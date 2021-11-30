中國版黑色星期五，雙十一因為「馬雲爸爸」變成「吸血鬼」而隨之蒙塵

中國的雙十一確實類似西方的「黑色星期五」，是年底大家都會期待的購物日。

黑色星期五是感恩節後一天，因為感恩節後大家都會著手為聖誕節做準備，大力採購物資，商家就瞄準商機，在感恩節後一天做促銷，刺激人們的購物慾。雙十一則是中國電商公司自創的購物節，意思是每年11月11日，不同於黑色星期五是線上線下涉及面更廣，雙十一主要還是某電商平台會聯合旗下商家做大促銷。

早些年的雙十一在中國十分火熱， 各品牌提前就推出促銷方案供人選擇，除了品牌的折扣外，還有平台滿減活動，基本上就是滿300減30這類。通常雙十一活動提前半個月就開始預熱，買家可以提前計算好購買方案，到處比價，買到最合算的商品。記得有幾年雙十一，為了搶購我還特別定好鬧鐘，凌晨起床清空購物車。

與往年相比，今年的雙十一格外低調。首要的原因當然是雙十一首發者阿里巴巴集團年初接受調查，名下多個項目要求整改，而阿里巴巴的創始人馬雲，曾被中國四大部門聯合約談，年初傳他失蹤兩個月，根據德國之聲的報導，有專家認為馬雲旗下的阿里巴巴企業和中國最強大的政治家族相關。

這次被整治或許是政治問題。在這一年中從「馬雲爸爸」變成「吸血鬼」，雙十一當然也隨之蒙塵，不宜太高調。

第二，今年被官方「管制」的行業實在太多，補教業被強制停辦，預估300萬人丟掉飯碗；網絡遊戲開始未成年防沉迷限制，一定程度上影響了和遊戲有關的消費；9月中國發生全國性的限電，部分工廠直接開始放假，行業內所謂的「金九銀十」就這麼白白擱置，可謂大受影響。

此外，還有娛樂圈被管制，即使明星薪酬高，受到管制也不會喪失購買力，但是和這個行業相關的工作人員，依然受影響。

而且疫情對於中國經濟的影響大於人的想像，首先是失業的人。一旦某城市有人確診，強調「中國速度」的政府則會立刻進入封城清零模式，小商鋪不得不歇業，沒有收入進來，但房租成本卻一直跟著走，這對於小本買賣來說是致命打擊。

疫情也加重企業裁員，如上所說，動不動就要停工歇業，老闆都過不下去了，哪裡還有資金找更多員工呢？疫情以後，越來越多的中國人失業，意識到存款的重要性，自然就降低了購物慾。

此外，中國類似的購物節太多了，對於中國人來說，以前的雙十一大優惠不僅可以囤一些日常用品，譬如我曾經在雙十一買夠全家半年使用的衛生紙。同時，年底的雙十一也是犒賞自己的好時機，辛苦一年後，在折扣期間買一支名牌包、新手機何樂而不為呢？蘋果公司每年都在9月、10月開新品發佈會，所以很多人都在雙十一期間換手機享受新品。

但近幾年除了雙十一，一個月後還有雙十二；隔年年初有「三八女神節」，年中有「京東618」、七夕購物節等等，相當於每個季度都有一場大促銷，況且現在又興起直播帶貨，連明星都紛紛下場開播。商品的低價被一抄再抄，大家根本不必等到雙十一再下單。

價格越壓越低，品質難免不能保證。門市是大部分品牌的傳統經營方式，而網店是最近幾年才新興的。同一網站在不同電商平台都會開店，但這些店鋪不一定是品牌直接經營，也有可能是被加盟或者外包給其他公司代運營，這就會造成網店和實體店貨不相當的結果。

我曾經在網路旗艦店買了一件某美國品牌的羽絨服，到貨後發現衣服很薄，保暖度不佳。雖然網購更便宜，但貨物與實體店看到的相差很多。儘管可以免費退貨，但卻是打擊了我對網購的信心。

最後，關於極簡主義、斷捨離的話題越來越火熱，很多年輕人都開始追捧這一概念，在網站上還有互相討論和鼓勵的帖子。他們會認為，物質上的簡單、純粹，可以保持心靈和時間不被雜物堆滿。也有很多博主把自己多年極簡主義的生活分享到網路上，讓別人借鑒自己的經驗。

另一方面，中國經歷了極度的內卷化以後，也開始躺平主義，意思是不再和別人惡性攀比和競爭，降低自己的物慾，通過減少花銷，減緩收入壓力。

不得不說，雙十一這種流行文化，銷量確實巨大。如果西方國家會把「黑色星期五」的銷量作為全年經濟狀況的一個考量，中國的雙十一也有這一性質。自從中國房地產巨頭恒大集團出現資金危機，海內外一度懷疑中國的產地產泡沫會給經濟帶來大風波，雖然最終沒有造成不可挽回的影響，但如今雙十一遇冷，似乎也是佐證了中國的經濟正面臨不容易時刻。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航