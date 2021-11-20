環球記者轉發彭帥照片稱「她發在朋友圈」，白宮、奧委會籲徹查，「不排除北京冬奧停辦」

35歲的網球名將彭帥本月在微博發文，指出自己受到75歲的中國國務院前副總理張高麗性侵。她在文中指出，兩人於7年前就曾發生過關係，之後數年未再聯繫，「玩玩想不要就不要了」。權貴性侵的消息一傳出，引發國際輿論和網壇的力挺，並要求中國徹查此事。

中國環球新聞網18日在官方推特PO出一封自稱彭帥的人所寫出的信件，信中聲稱性侵的指控是假的，還寫道：「我沒有失蹤、也沒有不安全，我只是一直在家休息，一切都很好。」信件一出馬上被各界質疑真實性，如今環球新聞網記者又在推特發文，貼出彭帥的自拍。

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/uLi6Zd2jDI — CGTN (@CGTNOfficial) November 17, 2021

專家質疑照片真實性，彭帥自拍背景有「小熊維尼」

（中央社）中國女網好手彭帥指控權貴性侵後失蹤事件出現新轉折，官媒中國環球電視網記者轉發彭帥抱著灰色貓咪燦笑的照片，背後還有許多玩偶娃娃以及與小熊維尼合影照片，引發熱議。

中國環球電視網（CGTN）記者沈詩偉在推特發文說，這些照片是上傳在彭帥的微信朋友圈上，上頭還留言：「週末快樂。」

他寫道：「她的朋友分享了這3張最新照片和彭帥的微信朋友圈截圖。」

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) November 19, 2021

然而，英國天空新聞網（Sky News）報導，專家質疑照片的真實性。還有人指出，其中一張照片的背景中，有彭帥與小熊維尼合影的照片。小熊維尼在中國遭到禁用，因為有網友用小熊維尼來影射中國國家主席習近平。

曾奪下溫布頓網球錦標賽女雙冠軍的彭帥，11月2日在中國社群媒體發文指控前國務院副總理張高麗強迫她在他家中發生性關係後，至今音訊全無，下落不明。她當時在微博發布的貼文已遭刪除。

中國環球電視網17日發布據稱是來自彭帥的電子郵件，內容稱性侵指控「並非事實」，又說「我沒有失蹤，我人也沒有不安全。我只不過在家休養，一切都好」，但信件的真實性也遭質疑。

彭帥最新近照一出後，有網友說「顯然這些照片是用來說服民眾，讓大家以為她沒事。如果是這樣的話，她應該能跟世界女子職業網球協會（WTA）談話，大家不要被騙了。」還有人留言：「請她現身談話，不需要發布照片。」

白宮呼籲交代彭帥下落、奧委會資深委員不排除停辦北京冬奧可能性

儘管如此，來自各界的聲援仍然沒有間斷。根據《紐約時報》報導，世界女子職業網球協會（WTA）的主席賽門（Steve Simon）就透過聲明表示，對於彭帥的指控務必嚴肅以對，如果調查沒有進行，那麼WTA將有進一步行動，甚至不排除放棄中國市場。

根據《中央社》報導，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）19日在白宮的簡報會上表示，美國對於彭帥事件深感關切，並會和國際社會共同呼籲中國當局，應提供可驗證的證據、交代彭帥的下落與人身安全。

莎琪表示，美方不論在國內還是國外，都會支持女性發聲與咎責，並持續捍衛言論自由，「我們都知道中國對批評『零容忍』，有許多將公開發聲人士噤聲的紀錄，我們會持續譴責這些作為。」

《中央社》也指出，聯合國人權事務高級專員公署發言人史勞塞爾（Liz Throssell）19日受訪時，也要求見到彭帥下落，以及是否平安的證據，並要求對其性侵指控進行充分、透明的調查。

國際奧林匹克委員會（IOC）資深委員龐德（Dick Pound）也對此發聲，他向《路透社》表示，這種情況可能會迫使IOC必須和中國就他們的人權紀錄進行對抗，儘管對事件的憤怒不太可能終止2月舉辦的北京冬奧，但龐德認為，也不會完全排除這種可能性。

「如果不盡快以明智方式解決，那可能將會失控。」任職於IOC最久的成員龐德告訴《路透社》，這可能迫使IOC採取更強硬的立場。

龐德表示：「我懷疑這件事是否會升級成北京冬奧的終止，但這種事很難講。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航