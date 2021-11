《歷史的轉換期4：1187年．巨大信仰圈的出現》導讀：信仰圈抑或文明圈？世界史的新詮釋

文:林長寬(國立成功大學文學院多元文化研究中心主任)

【導讀】信仰圈抑或文明圈:世界史的新詮釋

人類文明與文化史的演變發展,在不同時空中往往出現不同層次的轉化;而當吾人論述世界史時,不同區域在同一時期所發生的變化是否有密切關係呢?無疑地,從大歷史的角度檢視人類社群發展過程,流動性乃必然的現象。透過此一流動性,宗教信仰亦整合成一個信仰圈,從小到大, 甚至不同的信仰圈也互相結合,形成一個新轉化且具多元內涵的世界性信仰圈。世界三大信仰的佛教、基督宗教與伊斯蘭即是如此。因此在研究世界文化史時,信仰圈的形成與轉化當是一個全面性且不可忽視的宏觀議題。

十二世紀的伊斯蘭世界,特別是中土地區(Central Land of Islam,從尼羅河流域至阿姆河流域之間地帶),面臨了相當複雜的轉變。伊斯蘭帝國在西元六六一年建立後,從伍麥亞朝(661-750 AD)到阿巴斯朝(750-1258 AD),期間建構了一個相當大的穆斯林信仰圈,範圍遍及南歐、北非、西亞、中亞、南亞,甚至部份東南亞島嶼區。此一大區域的宗教信仰融合了阿拉伯、波斯、印度、突厥、猶太教與基督宗教之文化元素;整個伊斯蘭帝國的舞台主角也隨著時代變遷,從阿拉伯人、波斯人轉到突厥人。

阿巴斯朝中葉後,中央哈里發權力式微,地方軍閥勢力逐漸成形,其中首屈一指的是塞爾柱突厥蘇丹政權(The Great Seljuqs of Persia, Iraq, and Syria, 1040-1194 AD)。塞爾柱突厥人的崛起模式如同之前游牧民族的建國,透過整合小部族軍力,形成以軍事將領或部族酋長統治的政教勢力,統治範圍可分為敘利亞、伊拉克、波斯地區,以及安那托利亞(即所謂的the Seljuqs of Rum〔羅馬〕,1080-1307 AD)。他們出身裏海北部與阿拉伯海地區的游牧部族,被雇為哈里發或地方統治者的傭兵,而改信伊斯蘭,自幼接受軍事訓練與伊斯蘭教育,之後掌控軍權,進而奪取政權。

塞爾柱突厥穆斯林自稱「順尼伊斯蘭」(Sunni Islam)的捍衛者,協助阿巴斯哈里發對抗擁護「什葉伊斯蘭」 (Shi‘i Islam)的布伊軍閥政權(the Buyids or Buwayhids, 932-1062 AD),甚至取而代之,成為哈里發之下最強勢的軍閥。此後,整個阿巴斯朝的軍政權力幾乎全由塞爾柱人所操控,俗稱的「塞爾柱帝國」(中央哈里發已無實權)因而承繼了之前阿拉伯-波斯伊斯蘭文化傳統,而塞爾柱人也將突厥傳統注入伊斯蘭宗教文化,使得伊斯蘭文明更加多元具包容性,整個伊斯蘭信仰圈的政治及宗教體制運作變得更有彈性與活力。

儘管如此,不同於之前突厥部族建立的地方政權依然保存、強調部族精神與自身游牧文化,塞爾柱突厥蘇丹強調其子民的伊斯蘭化,原本突厥部族傳統被賦予了伊斯蘭色彩。

十一世紀塞爾柱政權對外的擴張可謂重建阿巴斯朝的輝煌盛況,試圖建立東亞地區以外跨越歐、亞、非洲的全球性政權。他們透過對外征戰,在伊斯蘭世界境內逐漸併吞各地方勢力,更將奉行什葉伊斯蘭的法提密朝(the Fatimids, 909-1171 AD)在北非、埃及與敘利亞南部地區的影響力逐出。

一○七一年,塞爾柱政權於Manzikert戰役大敗拜占庭皇帝Romanos IV Diogenes(r. 1068-71 AD),入主安那托利亞地區,致使基督宗教在西亞式微,基督宗教信仰區堂而皇之被納入伊斯蘭信仰圈。塞爾柱政權的擴張分支更深入阿拉伯半島南邊的葉門,使得波斯、突厥文化元素也進入南阿拉伯社會。

承繼阿巴斯朝所創造的輝煌文明,塞爾柱政權透過文治武功更深化之。在伊斯蘭知識的推動上,塞爾柱蘇丹延續之前的波斯文官與教育體制,設立了所謂的Madrasah(伊斯蘭學院)。伊斯蘭學院不僅培養技術官僚,更大量扶持Ulamā’(宗教學者)階層,伊斯蘭教育便在此體制運作下成為全人教育,不僅博雅而且精深,此體制更刺激了日後歐洲神學院教育制度的發展。塞爾柱蘇丹在其勢力範圍內廣設學院,普及伊斯蘭教育,強化了更深且廣的社會伊斯蘭化。

這段時期中,伊斯蘭教義哲理另一層面的密契主義(Tasawwuf, Sufism蘇非主義)也因應伊斯蘭化積極發展。隨著伊斯蘭學院的廣設,蘇非主義神智學(theosophy)也被納入伊斯蘭正規教育,強調穆斯林精神與物質生活的並重,更經由伊比利半島(la Península Ibérica)南部的安達魯西亞(al-Andalūs, Andalusia)傳入歐陸,影響中世紀基督宗教神學的發展。

此時,偉大思想家嘎札里(Abū Hāmid al-Ghazālī, 1058-1111 AD)將伊斯蘭律法、教義與蘇非主義靈性修行結合,推動信仰者身、心、靈的伊斯蘭化,其名著Ihyā’‘Ulūm al-Dīn(伊斯蘭知識的再生)整合了中世紀伊斯蘭哲學及神學,其思想哲理透過伊斯蘭學院教育廣傳於東伊斯蘭世界(al-Mashriq),甚至經由北非西伊斯蘭地區(al-Maqrib)進入歐陸。若仔細探索歐洲基督宗教教義與神學內涵,尤其是天主教的密契思想, 皆可從中看到嘎札里的思想元素。

塞爾柱政權鼎盛時統治領域相當廣大(從今日的阿富汗到土耳其一帶),不容易控管,以致地方小政權林立,甚至起而對抗中央;新的突厥部族建立的地方勢力導致塞爾柱東半部政權瓦解,最後只保有安那托利亞西南部。安那托利亞的塞爾柱政權與歐洲的十字軍、拜占庭有多次敵對衝突,也讓伊斯蘭與基督宗教信仰間保持著正面與負面的交流。

利用歐洲拉丁國家政權與拜占庭之間征戰不斷,塞爾柱突厥人趁機將勢力往地中海地區擴張,促使埃及、地中海東岸與黑海之間的商貿更加通暢。後來由於內部地方勢力衝突,再加上蒙古大軍西征逼近安那托利亞東界,打敗了塞爾柱軍隊,塞爾柱蘇丹政權遂轉變成蒙古伊兒汗國(Il-Khanate, 1256-1353 AD)的附庸國,之後被崛起的歐斯曼突厥(Osmani Turks)部族勢力所滅。

當塞爾柱突厥人控制了大半西亞地區時,伊朗東部也存在著一些突厥部族政權,其中據有今日阿富汗東部的嘎茲那維政權(the Ghaznavids, 977-1186 AD)除了與塞爾柱政權抗衡外,更不斷往南亞擴張勢力,伊斯蘭信仰也因此被帶入南亞北部地區,即Hind。以波斯為主體的伊斯蘭文化透過突厥裔穆斯林不斷地注入北印度社會,一直到十六世紀蒙兀兒帝國(the Mughals, 1526-1858)建立時,伊斯蘭文化在此地區達到高峰。

嘎茲那維朝統治者在北印度創造了極具特色的印度-伊斯蘭文化(Indo-Islamic culture),當時宮廷與上層社會仍以波斯-阿拉伯語為官方語言,然而印度的語言、文化、藝術、建築元素也無可避免地融入穆斯林社會。雖然伊斯蘭教義排斥偶像崇拜,但北印度的穆斯林統治者並不刻意強迫印度教徒改宗,導致穆斯林少數群體統治大多數印度教徒的窘境, 而此統治結構間接地促成了宗教在地化與融合的必然結果。

早在伍麥亞朝時期,伊斯蘭即已進入印度斯坦(Hindustan),但並未落地生根。嘎茲那維人入侵後雇用印度教徒納入軍隊,但統治者並不強迫異教徒改宗伊斯蘭,因為他們進入該地區主要目的是獲取經濟資源與奴隸。一直到旁遮普地區(Panjub)被征服後,永續的伊斯蘭政權方得以建立。隨著嘎茲那維政權的式微,阿富汗北部遙遠地區古爾(Ghur)的突厥裔部族趁機崛起取而代之,並與西部的塞爾柱人相抗衡。

透過「Jihad」(奮戰)的戰爭號召,古爾人(Ghuri)建立了從裏海地區到北印度的廣大勢力範圍;然而蒙古人入侵伊斯蘭世界後,古爾朝勢力只能退居印度北部。古爾朝的突厥將領及其傭兵持續擴展勢力,幾乎整個北印度都被納入伊斯蘭勢力範圍,而印度教徒建立的地方政權也成為蘇丹政權的附庸,印度文化自然也被穆斯林所吸納。從歷史資料觀之,北印度古爾朝統治者很明顯地進行印度化,例如就錢幣圖像觀之,印度教文化元素即已深入伊斯蘭傳統,這也是不同信仰圈交流融合的有趣現象。

繼古爾朝後,學界所稱「傭兵政權」(mercenary or slave soldier regime)的德里蘇丹政權(the Delhi Sultanate)於一二○六年建立。德里蘇丹政權在權位繼承上不斷重演之前各朝代部族將領的權位爭奪,而分成好幾個支系。由於中亞地區的動亂,很多學者及宗教人士從波斯與河中地區(Mawara al-Nahr, Transoxiana)紛紛移入印度斯坦北部,深化伊斯蘭信仰的實踐,也強化既有的印度-伊斯蘭生活文化。

德里蘇丹政權一直延續到一五五五年,方被阿富汗地區轉入的波斯-突厥後裔新勢力所取代,其所建立的伊斯蘭文化基礎也成就了之後蒙兀兒帝國的輝煌多元文明。整體而言,伊斯蘭信仰圈從中亞地區擴張到南亞北部後,與在地印度教信仰圈有了交集,更進一步激發兩種文化的交融。

從南亞到東南亞,伊斯蘭信仰的擴展基本上是透過穆斯林的商貿與蘇非行者(Sufi)的遊走宣教。由於蒙古人的入侵伊斯蘭中土,導致蘇非道團(Tariqah)成員積極對外尋找伊斯蘭淨土;基於謀生需求,蘇非行者往往與商人結合,進行既宣教又經商的伊斯蘭信仰傳播。在伊斯蘭進入之前,東南亞地區(中南半島與馬來世界〔Nusantara〕島嶼區)原屬於印度宗教信仰圈,曾有過相當光輝燦爛的印度教與佛教文明。十二世紀末開始,該地面臨了新宗教文化的挑戰,穆斯林以和平方式帶入伊斯蘭信仰,且不強迫當地人民接受之,保留且吸納原有的文化與文明體制。

穆斯林在東南亞各地建立政權後,才開始透過政治力強化伊斯蘭信仰,深入普羅社會,但畢竟深層印度文化底蘊仍在,至今此地區的伊斯蘭信仰仍不如發源地中東地區來得根深蒂固。穆斯林人口大多存在於所謂馬來世界的島嶼區(即從泰國南部經馬來西亞、印尼、汶萊到菲律賓南部);而中南半島由於印度-佛教政權的延續,少有穆斯林政權建立,故不被視為伊斯蘭信仰圈的一部分。一般而言,此地區的伊斯蘭是馬來世界的延伸或南亞穆斯林社群的外移。

發源於地中海東岸地區(Levant)的基督宗教傳入歐洲後,轉變出不同於中東地區的原始信仰與儀式;而伊斯蘭建立後主導了整個西亞地區的一神教信仰,「東方基督宗教」遂成為伊斯蘭下的一神教信仰分支,穆斯林統治下的猶太教與基督宗教教義亦受到應有的尊重;而在伊斯蘭信仰圈逐漸擴大之際,兩宗教人士也加入帝國官僚體制,出現了「一神各表」的儀式。事實上,不論猶太教、基督宗教或伊斯蘭,敬拜神的儀式雖然呈現民族性差異,但神的「獨一性」(Tawhid, unity)是共通的。

然而,隨著歐洲的基督宗教化與伊斯蘭帝國的擴張,歐洲與西亞卻演化出同一神信仰的敵對世界,即伊斯蘭法所界定的伊斯蘭境域(Dar al-Islam)與戰爭境域(Dar al-Harb,指基督宗教歐洲)。兩者的衝突主要呈現於十字軍的興起、對抗與戰爭。十字軍「聖戰」的本質並非宗教運動, 而是經濟問題與宗教受世俗政治的挑戰。此外,西亞的穆斯林統治者並未視進入大敘利亞及巴勒斯坦地區的十字軍為絕對的宗教敵人;而是在十字軍入侵穆斯林領土,建立地方政權後,穆斯林統治者方正視其在伊斯蘭境域造成的信仰威脅,並起而對抗。

十字軍之所以能夠成功地在大敘利亞、巴勒斯坦建立政權,與當時伊斯蘭帝國內部的動亂有關。帝國境內的地方政權時起衝突,甚至相互征戰,導致穆斯林無暇理會十字軍的入侵。這使得基督宗教徒有機可乘,以聖戰為藉口,順勢將基督宗教徒大量帶入穆斯林領土。當宗教政治化後,歐洲基督宗教徒受伊斯蘭帝國擴張的影響而對伊斯蘭產生負面的觀點,教會人士創造了「伊斯蘭是基督宗教之異端」的觀念,引導號召人民進軍穆斯林領土,甚至以收復聖地耶路撒冷為由,大舉入侵伊斯蘭境域,這也刺激了穆斯林統治者發起「Jihad」運動,以逐出十字軍。

整體而言,西元八至十一世紀之間,伊斯蘭世界一直與古希臘文明區進行交流,而十二世紀後半葉開始,穆斯林也與歐洲拉丁世界有積極的文化接觸。這兩個時期有很多重要的希臘哲學、科學與醫學著作被翻譯成阿拉伯文,之後再由阿拉伯文翻譯成拉丁文,教育歐洲基督宗教徒。十字軍運動與穆斯林的對抗除了造成負面結果,也促成兩大信仰圈的正面交流,伊斯蘭文明透過十字軍運動傳入歐洲,促使歐洲人重新認識古希臘羅馬文明,進而發揚光大,形塑現代國家的基礎。

至於伊斯蘭世界,穆斯林各政權並未因十字軍而團結,重振之前的大帝國霸權,反而更加分裂,一直到十六世紀方整合成三大火藥帝國,即歐斯曼(the Osmanlis, cr. 1280-1924 AD)、薩法維(the Safavids, 1501-1722)與蒙兀兒帝國(1526-1857)。伊斯蘭信仰圈仰賴這三帝國進一步跨足歐亞非大陸,而基督宗教徒在這三大帝國境內仍以經書之民(People of the Book)之身份受尊重,甚至激發出與伊斯蘭的對話契機。

十二世紀大信仰圈的發展交融,基本上是在歐洲、西亞、中亞、南亞與東南亞之間進行;至於東亞的中國,其獨特的儒家文化圈也在進行轉變,特別是在唐朝之後的宋代。北宋被滅後,華北社會落入所謂「外族」契丹、女真的支配下。理論上,這些民族建立的政權應會透過陸上絲路與伊斯蘭信仰圈的中亞有所交流,但中文的史料並不多見,反而穆斯林資料提到兩者的貿易與地方政權外交關係,顯示中國地區的「外族」似乎對伊斯蘭信仰圈沒有興趣。

雖然強調儒教信仰的南宋在政治上被視為「偏安」,但並非沒有與南洋地區交流的企圖。宋代有不少關於異國文化的著作,而史料也證明南宋皇帝試圖擴張海外影響力,可惜南宋並不具強大軍事實力,交流地區止於東南亞,而且是象徵性地自詡為「天朝之主」。透過設置貿易機構,南宋得以與東南亞的印度教、伊斯蘭、佛教信仰圈接觸;但伊斯蘭的影響力並未實質進入儒教信仰圈。

傳統上,世界史的理解通常以時間軸為核心,探索不同地區各自的文明與文化發展,這樣的研究往往被歸為「專史」。然而,人類不同文明或文化的發展並非單一區域性,而是跨區域的流動性,最後相互交融,日本學者千葉敏之編撰的《一一八七年,巨大信仰圈的出現》就特別強調跨區域的流動性。歷史之所以有轉換期,根本原因即是人類社群的移動與變遷在不同時空產生了變化。人類幾大文明的發展與社群宗教信仰所引導出的活動有關,基督宗教與伊斯蘭教義便形塑了信仰者的文明場域,在東方的印度教及佛教信仰圈同樣可相互映證。

這本《巨大信仰圈的出現》論述十二世紀前後一些大文明地區的歷史,作者們試圖將宗教信仰詮釋為人類文明發展場域的基礎,主張在世界史的這段時期,大信仰圈的出現成就了人類文化與文明圈的擴張,而且這些信仰圈之間彼此都有直接或間接的連結關係。這樣的切入角度,有助於非歷史專業讀者建立中世紀世界史觀。每章內容皆是區域專史,但作者們同時也解析各區域文明與文化之間的交融。

第一章討論十二世紀前後的塞爾柱突厥帝國,其建構的伊斯蘭信仰圈連結了歐洲、西亞與中亞;第二章延續第一章的論述,將伊斯蘭信仰圈往南延伸至南亞北部;第四章談論的十字軍東侵,更促使基督宗教歐洲與伊斯蘭亞洲密切接觸。至於第三章論述的中南半島佛教信仰圈發展,雖與基督宗教、伊斯蘭信仰圈無直接接觸關係,卻也點出了伊斯蘭進入南亞後往東亞推進的不成, 因而轉向東南亞島嶼區。

本書最後提出了補論,談中國地區的轉變,其信仰圈的獨自發展並不如伊斯蘭或基督宗教般的積極對外擴張。這在中國史研究已有相當多的論述,而本書提出一個更廣闊的研究視野,將中國史置於世界文明的框架中詮釋。

總而言之,人類的宗教信仰與文明是流動的,正如已故美國著名伊斯蘭學者馬歇爾.哈濟生(Marshal G. S. Hodgson, 1922-1968)的主張:伊斯蘭文明不能以地方個體看待之,必須從整個世界時空的變化理解之。這也是本書企圖帶給讀者的重要觀點。

相關書摘 ►《歷史的轉換期4:1187年.巨大信仰圈的出現》:唐宋變革究竟是「中國的」還是「江南的」?

書籍介紹

本文摘錄自《歷史的轉換期4:1187年.巨大信仰圈的出現》,臺灣商務出版

編者:千葉敏之

作者:大塚修、稻葉穰、松浦史明、飯山知保

譯者:陳國維

momo網路書店

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ,可享全站83折優惠(部分商品除外,如實體、成人及指定優惠商品,不得與其他優惠併用)

,可享全站83折優惠(部分商品除外,如實體、成人及指定優惠商品,不得與其他優惠併用) 透過以上連結購書,《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

想理解歷史,轉換視角是不夠的

這套書,讓你完全扭轉世界史的理解方式!

給我一個年分,我就給你全世界

全球性的快照 世界多元面向的統合觀察

重新審視地域邊界,建構眾多成群瞬間的因果網絡

歷史教科書權威 日本山川出版社70周年紀念鉅獻

西元1187年,人類歷史的轉捩點——

西亞:近東十字軍國家潰敗,埃及的薩拉丁奪回聖城耶路撒冷

南亞:穆斯林古爾王朝深入北印度,刺激在地印度教與之抗衡

東南亞:以佛教為主軸,領土國家吳哥王朝與港市國家聯盟的出現

東亞:華北游牧文化浸融,華南朝貢體制維持,儒釋道合一的多信仰民間社會

在各地連結尚不充分、動向步調也不一的中世紀時代,宗教信仰成為此時期的核心價值。各地君主仰賴宗教維繫政權正統性,而法律、貨幣、租稅、社會組織,社會生活的所有領域無一不與信仰有關。這種遍及一切的信仰形式,是中世紀人民的日常,世界各地形成大小不一的信仰圈。本書以一一八七年哈丁之戰、薩拉丁打敗十字軍奪回聖城耶路撒冷為契機,伊斯蘭教與基督教兩大信仰圈的象徵性衝突,讓此時代的結構與連鎖關係浮上檯面。

在西亞信仰圈,自八世紀阿巴斯朝開始的伊斯蘭勢力影響周邊地域深遠,此時由埃及的薩拉丁主導,強勢與近東十字軍國家抗衡。至於發源地阿拉伯則逐漸分裂割據,賽爾柱突厥滅亡後西亞不再有統一的勢力。

在南亞信仰圈,來自西北邊疆的伊斯蘭勢力以聖戰為名入侵印度河流域,拉傑普特聯軍也高舉印度教意識形態對抗。此後北印度形成與印度教共存的伊斯蘭統治體制,少數穆斯林建立的德里蘇丹政權必須試圖調適兩種宗教間的衝突,而絕大多數印度教教徒也得維持共存關係,以抵禦更強大的蒙古軍。

在東南亞信仰圈,大陸區出現以佛教為核心的吳哥王朝,海洋區則是港市國家聯盟。此地區同時受印度教、伊斯蘭教及在地泛靈信仰影響,呈現多宗教的混雜情勢。此地穆斯林商人與中國商人的海上貿易盛行,促進各式文化交流,也為邁向近代大航海時代鋪下基礎。

至於東亞信仰圈,華北遼金等游牧民族的反覆浸融,與華南宋朝戮力維持以「中國」為霸權中心的朝貢秩序,呈現了兩種截然不同的面貌。所謂的「唐宋變革期」,也應視地域不同而給予相異評價。而以信仰來看,儒釋道三教合一的多信仰思想深深融入民眾生活,也與西亞一神教信仰之間的激烈衝突呈現極端對照。

從西亞開始一路向東,透過正史、遊記、書信、碑文等多樣化史料,我們得以拼湊出中世紀各信仰圈在這段「轉換期」的多元面貌。人在異地心向歐洲故鄉的十字軍們、繞了大半圈地中海只為前往麥加的穆斯林朝聖者、北行途中滿是驚嚇的南宋讀書人……這些跨界移動者是每個「瞬間」的最佳代言人,當下的世界實貌得以被聚集、放大。他們串起的全球「快照」畫面,幫助我們透過特定的連續視點做平行解讀。這些繼承了眾多因果、填充多種意義的時點,也會連鎖影響下一個時代。這正是研究「轉換期」的意義所在。

Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯:翁世航

核稿編輯:潘柏翰