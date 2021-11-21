環球時報總編張貼彭帥最新影片「對話刻意提及日期」，網壇名將費德勒、納達爾紛紛表態「希望能有好消息」

中國女網要角彭帥，日前在公布她與國務院前副總理張高麗因性侵而轉化的不倫關係後，遲遲未公開現身，引發各界關注。最新進展為中共外圍官媒《環球時報》總編輯胡錫進昨（20）日在推特發佈兩支彭帥和友人共進晚餐的影片，但影片的真實性仍受到質疑。

最新對此事件發言的網壇名將為費德勒（Roger Federer，港譯「費達拿」）和納達爾（Rafael Nadal，港譯「拿度」），兩人皆表示希望很快能有來自彭帥的好消息。國際奧會運動員委員會則在昨日的聲明表示，他們「非常擔心」彭帥的處境，並支持目前正採取的「靜默外交」作法，盼望藉此能確認彭帥的安全。

影片內容刻意提及日期，世界女網協主席：仍不清楚彭帥是否自由

（中央社）中國女網名將彭帥自曝與高官張高麗不倫後幾乎音訊全無，國際社會不斷升高施壓要求中國當局交代她的下落，中國國營媒體於20日張貼彭帥與教練和友人共進晚餐影片，彭帥在影片中似乎笑得很開心，但沒開口說話。

中共外圍官媒《環球時報》總編輯胡錫進張貼的其中一段影片，35歲的彭帥似乎身披外套、戴織帽和口罩走進一家餐廳。在另一段影片中，曾兩度獲大滿貫賽雙打冠軍的彭帥則未戴口罩，坐在餐桌旁參與攀談。法新社無法驗證影片的真偽。

胡錫進在推特以英文發推文表示，第2段影片顯示，「彭帥和她的教練及友人在一家餐廳吃晚餐，影片內容清楚顯示，那是於北京時間週六（20日）拍攝的。」

This is the second clip. pic.twitter.com/BWzdBkIJ94 — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

影片中的對話涉及網球比賽，與彭帥和另兩名女子坐在一起的那名男子說「明天是11月20日」，但其中一名女子馬上打斷他說，「是11月21日」或週日。前述閒談似乎是刻意安排，利用手機於晚間拍攝，彭帥在影片中顯得心情很輕鬆，但沒開口說話。

彭帥11月2日在新浪微博公布她與前中共政治局常委、國務院前副總理張高麗因性侵而轉化的不倫關係後，一直未公開現身。

針對網路上出現的新影片，世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）表示，他「很高興」見到這些影像，「仍不清楚她是否自由，且能不受脅迫或外來干預，獨自做決定和採取行動。」

賽門發表聲明說：「光是這段影片仍不足夠。我已明確表達應該要做什麼事，且我們與中國的關係正處於十字路口。」

不僅運動世界，包括美國政府和聯合國在內都異口同聲，要求知悉彭帥的下落及處境。中國《央視》記者沈詩偉於19日晚11時許也在推特張貼4張照片，其中可見面帶笑容的彭帥正在逗貓玩耍，後方全是布偶娃娃，還有一張她拿著功夫熊貓玩偶的照片。但其真偽也無法驗證，且沈詩偉未回應《法新社》的置評要求。

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) November 19, 2021

前述照片出現後，胡錫進以英文發推文表示：「彭帥過去幾天自由地待在自己家中，不想被打擾，她很快就會公開現身出席一些活動。」

瑞士網球名將費德勒是介入表態的最新一位網壇明星，他20日接受《天空新聞網》（Sky News）訪問表示，「她是我們的網球冠軍之一，曾排名（女子雙打）世界第一。明顯令人憂心。整個網球大家庭都挺她，我希望很快就會有來自她的好消息。」

西班牙網球名將納達爾也表示，他一直密切關注此情勢發展。納達爾告訴法國《團隊報》（L'equipe）：「我追蹤並閱讀有關彭帥的消息，即使我未掌握到全部資訊，最重要的莫過於知悉她是否OK，網球大家庭的我們所有人都希望見到，她很快就會回來跟我們在一起。」

國際奧會盼「靜默外交」能提供解決的最佳機會

（中央社）國際奧會運動員委員會20日表示，它「非常擔心」中國網球選手彭帥的處境，且希望很快就能與彭帥及夥伴運動員建立聯繫。

彭帥11月2日在新浪微博公布她與前中共政治局常委、國務院前副總理張高麗因性侵而轉化的不倫關係，彭帥其後幾乎音訊全無。

國際奧會運動員委員會發表聲明說：「與全球各地運動員社群一同，國際奧會運動員委員會非常擔心曾3度參與奧運競賽彭帥的處境。」此委員會是由同儕運動員選出，充當運動員與國際奧會之間的聯繫紐帶。

35歲的彭帥是中國網壇要角，曾在2013年溫布頓錦標賽和2014年法國公開賽，與台灣網球一姐謝淑薇搭檔奪下女子雙打冠軍，也曾登上雙打世界第一寶座。彭帥曾代表中國參與2008年、2012年和2016年奧運網球競賽。北京即將於明年2月舉辦2022年冬季奧運。

國際奧會運動員委員會的聲明表示：「我們支持正在採取的靜默外交作法，且我們希望它能導致釋出更多有關彭帥下落以及確認她安然無恙的資訊。」

世界女子職業網球協會（WTA）已揚言，不惜退出中國境內比賽，世界職業網球協會（ATP）則要求中國當局做出澄清。美國也要求中國交代彭帥下落，證明她人身安全。

國際奧會先前表示，它認為「靜默外交」能提供解決的最佳機會。

中共《環球時報》總編輯胡錫進於北京時間20日深夜發推文稱，他取得的2段影片顯示，彭帥與教練及友人在一家餐廳共進晚餐，影片內容清楚顯示，那是於北京時間20日拍攝的。

胡錫進20日稍早前宣稱，彭帥過去幾天自由地留在自己家中，不想被打擾，很快就會現身出席公開活動。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺