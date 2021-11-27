顏值高的人佔盡優勢、收入還多15%，該送子女「全套整形」當成年禮嗎？

長得好看的人，收入比長相普通的人多15%。有趣的是，長得好看的男人比長得好看的女人在職場上有更多優勢，卻比較少因此被閒言閒語。即使是做相同工作，長得好看的人還是會拿到比較多錢。

長得好看的人從小就有優勢，會得到比較多來自老師與同學的注意，更有自信心。好看的人從第一印象開始就領先長相平庸的人，這是人類大腦難以改變的本性，我們第一印象就容易覺得長得好看的人值得信任、能力較好，容易產生好感。

所以，縱使漫威電影強調政治正確，你可以在永恆族看到各種膚色、性別認同、不同障別，但一定沒有醜男醜女。長相平庸的人佔世界大多數，但在超級英雄的主要角色裡，並沒有顏值普通的代表。明星通常只有「好看」跟「非常好看」的差別，人類天生喜歡好看的人，電影公司不會跟自己荷包過不去。

長得好看的人在求職面試時會得到比較多關注，跟考官的對話比較多，入選的機率也比較大。雖然大家口頭上不願意承認，但如果沒有特殊才能、證照或家世，長相就是另一種很有效的加分項目。

不過，在某些工作項目上，長得好看的人的確也會為老闆賺回更多錢。他們比較不會被拒絕，容易給客戶比較好的第一印象，甚至得到客戶的主動關注。另一個有趣的統計是：好看的男人為什麼收入更高？因為「好看男人」的優勢可以一直持續到老，「好看女人」的優勢到中年就漸漸消失了。這樣的研究發現雖然殘酷，但也符合我們的社會常識。

長相好看的人會有什麼人生逆境嗎？有個研究發現，覺得自己好看的人，會容易覺得自己處在較高的社會階層、屬於某種優勢團體、對人類社會的不平等比較沒有感覺。這一部份是因為好看的人從小遭遇的挫折比較少，所以對人際互動的伏流比較沒有感覺。另一個有趣研究則發現，「長得很不好看的人」跟相同學經歷的人相比反而收入較高，這可能是因為很早就察覺自己的劣勢，激勵自己特別努力克服困難。

長得好看的人最常面對的是嫉妒帶來的敵意，如果不懂得操縱人心的技巧，也可能反過來被一群長相平凡的人集體罷凌。好看的人雖然在面試時有優勢，但有時也會被同性考官當作威脅而被刻意針對。

對於剛認識的人，長得好看的人容易留下聰明、健康、善良的第一印象。不過，在這同時，不熟的人也會傾向認為好看的人自我中心、自以為是、能力不足（靠顏值上位）。一般人常會想像好看的人一定有複雜的感情關係（很多人追、同時交往許多人）、不好接近、自視甚高。所以，如果有漂亮的女生抱怨找不到真心愛她的人，這未必是無病呻吟：許多合適的對象，有可能因為「第一印象」就跟她保持距離，失去互相深入瞭解的機會。

人類社會的確是充滿各種不公平，也難怪有些韓國父母會在子女考上大學時花錢整形當成給小孩的成年禮。你能接受花個幾十萬讓自己或小孩變好看以便取得一些競爭優勢的作法嗎？長得好看的人生，的確有可能比較順遂。不過，許多長得好看的人，也還是會告訴你他的人生充滿荊棘。及早瞭解自己的優勢與劣勢，想辦法過好自己的人生，這或許是父母可以協助子女自我成長的地方。

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本文經陳豐偉授權刊登，原文刊載於此

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