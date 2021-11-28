常見的假牙材質有哪些？固定式假牙有幾種？牙醫師圖文解析

「醫師，我的牙齒好痛！」李先生痛苦地說。

「痛多久了？」

「之前是吃東西時牙齒很敏感，已經有一段時間了，」李先生摀著下顎說，「昨天開始痛得很厲害，整晚都沒辦法睡。」

檢視過蛀牙後，醫師說：「你的蛀牙很深，已經進到牙隨腔，應該要抽神經喔。」

蛀牙是非常普遍的狀況，根據調查，台灣5歲兒童的齲齒率高達65.43％，平均齲齒顆數達3.44顆 ，18歲以上成人齲齒率更高達87.99％ 。贋復補綴專科方煥華牙醫師指出，如果蛀牙侷限在牙齒外層的牙釉質，患者通常只會感到輕微不適，牙科醫師的處理方法，是把遭受感染的區域清除乾淨後，以樹脂材料或者是陶瓷材料去做修補，就可以保留牙齒的神經跟大部分牙齒的結構。

如果蛀牙已經攻入牙本質，甚至到達底下的牙髓腔時，患者的酸痛、敏感就會演變成抽痛，甚至是劇烈疼痛。這時大概都會建議進行根管治療，方煥華牙醫師解釋，根管治療的目標是把底下受感染的牙髓神經清潔乾淨，盡可能地保留牙齒的結構。

「通常我都會做一個比喻，抽完神經的牙齒，其實就像是阿里山上那棵被雷擊過的神木，它的中央可能會空掉，保留下它外層的外殼，」方煥華牙醫師說，「僅留下外殼的牙齒會變得脆弱，所以在根管治療完成之後，通常會建議在外層的部分，使用牙冠去做修復會比較合適。」

倘若蛀牙太厲害，使牙齒構造遭到嚴重破壞，大概就只能將牙齒移除，後續再考慮以植牙或牙橋來重建。

固定式假牙的種類有哪些？

修復牙齒的時候，牙醫師會評估牙齒缺損的狀況。

如果缺損的範圍很小，只局限於牙冠，尚未影響到牙髓神經，而且大部分的牙齒結構都健康的情況下，方煥華牙醫師說，我們可能會建議用全陶瓷嵌體來進行修復，全陶瓷嵌體的好處是密合度跟外觀都可以得到不錯的水準，降低後續在邊緣出現二次蛀牙的問題。

如果缺損的狀況比較嚴重，例如抽完神經的牙齒，基本上算是搶救下來的牙齒，我們會希望盡量把它留下來，所以會做一個保護裝置，像安全帽一樣，假少牙冠或牙根斷裂的機會。

Photo Credit:照護線上

如果牙齒已經拔掉，缺了一個洞，該怎麼辦？

「比較直觀的想法是搭一座橋，」方煥華牙醫師說，「想要搭起一座橋，跨過這個缺牙的區域，勢必需要前後兩個橋墩來支撐固定，所以老一輩常說，缺一顆牙要做三顆牙，就是這個意思。」

如果缺牙的數目越來越多時，便需要比較多顆牙齒來當作橋墩，才能支撐起較長的牙橋。方煥華牙醫師比喻說明，「有點像我們請前後兩位同學，幫忙完成缺課同學要做的事情，當缺課的同學越多，便需要更多同學幫忙，才能把事情做完。」

如果缺了牙，卻不想要去傷害其他的牙齒，就得考慮無中生有，也就是植牙。方煥華牙醫師說，我們經常稱植牙是「第三套牙齒」，因為乳牙是第一套，恆牙是第二套，植牙是第三套。植牙的好處是無中生有，如果不想傷害前後兩顆牙齒，或是前後兩顆牙齒的條件不好，不適合擔任牙橋的橋墩，就會考慮以植牙的方式去處理。

常見假牙材質有哪些？

固定式假牙的常見材質有幾種，包括全金屬、金屬燒瓷、全瓷等。方煥華牙醫師指出，近年來陶瓷類的材質的使用範圍越來越廣。

金屬材料需要靠鑄造，因為製作的手法會比較繁複，工時通常都是1至2個禮拜以上。

「全瓷材料可以藉由電腦去輔助，所以製作的效率跟經濟度都有較好的進步跟成果。」方煥華牙醫師說，「全瓷補綴物還有一個好處，就是能讓牙齒的顏色與外型，比較接近自然牙。」

Photo Credit:照護線上

全瓷牙冠之材料又分成陶瓷與二氧化鋯，陶瓷具有透光度，不過可能出現瓷崩、瓷裂等狀況；二氧化鋯的硬度高、耐用度高，立方體晶像結構也具有透光度，能夠提升擬真度。

假牙製作流程

全瓷牙冠有一個特色，就是製作過程中大部分是靠電腦去設計、切削，能夠提升精確度、縮短製作時程，不像傳統牙冠是用手工製作。

製作假牙的第一步是印模，可以使用口腔托盤盛裝印模材料放入口內取模，也可以使用口內掃描機，透過掃描取得數位化的電子檔案。實體印模和數位印模都會送到牙體技術所，由牙體技術師進行後續製作。

Photo Credit:照護線上

全瓷牙冠在電腦上設計完成後，會由電腦進行切削。傳統的陶瓷需要人工進行染色、燒結，目前也有預染型氧化鋯瓷塊，可先對照鄰牙挑選顏色後再進行切削，完工後的牙冠即具有擬真的漸層顏色與螢光效果，不需另行人工上色。

最後，牙醫師會替患者安裝假牙，並確認咬合功能。預染型氧化鋯瓷塊的好處是，若在安裝假牙的過程中，牙醫師需要進行修磨、微調，也能維持逼真的顏色。若只於牙冠表層上色，經過修磨後，可能出現顏色落差。

貼心小提醒

台灣的蛀牙率很高，大家要確實做好牙齒保健，也要養成定期洗牙的習慣，一方面清除牙結石，一方面讓牙醫師檢查牙齒。

早期蛀牙通常沒有明顯症狀，患者可能不知不覺，方煥華牙醫師提醒，藉由定期檢查才能發現早期蛀牙，並及時治療！

參考資料

衛生福利部107年度「我國六歲以下兒童口腔健康調查工作計畫」期末報告書 老年人及慢性病患者之口腔保健－口腔診療教材，衛生福利部

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航