荷蘭民眾街頭暴動抗議封城，現場警車起火，警方鳴槍致2人受傷

因應疫情再次爆發，荷蘭重新實施了更多防疫措施，但該國的每日染疫人數仍然保持在COVID-19大流行以來的最高峰。

（中央社）荷蘭民眾抗議政府再祭防疫限制措施，今天鹿特丹（Rotterdam）街頭示威演成暴動，滋事者縱火焚燒警車並丟擲石塊，警方鳴槍示警下，造成至少2人受傷。

荷蘭13日起對餐廳、商店和運動活動等，實施至少3週的冬季防疫措施，成為第一個再祭部分封鎖令的西歐國家。

政府也計劃對未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的民眾採取限制行動，不准出入一些場所，民眾因而走上街頭抗議，進而發生暴亂。

BREAKING: Dutch police fire warning shots as riots erupt at anti-lockdown protest in Rotterdam pic.twitter.com/z3pXulRDd0 — BNO Newsroom (@BNODesk) November 19, 2021

根據《路透社》的報導，警方在鹿特丹發布緊急命令，關閉公共交通運輸，並要求人們回家，警方還出動了水砲以及騎警來驅散民眾。 社群媒體上的影片顯示，有警車起火、參與暴亂的民眾向警察投擲石塊。

在鹿特丹市區一條主要商店街上，夜晚暴動中，警方逮捕了數十人；事件中總共7人受傷，包括警察在內。

鹿特丹市長阿布塔勒（Ahmed Aboutaleb）描述這是一場「醉酒狂歡鬧事的暴力」，而在最後警方覺得有必要用槍自衛。

阿布塔勒也解釋，暴力讓警察不得不用武器來保護自己。 根據《德國之聲》的報導，阿布塔勒在推文中譴責暴力事件，「我們美麗城市的中心在今晚成為了戰區」，他這麼寫道。他認為鹿特丹是一座可以表達「不同意」的城市，「但暴力永遠、永遠不會是解決方法。」

警方聲明指出，示威活動從庫爾辛格街（Coolsingel）開始，到最後演成暴動，有幾個地方被縱火焚燒、燃放鞭炮，警方則開了數槍警告。

警方說，有人因警察鳴槍示警而受傷，但未詳說受傷人數；荷蘭廣播基金會（NOS）則報導有2人因鳴槍受傷。

荷蘭媒體報導，有數百名抗議民眾高喊要「自由」等口號，之後向警察與消防員丟石頭，也縱火焚燒數輛電動摩托車。

#Rotterdam, violenti scontri tra polizia e manifestanti #novax nella strada #Coolsingel. Auto in fiamme, ci sarebbero 3 feriti



Riots erupt at anti-lockdown protest in Rotterdam pic.twitter.com/cFbo7Y8guz — carla signorile (@carlasignorile) November 19, 2021

警方發言人Patricia Wessels向《路透社》表示，有人鳴槍發出警告，也有人直接開槍，「因為情況會危及生命」。她提到有許多人在社群媒體上發出照片，指出現場有人遭警方射殺，而警方還不清楚那名男子是如何受傷的。

法新社記者說，目前情況大致已平靜下來，但現場一片凌亂，一部被燒毀的警車還在冒煙，還有數十輛腳踏車被搗毀。

跟歐洲其餘地方一樣，人口約有1741萬人的荷蘭近日確診病例攀升，今天通報新增逾2萬1000例。根據世界實時統計數據Worldometer網站數據，荷蘭境內累計239萬9849人確診、1萬8900人染疫不治。

根據《德國之聲》的報導，荷蘭在去（2020）年1月因疫情實施宵禁時，幾個城市的暴動加起來總共造成了數百萬歐元的損失。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航