香港與韓國在柏林（二）：沒有匙羹怎吃飯？餐桌禮儀差異笑話

在上一篇文章提到，有次我和朋友搬完沙發後，坐在家中客廳談哲學。一時興起，沒有注意音量，令韓妹以為我們在吵架。其實類似的情況也發生過不少次。其中一次與幾個朋友的線上讀書小組，說得太大聲時，她又以為我和朋友吵架了。自此，每次我與朋友講廣東話時，都要強調只是討論，不是吵架。或者只是以吵架的形式來討論問題。比起哲學系的同學，我其實不算多言，說話音量也不算太大。

所有人都知道，學新語言最先學如何罵人。眾所周知，廣東話罵人詞彙豐富有創意，尤其是粗口文化。因此，我當然教了她兩三句罵人的說語，好讓被人罵時也知道甚麼意思。她也學得相當不錯，很快就駕輕就熟。不過，當我告訴她罵人說話的意思，她倒是嚇了一跳，沒想到廣東話罵人原來那麼直接與毒辣。而且往往禍及母親及全家，要不是咀咒別人在街上飛來橫禍。

我也學了一些韓語罵人的話。但是，相比起廣東話，韓語粗口似乎就「遜色」得多了。例如罵人「病身」、「狗」、「18」（諧音）已經是相當嚴重。可是，這些情況在廣東話的語境下，僅只是我們的日常用語，沒有甚麼大不了。莫說我們朋友間溝通，經常掛著不同的器官在口邊。

可是，講粗口並不代表沒有禮貌，罵人是狗也不一定是很差的。因為，有些人可以連狗都不如。禽獸僅是禽獸，但人可以不是人；身為香港人相信都已經很清楚，也自行對號入座。

有時我們為了晚餐吃甚麼而煩惱。我對飲食要求不高，吃飯也十分隨便。偶然，在大學飯堂味道不太好的食物，也閉上眼睛，食飽就算。在家食飯時，根本上我們都是港韓混合。我們都是輪流下廚，視乎那天忙碌而否。因此之故，我也學會煮韓式大醬湯、泡菜湯，也學識做韓式紫菜飯卷、石頭禍飯、海鮮煎餅、辣魚湯等，學識分辨煮湯豉油和煮菜豉油，更加知道，韓國人用麻油來炒菜。吃慣廣東菜的我很不解，因為麻油是上菜之前才落的。這是我從小到大，煮出前一丁麻油味已經懂的道理。（筆者按：出前一丁是韓妹最喜歡的公仔麵）

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在香港吃飯時，除非是一些正式的宴會場合，否則我都沒有甚麼餐桌禮儀。在韓國食飯則不是。食飯一定是筷子與匙羹同時使用；習慣上筷子負責夾餸，匙羹用來食飯或飲湯。而且，一般都有一碗湯同伴菜，常見的伴菜當然是泡菜（Kimchi），泡菜其實分了十幾種，還有冬夏之分。另外還有炒魚乾、芝麻葉、蒜蓉波菜等等。

有一次，韓妹下廚煮了牛肉海帶湯，是韓國常飲的湯水。她盛給我一碗，我二話不說就將整碗湯飲完，然後先食「飯」。她看我把湯很快就喝完，立即太笑起來。在韓國，飯同湯一般都是一同進食；我們習慣先飲湯，再食飯的次序，在韓國並不是這樣。港韓餐桌禮儀的差異，甚至會搞出笑話。一次，我們去香港夫婦好友的家中作客。主人家為我們準備了中式晚飯，餐具只有筷子而已，韓妹看到之後，有點不知所措：沒有匙羹，那怎食「飯」？對於香港人來說很簡單，捧起飯碗「扒飯」。在座幾個香港人都是這樣。她在旁邊，忍著不敢笑出聲。然後問主人家要匙羹來吃飯。在香港捧起碗「扒飯」是正常不過，在韓國這樣做會很奇怪，甚至被視為沒教養。

港韓飲食太不同，但最重要的還是味道。柏林的亞洲超市頗多，即使遠走他方，仍然可以嘗到家鄉的味道。她特別喜愛李錦記的潮州辣椒油，每次吃麵或點心時，都要添小小香港製的辣椒油。韓國的辣椒醬味道很不錯，香港製的辣椒油風味亦佳。

想不到，原來一樽小小辣椒油，竟代表了香港的味道。

（待續）

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