睇完判詞，鄉事顧問預言2029年斷丁

上兩星期丁權終審案判決一出，研究社即時獨家分析最大贏家係政府而非鄉議局[1]，因為政府已掌有丁屋政策「全面管治權」。但當日鄉議局開記招時仲樂觀咁歡迎判決，指丁權已終極合憲，仲叫政府唔該批快啲、批多啲丁屋，好似以為自己贏咗官司咁，明顯只係睇個表面結果而冇細閲判詞入面有冇「裝彈弓」。

唔知係咪啲鄉事之後先有時間睇清楚判詞，身為師爺嘅鄉議局顧問薛浩然近日接受報紙訪問[2]，口風大轉指對丁屋政策未來由「勝利」變「悲觀」，更首度預言丁權將會係2029年「自然死亡」。遲咗足足兩個星期方恍然大悟，其實鄉事好有可能都明白係贏咗場交，但輸咗場仗（winning the battle, losing the war）。

事實上，前發展局長林鄭喺2012年曾經提過類似觀點，為丁屋落下「夕陽條款」—即因應基本法於2047年到期，2029年或以前出生的男丁才有機會趕在2047大限前年滿18歲而申請丁屋，當年鄉事派幾乎立即反枱，話2047年終結丁權會出現好多問題，目前言之尚早云云。現在由鄉議局顧問親口承認丁權將死，就知道鄉事都意識到丁權問題再唔係自己說了算。

時至今日，政府對丁屋已有「全面管治權」，而2029／2047年大限亦迫近，鄉事亦即時調整策略——薛浩然明顯已轉打悲情牌。在專訪中，他一方面對丁屋未來表示悲觀，另一方面亦把握剩下來仍可「掌握」的時間，𢱑盡每一吋嘅政策優惠，例如話「唔洗急著處理丁權衍生的問題」（套丁、僭建、霸官地、搞亂鄉郊規劃等等），叫政府批快啲丁屋申請，甚至提倡丁廈，所以薛浩然話目前要「做好餘下這廿多年」，背後意思明顯係睇準丁權消亡可期，所以要利用現有特權，叫政府鬆綁政策，等鄉事可以無後顧之憂套丁，賺盡最後一筆。

因為the clock is ticking，專訪中鄉事的底牌已露，其實並非是丁地不足的空間問題，而是如何在大限前盡快兌現丁權的時間問題，故此近年不斷提出的丁廈建議，就是恐防去到2047年前若只是以每年批1000間丁屋的速度，未能「盡套」手上每個丁，但如果以丁廈模式興建1000座丁廈每幢200-300個單位的話，已經等同2047年前所有批出丁屋數的總和，從時間上根本解決排隊原居民等唔切的問題。

若然政府真係要係2029年「郁手」處理丁權問題，合理推斷會預早幾年籌備，亦即係現在，所以現時鄉事轉口風，同時向政府「嗌價」要求放寬丁屋政策，可能代表鄉事同政府正處於「摸底」階段，只不過薛浩然今次專訪真係自揭底牌，鄉事最後能夠𢱑到幾多著數成為疑問。明年剛好係丁屋政策實行50週年，亦好可能係一個決定時刻檢討丁屋政策的存廢問題。

註：

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