴時期遭抹滅。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範