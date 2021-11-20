捷運三鶯線工程事故，5名工人墜樓釀3死、侯友宜勒令停工開罰並啟動調查

（中央社）捷運三鶯線今天發生灌漿事故釀3死2傷，勞動部職業安全衛生署勞檢認定是模板支撐施作未確實導致支撐強度不足，將對榮工工程及下游包商各開罰新台幣30萬元、停工並送地檢署偵辦。

新北市政府消防局說，今天約下午1時三峽區佳福路、佳興路口捷運三鶯線高架灌漿工程發生倒塌事故，4人從3樓高鷹架摔下，其中3人死亡。

《聯合新聞網》指出，事發當時5名工人在4層樓、15公尺高的工地為主體工程灌漿，先是外圍模板出現彎曲，隨後5名工人摔落，有4人直接摔下、1人卡在鷹架上。2名台籍、1名泰籍工人送醫後不治，另有1名台籍工人左小腿骨骨折，1名泰籍工人左大腿骨折。

勞動部職業安全衛生署北區職安衛生中心接獲事故後前往勞檢，北區職業安全衛生中心主任朱金龍告訴中央社記者，初步認定事故是因模板支撐的水平細條施作時未確實固定，導致模板支撐強度不足，而發生倒塌意外，「這是主要原因」。

朱金龍說，針對這起事故將對榮工工程以及其下游包商各開罰新台幣30萬並勒令停工，後續將移送地檢署偵辦。

根據《聯合新聞網》報導，侯友宜在事發後趕赴現場，當場勒令停工並啟動調查，並會就這次的重大工安事件好好檢討，檢視過後才會再來談復工。侯友宜受訪時說道，將會追究相關人員責任，已經送到醫院的傷者會積極搶救，往生者則會從優撫卹。

新北市捷運工程局的資料顯示，三鶯線全長14.29公里，橫跨土城、三峽、鶯歌，未來計畫延伸至桃園八德地區。本次事故地點的佳福、佳興路口位於三峽，在三鶯線「橫溪」站預定地附近。截至今（2021）年10月底，三鶯線捷運系統計畫統包工程的進度為57.89％。

本次灌漿事故並非三鶯線首次發生工安事件，根據《自由時報》報導，今年4月8日，捷運三鶯線內有一輛400噸的大型吊車在施工時，疑因在移動位置時未完全收回吊臂，加上工區道路不平，導致吊車重心不穩而翻覆，幸好沒有造成施工人員的傷亡。《中央社》報導，當時侯友宜就已要求嚴格落實施工安全，捷運局也表示會處罰包商與監造。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航