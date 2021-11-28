單身不等於孤獨、孤獨也不等於心理困擾，但「孤獨感」的確會影響健康

內心的孤獨感，的確與我們的健康或幸福感息息相關

面對各大商家與電商平台主打的光棍節（11月11日）促銷活動，總是鼓勵消費者好好對待自己，勇於消費犒賞自己享受單身生活，雖然瘋狂消費並不一定能藉此減緩孤獨和寂寞，但根據去（2020）年12月發表於《心理學前沿》期刊的一項研究指出：內心的孤獨感的確與我們的健康或幸福感息息相關，不僅如此，當感覺自己對他人微不足道或不重要時，會感到更加孤單。

該研究由加拿大多倫多約克大學學者進行，研究對象為18至25歲就讀心理系的女性大學生，共172名，挑選此年齡層主要因過去研究曾指出，在這區間的女性為最孤獨的人口族群。

研究工具以填寫相關量表為主，如整體重要性量表、對於他人重要性問卷或孤獨量表等，研究者說明所謂的「重要性」指的是，個人感覺自己對他人的重要性。結果發現，較低的整體重要性及同儕重要性與較高的孤獨狀態有關；而較高的缺乏重要性（自覺對他人來說是隱形及無關緊要的）及覺得自己無關緊要的恐懼與更多孤獨的特質及較低對朋友的重要性是相關連的。

高自尊的人較看重自己，也會自認自己對他人是重要有價值的

國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興說明，過去研究指出，社會支持及正向同儕關係是減少孤獨感的保護因子，當處於暫時性的孤獨狀態，透過朋友及家人陪伴可緩解孤獨感受。年輕女性離開家庭，在外升學或工作時，更依賴同儕的社會支持，在這時代已習慣使用社交媒體與他人聯繫，需思考如何給予有意義的傾聽、關心及社會支持。

林家興指出，一般來說，高自尊的人較看重自己，也會自認自己對他人是重要有價值的，建議可嘗試學習以更接近真實地來認識自己及他人，如實地了解自己，而不是用自己的想像去看待。

他提醒單身不等於孤獨，孤獨也不等於心理困擾，如果主觀上不覺得孤獨是一種困擾，也不影響其人際關係和工作時，它其實是助益的，例如可以更專注工作、做自己喜歡的事情、自我充實成長、獨立思考，甚至自我覺察等。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，孤獨是當一個人所期望的社會連結的數量或質量，未能得到滿足時所產生令人痛苦的感覺，它其實是主觀性的感受，有時候即便在人群當中，還是會有這種感覺。她認為孤獨的感覺常常會出現在不順心、對人事物期待相左，或者遇到困難挫折而需要有人分擔的時候。

研究提到感覺自己對他人不重要愈易孤獨，葉雅馨提醒，如果你是一個渴望被需求、被需要的人，可以想想哪些人是你的重要他人（父母、朋友⋯⋯），為什麼會覺得他對你而言是重要的（你依賴他、信任他、有事情會想要找他聊⋯⋯），那麼你也可以效仿他，也為周圍你在乎或喜歡的人做什麼，當你常常是可給予，有影響，或者是可被依賴，那麼孤獨感或許漸漸會降低。

定期進行「情緒檢測」測量自身情緒水位

葉雅馨舉例，無論在實體面或網路上，可找三五好友（不是三十五十好友），然後主動去關心他們，不只是等著別人來找你。其次，網路和社群已經是我們的生活模式，有不少研究發現愈用社群愈孤單。所以，可以問自己一天在網路上花費多少時間？有一段時間就休息一下，或因此久坐？有固定上網多久就起身做伸展運動？是否因此晚睡或少睡？會有孤單感？從提問的答案去修正調整，找自己合適的平衡方式。

葉雅馨提醒，當你因為孤獨的感覺而陷入經常都不開心、體重短時間爆增（低）、對事情不起勁、莫名的想哭、沮喪、否定自己、甚至覺得自己沒有存在的價值感，且已持續一段長時間，就應該透過情緒檢測看自身情緒狀況，若一直處於高分，就應該尋求專業的協助。

本文經大家健康授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航