美眾院共和黨領袖「冗長辯論」8.5小時創紀錄，拜登1.75兆美元國內投資案仍過關

（中央社）美國聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）從昨夜到今晨演說8個半小時創紀錄，但拖延戰術失敗，眾議院今天仍表決通過總統拜登的1.75兆美元國內投資案。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）與路透社報導，這項加強社會安全網和因應氣候變遷的支出案現將送參議院審議，有待意見分歧的溫和派和自由派參議員達成共識。

麥卡錫從昨晚到今晨講了8小時32分鐘才停，創下眾議院史上最冗長演說紀錄。路透社稱麥卡錫長篇大論共和黨的不滿，有些和法案風馬牛不相及，且不時還會大聲喝斥擺出不屑態度的民主黨眾議員。

之後換民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）演說以支持這項法案時，她還酸一下麥卡錫，說「為了我的同僚好，我會長話短說」。

裴洛西為法案護航說：「若是為人父母、年長者、孩童、勞工，以及身為美國人，這個法案正是為大家所推出，而且更好。」拜登後來致電裴洛西恭喜法案過關。

眾議院以220票贊成、213票反對通過法案，民主黨僅高登（Jared Golden）投反對票。高登表示，稅收規定對富人太慷慨，不過他今晨推文說會繼續推動調整，「以便實現原本目標」。

拜登在表決後發表聲明說：「現在『重建美好未來』（Build Back Better）法案送往美國參議院，我期待參院盡快通過，這樣我就可以簽署立法。」

民主黨籍參議員希望在年底前與黨內中間派的曼欽（Joe Manchin）和席納瑪（Kyrsten Sinema）達成共識，這兩人曾對法案規模及部分內容持疑。

法案包含從稅收政策到帶薪家事假等各種棘手議題，審議過後仍可能修改措施，以便在參議院過關。有鑑共和黨在參院50票全部都會反對，48名民主黨籍參議員和2名結盟的無黨籍參議員只要有任何一人跑票，法案就無法過關。

若參議院修改法案內容後通過，法案還需再送回眾議院表決過關，才能交拜登簽署。

《CNBC》的報導指出，參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，他的目標是在聖誕節之前通過法案。如果該法案通過，將會深刻地改變美國人的生活，特別是有小孩的家庭、老人和低收入的美國人。

國會預算處（CBO）預估，這項社福和因應氣候的支出案，未來10年會讓美國增加赤字3670億美元（約新台幣10.2兆）。

《CNBC》的報導提到了該法案的數項具體內容，包含為所有3、4歲的幼童安排學前課程；父母收入不超過該州中位數250％的家庭，托嬰費用的上限為收入的7％；4個星期的帶薪育嬰假、病假和看護假等等。

氣候方面，有5000億美元的預算將用於應對氣候變遷，主要用於清潔能源（clean evergy）的稅收抵免，這將是聯邦政府在這方面有史以來最大的投資。

「冗長辯論」是什麼？曾有參議員為阻擋法案演講24小時

事實上，麥卡錫的「冗長辯論」（Filibuster）是一種特有的阻礙議事方式，通常是用來推遲或阻止議事。根據《紐約時報》報導，參議院1917年開始多次修訂了能終結辯論的規則，之後決定只要超過2/3的參議院議席通過，就可終結辯論。這條規定直到2013年，才改為以簡單多數的方式終結辯論。

參議院「冗長辯論」的最高紀錄發生在1957年8月，南卡羅來納州的參議員斯特姆·瑟蒙德（Strom Thurmond）為了反對《1957年民權法案》，曾整整演講了24小時18分鐘。

儘管阻擋法案失敗，麥卡錫本次8小時32分鐘的「冗長辯論」也創下了眾議院的紀錄。

《紐約時報》指出，這種拖延戰術有時被認為是在濫用民主制度，但部分專家認為這展現了對少數派意見的尊重。例如香港在2012年梁振英當選行政長官後，泛民主派的立法會議員常常運用拖延戰術來對抗政府，但在6名民主派議員於2016年被褫奪議席後，議事規則被修改、反對派無法再運用這種方法。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航