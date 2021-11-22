以鄰為壑？政治籌碼？白羅斯、波蘭邊境難民危機難解，歐盟拒絕向盧卡申科妥協

文：吳宗宜

邊境難民危機升高，波蘭堅守立場不開邊境

波蘭和白羅斯邊境的難民危機仍持續延燒，數月以來雙方衝突不斷上升，波蘭已關閉所有與白羅斯的過境點，10月中旬，波蘭議會更批准修建兩國邊境牆（總長183公里、高5.5公尺）來阻擋難民。11月初，波蘭政府增派駐軍，目前約有超過1萬名波蘭士兵駐紮在兩國邊境地帶。

波蘭國防部於11月18日指控，白羅斯特種部隊強迫近100名難民衝擊波蘭波德拉謝省（Dubicze Cerkiewne）邊境，向波蘭士兵投擲石塊、分散他們的注意力以協助難民闖關，造成12人受傷，波蘭軍隊不得不以高壓水槍和催淚瓦斯回擊。

對此，波蘭抨擊白羅斯軍隊挑起衝突，而白羅斯盧卡申科（Alexander Lukashenko）政府則譴責波蘭鎮壓難民的暴力行為。

在寒冬來臨之際，滯留在邊境白羅斯側的3000至4000名難民處境變得十分艱難，在缺乏食物、飲用水、過冬物資等生活必需品下，不斷有人因飢寒交迫而死。

隨氣溫降到攝氏零度以下，白羅斯將部分來自中東的難民（約1000名），由臨時營地轉移到500公尺外一座有暖氣的倉庫，並向他們提供食物水、醫療援助、床墊和枕頭等基本必需品，但仍有一些難民拒絕離開邊境地帶，選擇在附近紮營以隨時等待機會。

Euro News報導，許多難民表示他們不打算返回自己的祖國，其中一名名叫阿里（Miran Ali）的伊拉克庫德族人表示，白羅斯當局告訴他們不會被迫遣返，在他拍攝的影片中，難民高興的歡呼「白羅斯！白羅斯！白羅斯！」

阿里說：「這就是庫德族人被告知，不會被強行送回敘利亞等地後的喜悅，他們可以在這裡等待，直到德國或德國的其中一個城市將他們帶走，這些人在這個寒冷而醜陋的營地裡，卻洋溢著幸福和樂觀。」

大西洋理事會（Atlantic Council）歐亞中心的非常駐研究員柳巴科娃（Hanna Liubakova）告訴NPR：「這是一種可怕的情況，對於那些被困在森林中的人來說，既沒有食物也沒有夠暖的衣物，但是穿過森林和沼澤只需要幾個小時，就可以過境、到達歐盟。對大多數人來說，波蘭只是進入歐盟的第一站，他們希望在德國等國家定居。」

顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）的歐洲負責人佩克（Emre Peker）告訴NPR，人們是被騙過來的，他們「有些來自飽受戰爭蹂躪的地方，有些來自不太理想的背景，他們付出了高昂的成本、承擔非常高風險，試圖讓自己過上更好的生活。」

難民成政治籌碼，歐盟拒絕退讓

自今（2021）年夏天以來，白羅斯境內有數以千計來自伊拉克庫德族人和敘利亞人等中東難民，聚集在波蘭、立陶宛和拉脫維亞等國邊境，不斷試圖越境，以進入歐盟國家。

對此，歐盟強烈譴責白羅斯總統盧卡申科精心策畫、利用難民作為對歐盟的混合戰的棋子，以報復先前西方國家對其侵犯人權、殘酷鎮壓反對派而實施的制裁。

自去（2020）年8月，白羅斯總理盧卡申科在舞弊爭議的總統大選中贏得第六個任期後，便開始四處鎮壓白羅斯的異議人士，數千人被警察毆打或被判刑入獄，與西方民主國家的關係日趨緊繃。

今年5月中旬，白羅斯出動軍機迫降瑞恩航空（Ryanair）的民航機，以逮捕流亡波蘭多時的白羅斯反對派人士普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）後，其與歐盟國家間的關係更是急速惡化。歐盟、美國和英國都隨即宣布對盧卡申科政府實施制裁，只有俄羅斯持續對其表示支持。

隨後，為了報復歐盟並向歐盟施壓，白羅斯開始採取難民策略。透過發放特殊觀光簽證、旅遊包機等方式，白羅斯主動並將中東多個國家的上萬難民接到白羅斯，然後鼓勵他們包車前往與波蘭以及波羅的海三小國的邊境，並協助他們突破封鎖以進入歐盟。

此策略對白羅斯及難民來說可謂雙贏。在土耳其及南歐邊境開始收緊管制後，難民極盼尋找新的替代方式入境歐盟，以達到最終到德國或北歐國家尋求庇護的目的，而對白羅斯來說，讓大量難民衝擊其與歐盟的邊境，可以轉移外界對白羅斯人權問題的關注，同時對歐盟施壓。

大西洋理事會歐亞中心的柳巴科娃告訴NPR：「這是盧卡申科報復歐盟制裁的舉動，他希望把國際焦點從白羅斯在他統治下的政治犯、酷刑和鎮壓，轉移到外部事務上，藉由迫使西方面對邊境危機，而忽視白羅斯的人權狀況。」

莫斯科卡內基中心研究員薩莫魯科夫（Maxim Samorukov）告訴NPR：「盧卡申科的主要目的是恢復與歐洲領導人的接觸，他瞭解如何使用武力……並相信此可以迫使歐盟恢復雙邊對話。」

美聯社報導，學者並不看好盧卡申科政府的策略，被迫離開該國的白羅斯政治分析家施賴布曼（Artyom Shraybman）便指出：「盧卡申科這種野蠻手段會使白羅斯更惡名昭彰，並更推遲與歐盟談判的可能，歐洲政治人物不會在壓力下妥協並進行談判。」

美聯社報導，波蘭智庫政治分析與預測中心（Center for Political Analysis and Prognosis）主任烏紹（Pavel Usau）也表示：「如果盧卡申科認為他可以迫使歐盟做出讓步，那他就大錯特錯了。盧卡申科希望歐盟屈服於壓力，促使波蘭讓移民進入邊境後移居德國。但歐盟意識到，這樣做將使盧卡申科成為贏家，並鼓勵他繼續採取進一步措施，把邊界的移民人數增加到數萬人。」

白羅斯反對派也敦促歐盟對白羅斯政府採取更嚴厲的措施，包括貿易禁運和禁運白羅斯貨物。

美聯社報導，獨立分析師卡爾巴列維奇（Valery Karbalevich）認為，此策略對盧卡申科百利而無一害：「盧卡申科想對歐盟進行報復的目的至少會成功，而還可以試圖緩和歐盟對白羅斯關鍵產業造成痛擊的制裁。移民只是白羅斯混合攻擊的工具，白羅斯當局試圖以之說服歐盟與之進行談判，但沒有成功。盧卡申科沒有什麼可失去的，他不用再擔心自己的名聲。」

盧卡申科（左）與普亭（右3）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

拒絕強迫談判，對峙短期難解

盧卡申科於11月15日與德國總理梅克爾（Angela Merkel）通話，這是自盧卡申科去年鎮壓國內反對派的大規模抗議以來，首次與西方領導人通電話，雙方在17日又再度通話。兩人同意緩和局勢，盧卡申科再次否認蓄意驅使難民前往邊境以報復西方制裁，並提出解決方案。

盧卡申科發言人表示：「如果歐盟接收2000名難民，我們承諾盡可能快地、如果他們願意的話，遣返剩下5000名滯留邊境的難民返回母國。」

德國和歐盟皆表示反對該方案。德國內政部長傑霍夫（Horst Seehofer）斷然拒絕了這一提議：「如果我們接受難民，等同我們屈服於壓力，屈服於對方無恥的欺詐策略下。」

德國內政部發言人奧爾特（Steve Alter）也表明，德國不會接收難民：「對於大多數想去德國的人來說，從白羅斯通往歐盟的道路是一條死路，我們沒有計劃批准從那接納難民。」

德國政府發言人賽柏特（Steffen Seibert）稱，梅克爾正與其他歐盟夥伴磋商，加強對盧卡申科政府制裁的力道，並明確表示德國不會承認盧卡申科政權的合法性。「與那些有機會改變白羅斯局勢的人對話是有意義的，德國與所有其他歐盟的成員國一樣，不承認盧卡申科政府的合法性。」

在德國政府發表聲明後，歐盟也聲明不會與白羅斯就難民問題進行談判。

雖然俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）持續否認俄國在本案扮演的角色，但德國總理梅克爾與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在近日分別和其通話，呼籲在背後支持白羅斯的俄國介入協調。

歐盟並呼籲白羅斯和波蘭持續開放人道救援通道，准許人道主義組織向滯留難民提供緊急援助，並表示將撥款20萬歐元人道主義資金給紅十字會等團體，加強援助滯留難民。

然而歐盟也再度重申不會與白羅斯談判，強調盧卡申科有責任制止並解決這場由白羅斯一手策畫的難民危機。

對此，白羅斯總統發言人艾斯蒙特（Natalya Eismont）抨擊歐盟毫無作為：「不幸的是，目前只有大約400名難民同意返回家園，其中大部分是伊拉克公民。我們正在履行我們的承諾，而歐盟尚未履行任何義務。」白羅斯也指責波蘭阻撓難民向歐盟申請庇護。

非營利組織無正義便無和平（ No Peace without Justice）的秘書長Niccolò A. Figà-Talamanca表示，波蘭的行為違反了國際法，「某人如何抵達特定地點的方式，不會影響人們根據《難民公約》第3.1條下，在任一個國家尋求庇護的權利。尋求庇護者經常被迫在未經授權的情況下，抵達或進入某國領土，因為他們正在逃離母國的迫害。波蘭幾個月前通過了立法，允許將移民送回邊境，所以從波蘭法律的角度來看，波蘭政府是合法的，但根據國際法，波蘭法律完全是非法的，難民公約的規定很明確。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航