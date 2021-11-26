《歷史的轉換期4：1187年．巨大信仰圈的出現》：唐宋變革究竟是「中國的」還是「江南的」？

文：飯山知保

補論 歐亞大陸東部的「唐宋變革」期

3 究竟是「中國的唐宋變革」，還是「江南的唐宋變革」？

深化「唐宋變革」論所帶來的「中國史」概念解構，提供了一個機會，讓我們得以逃離近代民族主義（「中國」自古即是由均質的「中國人」居住）的桎梏，並從華北與江南乃至與周邊地區的交流，來掌握一個又一個獨立的歷史世界。另一方面，以宮崎市定（一九○一－一九九五年）為首、提倡應把唐宋變革置於歐亞歷史洪流中加以定位的視角，本次解構提供了一個立基於具體史料的實踐。

華北和中央歐亞的接壤地帶，是創造「中國史」各個重要時期的新興勢力搖籃；美國漢學家拉鐵摩爾（Owen Lattimore，一九○○－一九八九年）等人從二十世紀中葉起便提倡此種視角， 但之後數十年間，實證的「中國史」研究卻將此論點置而不提。

令人饒富興味的是，如中砂昭德所強調，在馬可波羅（Marco Polo）的記述裡，華北與南方「中國」是兩個相異的「國家」（regnum）。簡單說，在蒙古整合南北「中國」後到訪的他眼中，舊金國領地（還要加上舊西夏與高麗地區），是「契丹人的國家」（regnum Cataiorum），而舊南宋領地則是「南方的野蠻人國度」、「南蠻子的國家」（regnum Nanmanzorum）（「南蠻子」是當時華北人對舊南宋領地人民的蔑稱），從中透露出兩地迥異的風俗習慣。

當然，馬可波羅對於華北及江南經濟文化上的差異究竟觀察到什麼程度，遊記裡其實不太關注比較，所以也無從考究；但將兩地區加以區分這點，從蒙古帝國的統治體制便可明白一二。

首先，他們將舊金國領地的居民稱為「漢人」， 舊南宋領地的居民稱為「南人」，並在科舉名額（各二十五名）等項目上做出區隔。如此措施反映了蒙古帝國的統治方針，亦即「按歸順時間早晚，決定地區人民的待遇」。也就是說，「漢人」臣服於蒙古帝國（一二三四年）的時間比「南人」（一二七六年）早了大約四十年，因此兩者在他們眼中是彼此相異的集團。同時，自北宋滅亡以降，歷經一百五十年不同政權統治下的「漢人」、「南人」正如前述，社會觀念和風俗習慣都已大不相同；因此就現實問題而言，要用一個所謂的「中國」概念來通盤掌握很是困難，這樣的事實我們絕不可輕忽。

舉例來說，論及記錄、保存族譜的媒介，相較於「南人」一般都是記載於書籍保存，「漢人」則普遍將之刻在石碑上豎立於墓地（通稱「先塋碑」），而其中被想像、記錄下來的親族形式，南北之間也有很大差異。此外，較早臣服蒙古、因而較能通曉蒙古語的「漢人」，和通曉蒙語相對少的「南人」相比明顯居於優勢，取得官職的機會也多出許多，這也是兩者間極具特徵的一項差異。儘管限於篇幅在此無法一一詳述，但華北有華北自己的歷史經驗，這和「唐宋變革」論主要考察的對象江南，在性質上有著明確的差異。

4 海域世界的南方「中國」

接下來，當我們把目光轉向包含江南在內的南方「中國」，同樣會發現既有的「中國」觀有必須重新修正之處。簡單說，東南亞史研究的進展，就讓以「中國」為中心掌握南方海域世界的視角，一下子成為了過去式。正如本書第三章所述，十世紀以降的「海洋東南亞」及「大陸東南亞」，雙方的新興政治體制都蓬勃發展，中國商人與伊斯蘭商人也都積極前往該地區貿易；在這樣的過程中，十一到十三世紀間，包括大越（交趾、安南）、占婆（占城）、吳哥王朝、以及宋代統稱三佛齊的馬六甲海峽一帶，都和宋締結了貿易關係。

近年來遠藤總史透過這些貿易關係研究宋朝的自我認識，以及包攝其中的國際秩序，他認為這些勢力基本上是以一個「霸權中心」對周圍各政體進行鬆散整合的聯盟，因此在宋朝認定是「朝貢」的這種貿易關係，對它們而言是維持自身權力基礎的關鍵。

早在北宋大中祥符元年（一○○八年）與四年（一○一二年），當時真宗巡幸泰山（山東省泰安市）與汾陰的后土祠（山西省萬榮縣），後面就有北宋在西北的主要鄰接勢力⸺甘州回鶻、夏州党項、西涼吐蕃各集團，以及占婆、三佛齊等東南亞（甚或是來自更遠方）的使節隨從。向正樹指出宋朝這種招待來自「萬國」使節的舉動，是在誇示自己的「天下」觀（而契丹未派出使節，表示他們拒絕參與此「天下」）；但另一方面，這些使節也如上述那般，各自懷抱不同心思。

一一二七年失去華北後，南宋政權最大的課題就是保全自己，因此和東南亞各政權的交流，史料中一時變得無跡可尋。可是自紹興二十四年（一一五四年）起，接見外國使節又開始正式化，不只大越、占婆、三佛齊的使節獲得入朝許可，針對各勢力也詳細制定了相關禮儀內容，以及冊封君主的標準。

遠藤總史分析嘉泰二年（一二○二年）編纂的儀禮書《中興禮書》指出，在喪失華北、連帶斷絕和北方諸國的外交關係後，南宋透過這一連串以往被人忽略的政策，將過去一概視為「海外蕃客」的占婆、三佛齊等使節納為正式國家使節，企圖以此建構新的國際關係。由於心中嚮往唐的最大版圖，所以宋朝雖未實際控制這些土地，但還是對以前受唐統治（或被認定曾受唐統治）的眾勢力冊封「節度使」、「郡王」、「平王」之類的官職爵位，從而對那些「尚未收復」的領土展現自己的「天下」觀。

在這種前提下，從南宋對占婆等國的冊封及儀禮位階設定來看，自「中國」獨立出來的大越（交趾），冊封的順序是「交趾郡王」→「南平王」→「南越王」，這樣的秩序觀念明顯帶有把大越當成宋朝內屬勢力的濃厚色彩。相較之下，南宋給予占婆、三佛齊的就是「國王」稱號， 允許他們自行任命刺史等官職，簡單說就是把它們列入藩屬國的級別。遠藤指出，這種傾向雖在北宋末年徽宗時期就已顯現，但在華北喪失後更加顯著。

就像這樣，面對東南亞及西南各勢力、在現實中找尋自己定位的南宋，自然不太可能只在國際關係上展現其姿態。正如前述，透過人與物的交流，東南亞與「中國」繁盛的海上貿易，將兩地緊密連結起來。九世紀下半葉爆發黃巢之亂，攻陷廣州的黃巢軍屠殺了大量的外國商人；發生此事的廣州自古即為繁榮的貿易據點，七一四年（開元二年）更設置了史上第一個市舶司（海上對外貿易管理機構）。

北宋時又在泉州與明州（浙江省寧波市）增設市舶司，由此可見貿易的擴大。關於北宋時代的廣州，《宋會要輯稿》〈蕃夷四之九二．大食〉「熙寧五年（一○七二年）六月二十一日」 條記載，有位名叫辛押陀羅的「大食勿巡國進奉使」要動身歸國，臨行前向朝廷請願，希望能夠任命繼任的「蕃長司公事」。

深見純生認為，「大食勿巡國」源自今日阿曼南部佐法爾地區的波斯名稱，而「蕃長司公事」指的則是「蕃坊」，也就是外國商人居留地的總負責人。雖然蕃坊的規模不明，但可得知十一世紀下半葉即有外來商人形成社群，宋朝地方官也需仰賴其力量。而且這不是廣州特有的狀況，從蒲壽庚的例子也可清楚證明。

蒲壽庚在南宋末年的泉州靠著貿易致富，接著又因清剿海賊的功績，從市舶司長官升任安撫使與沿海都制置使，成為掌握該地區軍權的重要人物。當然，這樣的貿易不只是單向的，而是和南宋（以及蒙元）形形色色的商人踏足「南海」互為表裡。本書第三章提及的周去非《嶺外代答》（一一七八年自序）、趙汝适《諸蕃志》（一二二五年左右）、周達觀《真臘風土記》（一三一四年以前）、汪大淵《島夷誌略》（一三五○年左右），這一連串用古典漢語寫下的東南亞地方志，就是最好的證明。

另一方面，從北宋到南宋，泉州、明州、杭州、密州等地的市舶司不只管轄東南亞，也包括和高麗及日本的貿易。雖然礙於篇幅無法詳述，但就像榎本涉的研究所示，從事高麗及日本貿易的明州和泉州商人，和建構起超越國界網絡的僧侶們一起活躍於東海地區。在博多活動的中國商人（「博多綱首」）眾所周知，而《宋史》高麗傳中也提及「（高麗）王城有華人數百，多閩人（福建人）因賈舶至者」。

就像這樣，宋朝商人不時會以外交使節和間諜之姿往來高麗和日本，同時旅居異國的僧侶也以師徒關係為紐帶，透過這些商人為媒介，交換書信與物品物資。商人參與宋朝、高麗、日本等「國家」間交流的現象，證明了南方「中國」及鄰國間所設定的政治疆界，其實是徒具名目、也可變動的。

在這樣的情況下，我們是否仍然要把「唐宋變革」的論述範疇侷限在南方「中國」，還是要將之更進一步擴大呢？做為後者視角的代表性研究之一，我們在此列舉桃木至朗的論述。在「唐宋變革」過程中經濟急遽發展的江南，生產的出口商品在日本、朝鮮半島及東南亞各國間大量流通；桃木就認為，前述十世紀以降東南亞之所以陸續成立新興國家，跟以南方「中國」為中心的「唐宋變革」期經濟影響有關。

就像這樣，研究的進展、與隨之而來「中國」概念的變遷及相對化，使得超越既有研究領域、圍繞著南方「中國」的「唐宋變革」期的進一步討論得以開花結果。

5 一一八七年的華北與江南及其「信仰圈」

本冊的主題「信仰圈」，在亞洲始終是個難以直接挪用的概念。儘管在所謂啟示宗教、一神教的「信仰圈」，實際上擁有各式各樣的宗教實踐，也存在著多神教的世界觀，但在「中國」歷史上，特別是所謂的佛教「三武一宗法難」後，除了十八世紀起對基督教與伊斯蘭教的偶發鎮壓外，幾乎看不到任何政治或官方立場對信仰對象與方式的規範。

不只如此，包括佛教、道教還有形形色色的民間信仰，也都不要求信徒進行排他式信仰，複數教義與世界觀的並存融合相當普遍；而複數的「信仰圈」總是難以分割、彼此重複，就連皇帝也常使用多宗教的脈絡來訴求自己的正統性。在這種情況下，我想在這篇文章的最後，來談談一一八七年的南北「中國」是如何在南北宗派間的交流限制下，從交錯複雜的「信仰圈」中產生出延續至今的嶄新面貌。

就在抵達燕京的樓鑰參加金朝皇帝賜予的射弓宴（同時舉行射箭競賽的宴會）這天（乾道六年〔一一七○年〕一月四日），在他北行途中曾路過的北宋舊都開封有某位人物逝世了，就是後來被奉為全真教開山祖師的王重陽（王喆，一一一二－一一七○年）。王重陽在一一五九年（正隆四年）於家鄉甘河鎮（陝西省咸陽市）遭遇神仙，經過這次神祕體驗（甘河遇仙），他便把人生奉獻給修行和教育弟子。

乾道五年十二月九日旅居開封的樓鑰等南宋使節，以及擔任嚮導的金國接伴使（出迎使節），或許也曾見過從山東帶著高足前往陝西途中在開封停留的王重陽。王重陽提倡儒釋道合一（三教合流）、主張救濟他人與自我修行同等重要；他的教誨如今相當知名，但生前的王重陽不過是道教實踐的眾多宗師之一而已。只是，隨著他門下的高足將王重陽的教誨宣揚到華北各地， 該宗派的範圍也慢慢擴大。

一一八七年（大定二十七年），他的其中一位弟子王玉陽被金的皇帝世宗召往燕京，第二年（二十八年），另一位高足丘處機（長春真人，一一四八－一二二七年）奉世宗之命前往主持萬春節（世宗生日）的建醮（道教祭祀）儀式。蒙古帝國興起後，丘處機又應正在遠征中亞的成吉思汗之邀，前往興都庫什山脈北麓謁見大汗，因此聲名大噪。成吉思汗與他的繼承人都給予丘處機和全真教保護，該宗派在蒙古帝國統治下的華北擁有極大勢力。

對於蒙古時代的全真教，很多人會拿之對比同受宋朝庇護，以「張天師」為首盤踞龍虎山（江西省鷹潭市）的道教宗派正一教。雖然兩者互有消長，但受到歷代可汗庇護，掌握發放度牒（道士許可證）與廟額（道觀設立許可證）權力的這兩個派別，分別以全真教在華北、正一教在江南的形式維持勢力圈。

當然，實際上不能這樣以地理區分宗教勢力，畢竟就史料來看，正一教道士在華北、全真教道士在江南活動的情況也屢見不鮮。說到底，各地道觀和全真教有關的宗教實踐，經常會和在地民間信仰密切結合，因此「全真教」的展現方式其實也十分多樣；此外稱為「掌教」，受可汗賦予宗派統御權的人物，也沒辦法控制各地道士的宗教活動。這點在佛教各宗派也是一樣，僧侶都是橫跨「華北」、「江南」兩處行動。儘管如此，受到金國和南宋的越境限制，在十二世紀興起南北並立的全真教、正一教，自蒙古時代以降歷經多次消長，至今猶存。

從一一八七年有兩個「中國」社會並存這點，來思考超出「唐宋變革」論的「中國史」多樣性，我們便會發現它是一個重要的轉換期。正如這篇補論一再提及的，近年來超越「中國史」框架，將「中國」重新定義為「歐亞東部的一部分」，並將它的歷史與中央歐亞及海域世界加以連繫，甚或將之當成其中一部分去理解，這樣的研究取向如今十分顯著。今後這種取向會如何進展， 又會如何超越既有的「中國史」框架，在思索之際，都將無可避免地促進唐宋變革論的重新定位。

相關書摘 ►《歷史的轉換期4：1187年．巨大信仰圈的出現》導讀：信仰圈抑或文明圈？世界史的新詮釋

書籍介紹

本文摘錄自《歷史的轉換期4：1187年．巨大信仰圈的出現》，臺灣商務出版

編者：千葉敏之

作者：大塚修、稻葉穰、松浦史明、飯山知保

譯者：陳國維

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西元1187年，人類歷史的轉捩點——

西亞：近東十字軍國家潰敗，埃及的薩拉丁奪回聖城耶路撒冷

南亞：穆斯林古爾王朝深入北印度，刺激在地印度教與之抗衡

東南亞：以佛教為主軸，領土國家吳哥王朝與港市國家聯盟的出現

東亞：華北游牧文化浸融，華南朝貢體制維持，儒釋道合一的多信仰民間社會

在各地連結尚不充分、動向步調也不一的中世紀時代，宗教信仰成為此時期的核心價值。各地君主仰賴宗教維繫政權正統性，而法律、貨幣、租稅、社會組織，社會生活的所有領域無一不與信仰有關。這種遍及一切的信仰形式，是中世紀人民的日常，世界各地形成大小不一的信仰圈。本書以一一八七年哈丁之戰、薩拉丁打敗十字軍奪回聖城耶路撒冷為契機，伊斯蘭教與基督教兩大信仰圈的象徵性衝突，讓此時代的結構與連鎖關係浮上檯面。

在西亞信仰圈，自八世紀阿巴斯朝開始的伊斯蘭勢力影響周邊地域深遠，此時由埃及的薩拉丁主導，強勢與近東十字軍國家抗衡。至於發源地阿拉伯則逐漸分裂割據，賽爾柱突厥滅亡後西亞不再有統一的勢力。

在南亞信仰圈，來自西北邊疆的伊斯蘭勢力以聖戰為名入侵印度河流域，拉傑普特聯軍也高舉印度教意識形態對抗。此後北印度形成與印度教共存的伊斯蘭統治體制，少數穆斯林建立的德里蘇丹政權必須試圖調適兩種宗教間的衝突，而絕大多數印度教教徒也得維持共存關係，以抵禦更強大的蒙古軍。

在東南亞信仰圈，大陸區出現以佛教為核心的吳哥王朝，海洋區則是港市國家聯盟。此地區同時受印度教、伊斯蘭教及在地泛靈信仰影響，呈現多宗教的混雜情勢。此地穆斯林商人與中國商人的海上貿易盛行，促進各式文化交流，也為邁向近代大航海時代鋪下基礎。

至於東亞信仰圈，華北遼金等游牧民族的反覆浸融，與華南宋朝戮力維持以「中國」為霸權中心的朝貢秩序，呈現了兩種截然不同的面貌。所謂的「唐宋變革期」，也應視地域不同而給予相異評價。而以信仰來看，儒釋道三教合一的多信仰思想深深融入民眾生活，也與西亞一神教信仰之間的激烈衝突呈現極端對照。

從西亞開始一路向東，透過正史、遊記、書信、碑文等多樣化史料，我們得以拼湊出中世紀各信仰圈在這段「轉換期」的多元面貌。人在異地心向歐洲故鄉的十字軍們、繞了大半圈地中海只為前往麥加的穆斯林朝聖者、北行途中滿是驚嚇的南宋讀書人……這些跨界移動者是每個「瞬間」的最佳代言人，當下的世界實貌得以被聚集、放大。他們串起的全球「快照」畫面，幫助我們透過特定的連續視點做平行解讀。這些繼承了眾多因果、填充多種意義的時點，也會連鎖影響下一個時代。這正是研究「轉換期」的意義所在。

Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰