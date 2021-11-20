2021/11/20,
健康

今日本土+0、4例境外移入，第15期疫苗接種23日開放BNT、莫德納預約

今日本土+0、4例境外移入，第15期疫苗接種23日開放BNT、莫德納預約
Photo Credit:截自指揮中心影片

我們想讓你知道的是

國內新增4例境外移入確定病例，有3例為突破性感染，分別接種過2劑AZ、國藥和科興疫苗。公費疫苗預約平臺第15期規劃提供BNT疫苗及莫德納疫苗第一劑、第二劑、第二劑混打接種，預約採分流制，從11月23日開始預約。

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增4例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自緬甸（案16628）、越南（2例，案16629、案16630）、印尼（案16631）入境，入境日介於今（2021）年11月5日至11月18日。

發言人莊人祥指出，來自越南的2名確診者CT值均為20出頭，來自緬甸、印尼的確診者CT值為30幾。

其中有3名確診者為突破性感染，自越南入境的2名本國籍確診者，分別完整接種過2劑AZ疫苗、2劑國藥疫苗，自印尼入境的印尼籍確診者則曾完整接種2劑科興疫苗。

第15期公費疫苗開放BNT、莫德納

昨日接種的疫苗數是29萬4053劑，現在台灣疫苗第一劑覆蓋率為76.95％、第二劑46.8％。

1120_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

COVID-19公費疫苗預約平臺第15期規劃提供BNT疫苗及莫德納疫苗第一劑、第二劑接種，要預約的民眾必須在11月18日前進行意願登記。

BNT疫苗的部分，欲施打第一劑者要年滿12歲，欲施打第二劑者要再10月28日前接種第一劑，且年滿18歲。莫德納疫苗的部分，欲接種第一劑者須年滿18歲，接種第二劑者要再10月28日前接種第一劑且年滿18歲。

另外也開放9月30日前已接種AZ第一劑的18歲以上民眾接種第二劑，或者混打第二劑BNT疫苗或莫德納疫苗。

本次疫苗預約也採分流制，BNT疫苗預約時間自11月23日上午10時起至11月24日中午12時止；AZ、莫德納疫苗預約時間自11月23日下午2時起至11月24日中午12時止。第15期施打時程為11月25日至12月1日。

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Photo Credit:指揮中心

莊人祥另針對外界關心第3劑疫苗的混打做出回應，他指出目前還在搜集國際做法和文獻，預計11月底會在預防接種諮詢委員會（ACIP）討論，內容包含接種兩劑AZ或莫得納疫苗者應如何混打第三劑，以及如何規劃、安排優先順序。

昨日台大醫院公布實驗結果，發現2劑AZ疫苗對delta變異株的保護力只有10至20％，混打莫德納疫苗則有100％，莊人祥指出，台大的研究是中和實驗的實驗室研究，把接受混打或接種2劑的血液和Delta病毒株混合測抗體，這屬於實驗室資料，只能作為參考，瑞典則用其他研究方法，發現打完2劑AZ的人保護力和沒有接種疫苗的人相比有差了50％。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航

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