闢謠：使用維他命D治療能改善「皰疹後神經痛」嗎？

讀者李先生於今（2021）年10月24日，利用本網站的「與我聯絡」寄來：「已有帶狀疱疹神經痛的人去補充維生素D有效舒緩神經痛？」一文。連結打開的是一篇於今年8月4日發表在Heho網站的文章，標題是：「帶狀皰疹反覆發作、痛得要命！缺乏維生素D可能是關鍵」。

這篇文章在第一段就有說60歲以上的人較會得帶狀皰疹，也較容易發展成皰疹後神經痛。可是，這篇文章的配圖卻是一位年輕女性。由此可見這篇文章的製作是何等的粗心大意。事實上，這篇文章的內容也是錯誤百出。

PhotoCredit:林慶順教授

這篇文章的重點是在第二到第四段。我把它們合併在一起：

奇美醫院麻醉部暨疼痛科主治醫師廖書緯說，皰疹後神經痛跟身體營養素的狀況有關，像是有一個病例在皰疹消失後還是有持續的刺痛和抽痛，結果檢查之後發現有嚴重維生素D缺乏的情況，用高劑量的維他命D滴劑治療後改善不少。事實上，研究也慢慢發現帶狀疱疹後神經痛（postherpetic neuralgia：PHN）似乎跟體內維生素D不足有關。 2018年的研究發現，維生素D不足可能在疱疹後神經痛的發生中有重要作用。這個研究是用「回溯性病例」來分析，病例組62人與對照組186人，病例組是50歲以上，初次被診斷為帶狀疱疹和／或帶狀疱疹後神經痛；結果發現有疱疹後神經痛的人，有77.4％的人血中維生素D都缺乏，另一組則只有49.5％，所以疼痛跟維生素D的缺乏明顯有著正相關。

疑點一：無相關文獻佐證「使用維他命D治療能改善皰疹後神經痛」

首先，我搜索了公共醫學圖書館PubMed，但卻找不到任何「用維他命D治療能改善皰疹後神經痛」的文獻。再來，我也找不到任何科學證據可以支持「研究也慢慢發現帶狀疱疹後神經痛似乎跟體內維生素D不足有關」（稍後會做進一步解說）。

疑點二：參考文獻之研究年份不確實

至於「2018年的研究」，實則為「2019年的研究」，因為PubMed裡只有2019年的相關論文。更重要的是，這項研究就是出自奇美醫院。那，Heho這篇文章既然有引用奇美醫院的醫生，為什麼卻不說出「這個研究」就是出自奇美醫院？

這項研究是發表於2019年11月15日，而標題是“Hypovitaminosis D in Postherpetic Neuralgia—High Prevalence and Inverse Association with Pain: A Retrospective Study（譯：帶狀皰疹後神經痛的維他命D過低——高發生率和疼痛的負相關：一項回溯性研究）”。

疑點三：招募對象人數顯然不同

這項研究共招募了88位疱疹後神經痛的患者，以及264位疱疹後沒神經痛的患者。這跟Heho這篇文章所說的「病例組62人與對照組186人」，顯然不同。

這項研究發現，73.9％的疱疹後神經痛的患者，以及47％的疱疹後沒神經痛的患者，是維他命D過低。這跟Heho這篇文章所說的「有77.4％的人血中維生素D都缺乏，另一組則只有49.5％」，顯然不同。

不管為什麼Heho這篇文章的數據是錯誤百出，比較重要的是，「維他命D過低」到底是什麼意思？這篇研究論文是這麼說：「維他命D過低的定義是維他命D研究中的一個核心爭議。 在本研究中，根據內分泌學會臨床實踐指南的定義，維他命D的充足性定義為25（OH）D≥75nmol/L（30ng/mL） 。」

核心爭議

是的，我在這個網站已經發表了一百多篇關於維他命D的文章，也有出版一本《維他命D的真相》的書。我一再舉證，所謂的「維他命D過低」或是「維他命D缺乏」，都是人為硬性規定的，而不是真的有一個客觀、公正、具臨床意義的參考值。請看〈維他命D：什麼是「正確」水平？〉。事實上，那個《內分泌學會臨床實踐指南》是由Michael Holick醫生所主導的，而此人一生的志業就是叫大家都要做維他命D檢測，並且都要大量補充維他命D。請看維他命D萬靈丹之父。

不管如何，我們現在回頭來看Heho這篇文章所說的「研究也慢慢發現帶狀疱疹後神經痛似乎跟體內維生素D不足有關」。這句話顯然是在暗示有越來越多的研究發現「疱疹後神經痛似乎跟體內維生素D不足有關」。但是，在PubMed裡面，除了奇美醫院的這篇論文之外，就只有另外一篇是有做過這樣的報導，而這篇論文根本就還沒正式發表（下個月才會正式發表）。所以，Heho這篇文章所說的「研究也慢慢發現⋯⋯」，顯然是故意誤導。

這篇最新論文的標題是“Assessment of Serum Vitamin D Levels in the serum of Patients with Postherpetic neuralgia and its correlation to pain severity: A cross-sectional comparative study（譯：帶狀皰疹後神經痛患者血清維他命D水平的評估及其與疼痛嚴重程度的相關性：一項橫斷面比較研究）”。它是出自一個約旦的研究團隊。

也就是說，全世界，也就只有一個台灣的團隊和一個約旦的團隊有發現「帶狀疱疹後神經痛似乎跟維他命D不足有關」。那，您會因此就相信這樣的發現嗎？

不管如何，就算帶狀疱疹後神經痛真的是跟維他命D過低有關，那也不足以表示服用維他命D補充劑就能改善帶狀疱疹後神經痛。所以，奇美醫院的廖書緯醫師所說的「用高劑量的維他命D滴劑治療後改善不少」，頂多也就只是他個人的經驗，而不是已被醫學界採納的臨床證據。

去（2020）年7月，有好幾家媒體發布這樣的消息：「為了提供民眾了解自己攝取的「微營養素」是否均衡，奇美醫學中心在2017年成立精準醫療實驗室後積極推動微營養素的檢測，提供「微營養素」檢測有9項維生素及11項微量元素。」（請看〈微營養素檢測？這叫「精準醫學」？〉）

所以，奇美醫院今年會透過Heho來發布「疱疹後神經痛似乎跟維他命D不足有關」和「用高劑量維他命D治療後改善不少」這樣的消息，用意是再明顯不過。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航