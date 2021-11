【書評】《銀河便車指南》：別浪費時間糾結「42」代表什麼，因為宇宙真的沒想那麼多

「這裡是銀河超空間規劃委員會的普洛斯泰特尼克·沃貢·傑爾茨。銀河系邊遠地區的開發規劃要求建造一條穿過貴恆星系的超空間快速通道,令人遺憾的是,貴行星屬於計劃中預定毀滅的星球之一。 毀滅過程將在略少於貴地球時間兩分鐘後開始。謝謝合作。」

什麼是生命的意義呢?完美回答這個題目的不是笛卡爾或尼采,不是任何一個哲學家,而是一個科幻小說作家。

在一個風和日麗的上午,亞瑟登特(Arthur Dent)穿著舒服的浴袍醒來,泡了一杯熱茶,揉揉眼,伸了個懶腰走出門,才發現自己的家要被強拆了。

負責拆遷的工頭笑瞇瞇的走過來,向亞瑟交代:由於政府要在這裡開闢一條新的公路,於是要把擋路的亞瑟家給拆個精光。

亞瑟正想向施工的拆遷隊抗議呢,才發現天空中飄來了一大批造型怪異的飛船。飛船上發出了一陣清脆的咳嗽聲,接著是廣播:外星人禮貌的向地球宣布:「由於銀河系要興建一條星際間的高速公路,因此銀河系委員會決定把位在公路中間的地球拆除......」

「什麼?你們沒有收到通知?噢,這可不是我們的問題。」

「拆遷通告放就在半人馬座。什麼?你們還沒發明星際飛船所以沒辦法前往查看?噢,這也不是我們的問題。」

沃岡人(Vogons)的飛船發出激光,在人類還來不及從一臉困惑切換到驚恐尖叫之前,噗嚕,地球就消失了。

道格拉斯亞當(Douglas Adams)的科幻名著《銀河便車指南》(The Hitchhiker's guide to the galaxy),就是這麼開頭的。莫名其妙,卻又好像有一點道理。

這就是讓道格拉斯亞當一戰封神的科幻經典。荒謬、幽默、讓人摸不著頭腦。

42

說到《銀河便車指南》,所有人首先想到的都是那傳說中的數字:42。

用亞當自己的話來說,關於生命、宇宙以及一切的答案,就是42。

這是亞當在小說裡一個非常調侃的橋段。

據說在遙遠的某個銀河系角落,曾經有一個科技高度發達的文明。在璀璨奪目的科技成果面前,這群飽食終日的馬格拉西亞人(Magrathean)無法忍受這種舒服而糜爛的狀態,總是抓破腦袋的想要一窺宇宙的真相和生命的意義。為此,馬格拉西亞人建造出了一台超級電腦,取名「深思」(Deep Thought)。

他們迫不及待的詢問深思,他們渴望一個確定的答案。在一個盛大的典禮上,身穿白袍的使者隆重而莊嚴的向深思提問:他們想要知道終極答案。那個關於生命、宇宙以及一切的答案(Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything)。

深思嗶嗶波波的高速運轉了一陣,「噢,這可能需要一點時間」,語畢,絲毫不迴避使者熱切期盼的眼神,深思很禮貌的丟下一句:「750萬年後來後再來找我」,接著就自顧自的計算答案去了,弄得眾人一陣錯愕。

750萬年後,同樣盛大的典禮,鑼鼓喧天,萬頭竄動,精神空虛的馬格拉西亞人再次聚集到深思面前,九天閶闔開宮殿,萬國衣冠拜冕旒,一派熱鬧景象。

這次深思倒是很爽快,面對屏氣凝神的眾人,深思苦笑:「你們不會喜歡的」。但使者很堅持,用幾近貪婪的語氣催促深思趕快公佈答案。深思無奈,在洶湧的鼓譟面前,深思公佈了它的答案:「42」,現場鴉雀無聲。

深思一臉無辜的說,這就是最精確的答案。你們看不懂答案,那是因為你們一開始就不知道問題是什麼。

深思後來可能也真的感到不好意思,它告訴馬格拉西亞人,它已經體貼的為他們建造了一台有機電腦,只需要再過1000萬年,這台電腦就可以精確無誤的得出終極答案。

這台電腦,叫做地球。

對,人類,就是在說你,你們不過都只是一台電腦裡的運算單元。

反正宇宙這麼大,有什麼不可能的

《銀河便車指南》是一個十分讓人著迷的系列。

看亞當寫小說,時常感覺一陣莞爾,不知道這個人的大腦究竟有什麼問題,他抽的大麻到底是什麼牌子,怎麼這麼純。

其實亞當的這套《銀河便車指南》有著鮮明的主旨,他想要表達的想法很簡單:你怎麼想,其實一點都不重要。

你以為人類是萬物之靈嗎?不,人類只不過是銀河系裡的釘子戶;你以為老鼠不過是人類在實驗室裡玩物嗎?不,老鼠有著比人類更高級的追求。相比於每天盯著抖音、八點檔、銀行存摺、路邊跑車和高檔名牌包的人類,被人類當成老鼠的馬格拉西亞人正在思考著生活的意義呢!

只是這群老鼠很倒楣,就在這台電腦運行了快1000萬年,只差五分鐘就要得出結論的時候,地球就因為要建設星際高速公路而被毀滅了。

試求老鼠的心理陰影面積。

宇宙裡充滿著這種隨機。或者說,隨機,只是一種我們無法理解的規律。義大利理論物理學家卡洛•羅威利(Carlo Rovelli)在他的暢銷書《時間的秩序》裡就曾設想過,人類之所以認為宇宙是在朝向熵增,也就是混亂的方向前進,單純是因為我們自己所選擇的視角框線了我們的思考。

混亂只是一種人類的定義。

什麼是混亂呢?單純只是在我們預先選擇的一套標準面前不符合規則的現象。

拿出一副撲克牌,當選定的標準是花色的時候,數字大小就可能是混亂的。紅心A和方塊9,怎麼看都不相配;然而從顏色的角度來看,它們都屬於紅色。

亞當的幽默,就是在這種旁敲側擊的混亂裡顯現。他的小說很荒誕,但這正是亞當向讀者發出的挑戰:我們怎麼去理解「荒誕」?

不可能,就已經是一種先入為主。亞當在《銀河便車指南》裡的視角很特別,他創造了因為運算容量和整個銀河系一樣大而罹患憂鬱症的機器人馬文(Marvin),他還宣稱斯庫恩謝勒斯截塔星的沼澤地裡住著一群床墊,而且這群床墊很崇拜厭世的馬文。

至於在昆圖魯斯·奎茲嘎山脈的某個角落,亞當寫到,刻有著上帝給所有人的留言。

當主角亞瑟一行人費盡千辛萬苦到達山頂時,只看到上帝寫了一行字:「諸多不便,敬請見諒」(We apologize for the inconvenience)。

這個宇宙就是這樣的,諸多不便,敬請見諒。

有時候讀《銀河便車指南》,都會懷疑道格拉斯亞當是不是喝醉了。

但這也是《銀河便車指南》寶貴之所在。他信馬由韁的想像力,把讀者帶入一個爆笑的宇宙之中,在隨機的冒險旅途之間發現不同的視角,探索生命和宇宙的不同可能性。

在亞當看來,宇宙是隨機的,至少有著人類無法理解的規律。

這個規律很有可能是,比方說,在一系列的機緣巧合之下,兩枚在半空中原本殺氣騰騰的導彈可以突然變成一隻鯨魚和一盆牽牛花。對亞當來說,沒有為什麼,反正宇宙這麼大,有什麼不可能的。

受到地心引力的影響,鯨魚和牽牛花在高空中加速落下。

剛開始感知這個世界的鯨魚顯得很興奮,在下落的過程當中牠不斷的發出靈魂拷問:「啊啊啊,這裡是哪裡?我是誰?我的生命有什麼目的嗎?」

鯨魚看到了地面,牠高興的驚呼:「哇噢!嘿!那個向著我非常快地衝過來的又是什麼東西?非常、非常快。 那麼大,那麼平,那麼圓,這東西需要一個聽起來很寬廣的名字,比方說……啊……地……面……地面! 沒錯,就是它了! 這名字可真好啊——地面!」

「不知道我能不能跟它交個朋友?」鯨魚這麼想著。

接著「碰!」一聲,大地發出了吃痛的悶響。

道格拉斯亞當在這裡又很調皮的幽默了一把。

他寫道:「很有意思的事情是,那盆牽牛花在墜落時只生出了一個念頭:哦,不,怎麼又來了(Oh no, not again) 。許多人對此做出了推斷:假如能夠確切知道那盆牽牛花為啥會有這個念頭,那我們對於宇宙本質的了解就會更上一層樓。」

亞當的文字,積極的厭世。尤其是他的英文原版,每個字的安排都精確得令人匪夷所思。

宇宙裡沒有悲劇,宇宙只是存在著

讀卡夫卡的小說,像是《變形記》,會知道他是真的厭世,遍體鱗傷的厭世;讀魯迅的《狂人日記》,也知道他厭世,有種倨傲的孤獨,聰明的落寞;讀張愛玲則會發現她有著一種繁華落盡的蒼涼,像是《金鎖記》,總得來說對世界也是失望的;讀曹雪芹的《紅樓夢》,結局也很唯美,雖然落了片白茫茫大地真乾淨,卻還是讀的出隱忍且哀戚的情緒。

亞當不一樣,他不會失望,也不會滄桑,他覺得世界就是這個樣子的,愛接受不接受,不接受拉倒吧。所以他荒誕,所以他有著看似瘋癲實則清醒的幽默。

人類把這種宇宙裡隨機發生的事件錯認為悲劇,但是宇宙裡根本沒有悲劇一說。宇宙只是存在著,不曾干擾誰,也不曾打擊誰。

當炎熱的中午趕不上公車,晚上下班前遭到主管責罵,假日出遊時遇上搶劫,甚至是回到家時發現家裡有一雙不認識的鞋子,而臥室裏傳來一些老婆正在繁衍後代的聲響......每當快要生氣的時候,我們都可以想想那隻摔碎的鯨魚和那盆倒楣的牽牛花。

因此《銀河便車指南》的封面上才會寫著一行大大的字:「放輕鬆」(Don't Panic)。

人類總是以為自己是地球上最聰明的物種,而根據道格拉斯亞當的說法,以智商來說,真正穩居第一名的物種正在實驗室裡嘰嘰喳喳的假裝自己正在被人類研究。

他們很努力的想搞明白42到底是什麼。

第二名的物種是海豚,他們曾經在地球快要被「強拆」之前預知到了危險。本著良心,他們使勁的扭臀擺尾的向人類發出警告,結果人類只是把這些信號當成海洋公園裡的精彩表演。

後來海豚也累了,搖搖頭,算了,人類的智商好像真的不高。他們只好在沃岡人的拆遷艦隊趕來太陽系的前一天離開了地球,留下一句:「再會,並感謝你們給的魚」(So long, and thanks for all the fish),就消失了。

莫名其妙才是世界的底色。就像蘇東坡遇上烏臺詩案,王陽明貶官龍場驛。如果要比賽倒楣,「捲我屋上三重茅」的杜甫不知道有沒有認真考慮過馬格拉西亞人的心情。

這個宇宙不在乎人類的死活,也不在乎其他的外星生命。在這個遼闊的虛空裡,所有人都活在各自的謊言中。

人類以為自己比海豚聰明、加特拉瓦蒂德人則認為宇宙是被一隻名為「綠色巨大雅克抽搐」的怪物打噴嚏時從鼻子裡打出來的、而馬格拉西亞人堅決不接受「42」這個答案,因為他們總認為答案不可能那麼簡單......荒謬的看似是亞當筆下的每個小人物,然而真正荒謬的卻是我們自己。

人類的「理所當然」,以及對「荒謬」本身的排斥,才是最荒謬的。法國解構主義哲學家福柯寫過一本《瘋癲與文明》,而什麼是瘋癲呢?有時候,最大的瘋癲就是嘲笑瘋癲自己。

所以我們才會需要一本厚厚的《銀河便車指南》,尤其是封面上的提醒:「放輕鬆」。

與其解釋42,我們更該思考如何擺脫對解釋的依賴

《銀河便車指南》是一個很特別的系列。幽默是一種審美,相比於康德的《純粹理性批判》,亞當不太在乎邏輯和實際,他也沒打算正襟危坐的傳道授業,他就只是用它華麗而欠打的筆法在調戲這個世界,調戲我們的正經八百,調戲我們的患得患失。

他也調戲讀者,有很多人還在鑽牛角尖的思考42到底是什麼意思。

42沒有甚麼特別的意思。就像這個宇宙,沒有什麼特別的意思。

我們的每一天,每一分,每一秒,都沒有什麼特別的意思。有些人為了對抗這種虛無的不安全感,會選擇為自己創造出一個完美的上帝、創造出完美的孔子、創造出完美的釋迦摩尼、創造出完美的馬克思主義。

創造出民主自由與平等;創造出選票福利與公平。創造出人生自古誰無死,留取丹心照汗青;創造出茍利國家生死以,豈因禍福趨避之。

創造出國仇家恨,創造出敵我之分;創造出活著的目標,創造出生命的意義。

為什麼要漫遊?就是為了要反抗「體制化」(Institutionalised)。

當上帝、信仰、價值觀、生活準則和行為模式都變成一種習慣時,那就是體制化。

比42還要更加重要的是,我們的問題是什麼?我們怎麼去擺脫對解釋的依賴?

仔細回想,就會發現這個世界裡充斥著無數由他人建構起來的解釋。《銀河便車指南》迷人,就在於它是一艘夜晚的潛水艇。它帶著我們下潛到人類文明了無痕跡的地方,偷渡到那片瑰麗而璀璨的海洋,欣賞亞當那五顏六色的想像力和出類拔萃的揶揄能力。

如今家喻戶曉的馬斯克(Elon Musk),年輕時也是《銀河便車指南》的書迷。多年後他再談到這本小說時,他說:「十幾歲的時候,我開始懷疑自己的存在意義,讀了很多書試圖找到人生的意義。就在那時,我讀到了《銀河系搭車客指南》,它告訴我,疑問本身比答案更重要。所有的問題都圍繞著一個終極的疑問:生命的意義究竟是什麼? 若想接近問題的核心,我們就要探索宇宙,更好地理解宇宙。」

其實馬斯克一點也沒有真正的學會「放輕鬆」。火箭在天空中飛來飛去的,貪婪而飢渴的想要理解宇宙的真相,讓人十分懷疑他是不是馬格拉西亞人。

不過,這也挺好的,不是嗎?從某個角度來說馬斯克的想法也是對的,如果人類不學會探索,那麼在一片蒙昧與野蠻的祭祀儀式當中,道格拉斯亞當的《銀河便車指南》遲早也會被當成資產階級反動學術著作,而他本人也難逃被綁上火刑架做成燒烤的命運。

至少馬斯克努力的去思考過自己想要知道的問題是什麼。

42可以是任何答案。

而這個世界上其他絕大部分的人類呢?

「你相信上帝嗎?」

「不相信。」

「碰!」

「你相信上帝嗎?」

「相信。」

「你相信的是我相信的那個上帝嗎?」

「不是。」

「碰!」

道格拉斯亞當於2001年5月11日因為在家鍛鍊身體時太認真,突發心肌梗塞去世,死法相當的幽默。他的人生謝幕了,但時隔多年,他依然在用《銀河便車指南》調戲著我們,和喬治卡林(George Carlin)一樣調皮。

真正聰明的人都是幽默的,無所謂之後,說話自然也就荒誕了。

荒誕,但是可愛。

再見,道格拉斯亞當。還有那個厭世的馬文。

