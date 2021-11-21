《那個用歌說故事的人》推薦序：阿美族歌謠radiw不只是以歌反映生活，更是生活本身

文：劉克襄

【推薦序】在Radiw中，成為真正的人

還未展讀前，我的腦海一直浮昇著，阿洛描述小時自己族人居家的溫馨時光。大家透過歌謠的傳唱，帶出生活的親密連結。

我也想起早年，自己有幸在太巴塱聽過一首「回到美好的夜晚」，還參與吟唱和舞蹈。那種在鄉野的從容生活，家屋隔著矮牆，人與人互助和樂的畫面迄今難忘。

但只有這樣的認知嗎？當我如此浪漫的設定，想要從這本書裡獲得更多相似的共鳴時，卻意外地發現，自己走進一個不同於過往的世界。

那種情境好像走到海灘，凝視著遼闊的大海。在浪潮的湧動裡，享受生活裡難得的平靜。殊不知海面下，一直有著更為深沈的繁複變化。這一巨大流動的存在，其實是許多生命淘洗的絮語，必須不斷反覆地聆聽，才可能理解。

radiw是書本裡主要探討的內涵。我所熟知的「回到美好的夜晚」，應該就是某一首radiw。但radiw是什麼，卻不只是一般的地方歌謠。當它從書裡面源源不絕地以各種型態和內涵，被描述出來時，我隱隱察覺，還有一深邃的文化底蘊，尚未被世人所認識。

radiw是如此複雜，難以同個年代一次定義，而是隨著時間的轉換，如菌菇地膨大、換色和變型。各種歌曲類別，自有不同層次的方向和內容，呈現一個族群的悲歡離合。那是一個超越文字，比文字更真實的紀錄和情感交流。

這個阿美族歌謠的專有名詞，承載了太多美好的意義和價值。生活規範的一切和未來的制約，都在radiw中微妙的轉變、調整。radiw對族人來說，不只是以歌反映生活，radiw便是生活本身。

書裡面的主角有兩位。太平洋戰爭前出生的林信來，是歌謠採集與研究者。阿洛是她女兒，在原運浪潮成長，抗爭中茁壯，是失落母語和文化的一代。

過往高壓統治，獨尊華語文化的年代，林信來採集了上千首阿美族的radiw。當時是極少數，懷有保存族群文化意識的先行者，長期默默地走在孤單的路上。相較於父親，阿洛如今是文化復振的推廣要角，也是吟唱母語歌謠的創作樂人。但面對著不同狀況的社會變遷，這一樁田野工作依舊只有少數人在努力。

許多radiw如今失去被傳唱的機會，林信來和阿洛父女皆有意識地積極搶救，毋寧是令人欣慰和尊敬的。相對地，愈發突顯了歌謠採集的不易開展和紀錄，需要更多的研究和爬梳。

整本書裡的radiw既是引線，也是燃點。透過父女間日常對話為主軸，親情溫暖和生活智慧交織於裡，不時激盪出花火，卻也有更多生命學習的養成。當他們探觸到不同面向，radiw便不時以新的樣貌出現，彼此似乎也獲得不同的啟悟。每一個階段都可能孕育新的詮釋，看到更多的豐厚。

本書撰寫人做為第三者，受過人類學正規訓練，從旁觀測和書寫父女的對話，努力的拿捏自己合該扮演的角度，但也不時反省漢人的身份。我們隨著她充滿機智的文字，進入那個動人的靈性世界，更深刻地認識，一個被長期誤解的歌謠世界。

過去我們的體驗，並未從一個阿美族的位置思考。或者根本不曾存在對radiw的基本了解。只就一些荒謬、膚淺的歌謠，浪漫地放大想像，進而形成長期認知的偏差。當唱歌取代文字，做為生活和感情表述的方法時，有很多看待事物的角度，阿美族跟漢人素來有著巨大的差異，生活氣息和美學價值也不盡相同。

我們從過去的歷史，多少會感受到過去的誤謬和錯誤，但看待事物，還很少像本書帶來的全面翻轉。書裡每一段內容，時時讓人汗顏。父女間一次次的對話，不斷地激發我們反省。

透過radiw，一個過去不曾遇見的花東，在眼前璀璨地繁花滿樹，但我們彷彿才抵達入口。這不只是阿洛父女採集過往歌謠的長期尋根之路，恐怕也是我們這些外來旁觀者，重新獲得機會，站到一個更合宜的視角，認真凝視下一個花東海岸。

當radiw回來，讓一個阿美族成為真正的人時，radiw也可能讓我們成為真正的旅人。

書籍介紹

本文摘錄自《那個用歌說故事的人》，玉山社出版

口述：Calaw Mayaw（林信來）、Ado Kaliting Pacidal（阿洛．卡力亭．巴奇辣）

撰述：藍雨楨

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歌在生命裡，生命就是歌。

對Pangcah（阿美族）來說，radiw（歌謠）是活著的歷史，串起了人、動物、土地之間相互勞動與滋養的關係；radiw就是文學，代替文字成為傳達情感的載體。眾人傳唱歌謠，一代傳一代，從一個山頭唱到另一邊的海洋，隨著部落與人群的移動遷徙，歌也如同生物一樣，隨環境交融、變異與繁衍。

本書透過曾經採集阿美族歌謠的林信來，與當代吟唱母語歌謠的創作樂人阿洛之間的父女對話，演繹出極其豐盛的阿美族歌謠故事，以及林信來的生命行腳。

【本書特色】

金鐘獎教育文化節目主持人獎得主阿洛．卡力亭．巴奇辣，透過與父親林信來的對話，娓娓道出歌謠在Pangcah阿美族的生活、歷史與文化中的重要性與意義。 從生活中的歌謠理解Pangcah阿美族，既親近且容易解讀。

Photo Credit: 玉山社

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航