研究：「睡眠中點」每提早一小時，罹患重度憂鬱症的風險降低23％

前陣子各公司及學校因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情而採取居家防疫措施，不僅改變了我們的工作與學習模式，也影響了生活習慣，許多人甚至作息日夜顛倒，養成晚睡的習慣。現在陸續回歸職場、學校的規律作息，是不是作息仍紊亂、感受很大的壓力，也影響情緒？根據今（2021）年5月發表於《美國醫學會精神醫學期刊》的一項研究指出：改變睡眠時型，提早一小時上床睡覺，可大大降低罹患重度憂鬱症的風險。

該研究由美國科羅拉多大學、麻省理工學院及哈佛大學等校學者合作進行，過去研究已證實睡眠時間與情緒間的關聯性，但為了瞭解改變睡眠時間是否真正具有保護作用，即睡眠時型。研究者使用23andMe基因測試公司及UK Biobank生物醫學數據庫的資料，探討基因變異如何影響人們入睡和醒來的時間，樣本數高達85萬筆。其中有受訪者會配戴睡眠追蹤器或填寫睡眠偏好問卷，後續再進行如遺傳資訊、匿名的醫療處方紀錄及重度憂鬱症診斷的調查。

就寢時間提早於晚上11點，可減少約40％的憂鬱症風險

整體而言，受訪者平均睡眠中點是凌晨3點，意味著於晚上11點就寢，並在早上6點起床。結果發現，睡眠中點每提早一小時，罹患重度憂鬱症的風險就會降低23％，舉例來說，如果一個通常在凌晨1點上床睡覺的人，改為在午夜12點就寢，並保持相同的睡眠時間，風險就可以降低23％；若就寢時間再提早於晚上11點，更可減少約40％的憂鬱症風險。

憂鬱與失眠兩者互為因果

長庚醫院精神科主治醫師劉嘉逸說明，憂鬱與失眠兩者互為因果關係，憂鬱症個案通常有睡眠障礙，除少部分人是嗜睡外，大多呈現失眠症狀，而「早醒」更為評估憂鬱症嚴重程度的重要指標之一；而當睡眠不佳時會造成身心的危害，甚至會導致情緒不穩、易怒。因此，失眠可視為憂鬱症的危險因子。

每個人內在生理週期與外在日夜週期本來是有對應的，劉嘉逸表示，大腦內會分泌一種為褪黑激素的荷爾蒙，當太陽下山，眼睛感受不到陽光時，褪黑激素會逐漸升高，在半夜兩至三點時達到最高點，隨著早上天亮降低，直到晚上八點又開始分泌，讓人產生睡意。但在燈照的發明及3C產品使用頻率升高的情況下，睡眠時間往後移，進而影響褪黑激素的分泌量，出現徹夜難眠、精神不振或憂鬱等困擾。劉嘉逸建議，培養健康的睡眠習慣，不熬夜盡量於11點前就寢，不僅降低對身體造成的影響，對於身心狀態也有助益。

四練習提早入睡

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨説明，如果已經晚睡一段時間，想將就寢時間提早，可以有一些動作：

設鬧鐘，預計就寢時間的半小時或15分鐘前提醒「該睡了」，讓心裡被預告。 睡前不再看手機或電視，可以聽放鬆、輕鬆的音樂或拿本書或雜誌看。 可倒杯水放在床邊桌上，如果不想睡也沒關係，繼續躺在床上閉著眼睛。 預定睡的時間一到，就關燈或只留一盞小燈。

葉雅馨表示，習慣養成通常要一段時間，可允許自己有三天到一個星期的時間去適應及調整。盡量讓白天保持明亮、睡前則維持黑暗，可步行或騎自行車上班，晚上把電子設備調暗。

這樣做協助孩子早睡早起

如果家裡有就學的孩子，想協助他調整睡眠時間或養成規律的睡眠習慣，葉雅馨提醒可以注意：

晚餐不要吃太多甜食。 要睡覺時不要有電視干擾聲或亮燈。 手機不要放床上或旁邊。 對孩子有所要求是必要的，但也必須有增強鼓勵的方式，例如上學日如果按照規矩早睡，週末時可以做他喜歡的事（上網時間延長一小時、允許玩遊戲、有同學朋友來家裡玩桌遊、或吃喜歡的食物點心⋯⋯）。

當然，要養成早睡習慣前，最好和孩子先溝通，一起建立約定。

本文經大家健康授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航