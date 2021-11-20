2021/11/20,
社會

捷運三鶯線工程事故，5名工人墜樓釀3死、侯友宜勒令停工開罰並啟動調查

捷運三鶯線工程事故，5名工人墜樓釀3死、侯友宜勒令停工開罰並啟動調查
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

捷運三鶯線今天發生灌漿事故，5名工人從4層樓高的工地摔落，造成3死2傷，死者還包含一名泰籍移工。侯友宜在事發後趕赴現場，當場勒令停工並啟動調查。

（中央社）捷運三鶯線今天發生灌漿事故釀3死2傷，勞動部職業安全衛生署勞檢認定是模板支撐施作未確實導致支撐強度不足，將對榮工工程及下游包商各開罰新台幣30萬元、停工並送地檢署偵辦。

新北市政府消防局說，今天約下午1時三峽區佳福路、佳興路口捷運三鶯線高架灌漿工程發生倒塌事故，4人從3樓高鷹架摔下，其中3人死亡。

《聯合新聞網》指出，事發當時5名工人在4層樓、15公尺高的工地為主體工程灌漿，先是外圍模板出現彎曲，隨後5名工人摔落，有4人直接摔下、1人卡在鷹架上。2名台籍、1名泰籍工人送醫後不治，另有1名台籍工人左小腿骨骨折，1名泰籍工人左大腿骨折。

勞動部職業安全衛生署北區職安衛生中心接獲事故後前往勞檢，北區職業安全衛生中心主任朱金龍告訴中央社記者，初步認定事故是因模板支撐的水平細條施作時未確實固定，導致模板支撐強度不足，而發生倒塌意外，「這是主要原因」。

朱金龍說，針對這起事故將對榮工工程以及其下游包商各開罰新台幣30萬並勒令停工，後續將移送地檢署偵辦。

根據《聯合新聞網》報導，侯友宜在事發後趕赴現場，當場勒令停工並啟動調查，並會就這次的重大工安事件好好檢討，檢視過後才會再來談復工。侯友宜受訪時說道，將會追究相關人員責任，已經送到醫院的傷者會積極搶救，往生者則會從優撫卹。

新北市捷運工程局的資料顯示，三鶯線全長14.29公里，橫跨土城、三峽、鶯歌，未來計畫延伸至桃園八德地區。本次事故地點的佳福、佳興路口位於三峽，在三鶯線「橫溪」站預定地附近。截至今（2021）年10月底，三鶯線捷運系統計畫統包工程的進度為57.89％。

本次灌漿事故並非三鶯線首次發生工安事件，根據《自由時報》報導，今年4月8日，捷運三鶯線內有一輛400噸的大型吊車在施工時，疑因在移動位置時未完全收回吊臂，加上工區道路不平，導致吊車重心不穩而翻覆，幸好沒有造成施工人員的傷亡。《中央社》報導，當時侯友宜就已要求嚴格落實施工安全，捷運局也表示會處罰包商與監造。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航

關鍵會員推廣

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。