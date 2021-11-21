捷運三鶯線工安事故：新北捷運局開罰施工廠商84萬，將針對全線工區執行安全檢驗

新北捷運三鶯線昨（20）日下午發生灌漿事故釀3死2傷，勞動部職業安全衛生署勞檢已表示將對榮工工程公司及下游包商各開罰新台幣30萬元。

新北市捷運局今（21）日表示將對施工廠商榮工工程公司開罰安全衛生費用84萬餘元，事故原因及責任歸屬待釐清後，再依契約規定檢討是否加重罰處。

新北市捷運局表示，捷運局及施工廠商已針對傷亡之家屬初步慰問並致慰問金，並將提供後續相關幫助。

新北捷運局：三鶯線全線工區將執行安全衛生檢點

新北市捷運局於昨晚和今日發布新聞稿，強調施工場所現已勒令停工，經確實查驗安全無虞的情況下才會復工，一切以安全為首要條件。

針對工區發生職業災害，因施工廠商施工疏失，造成人員傷亡，將依契約處施工廠商榮工工程公司安全衛生費用罰款84萬餘元，事故原因及責任歸屬待釐清後，再依契約規定檢討是否加重罰處。

捷運局表示，捷運局及施工廠商已針對傷亡之家屬初步慰問並致慰問金，並將提供後續相關幫助。

捷運局說明，捷運三鶯線事發工區非屬工程要徑，並無任何趕工因素，且該灌漿作業區均依規範設置扶手護欄，工作人員均依規定穿戴反光背心及安全帽，不需背負安全帶，惟因施工廠商施工不慎部分致災，將追究其責任。

捷運局說明，針對三鶯線全線工區，將要求施工廠商及其專任工程人員對全線所有施工項目執行安全衛生檢點，尤其針對有崩塌之虞的工項（如地下開挖支撐、模板支撐、鷹架，以及各項施工架等）加強檢視，並責請監造單位進行複查作業，同時亦將檢視支撐材料新舊良窳，待檢查安全無虞後，始進場續行施作。

《中央社》報導，交通部長王國材昨日在意外現場接受聯訪時表示，新北過去的工程品質和工安風險管理做的很好，蔡總統、行政院長蘇貞昌關心這件意外，也知悉新北市府正在處理。王國材表示，本來他們在另外一個行程，總統與蘇貞昌特別指示他前來瞭解，與協助地方政府。

王國材表示，工地管理包括範本的建置、標準作業程序、監工，與工地現場執行的安全衛生，都要注意。新北捷運三鶯線預計2023年底要完工，他指示交通部鐵道局參與市府施工團隊討論，確定工安意外原因並確實改善，才能進行後續工程。

事故可能原因，專家研判有哪些？

對於事故的可能原因，《聯合報》報導，台北市土木技師公會理事長莊均緯表示，通常要支撐灌漿有2道步驟，第一個是他本身的模版組立完成後，灌漿面壓力會壓在模版，模版地下要有支撐架，如果灌漿灌到模版裡，下面的支撐架有鬆動或支撐不足，模版只要發生沈陷，模版就會被撐開，發生工安事件。

莊均緯說，支撐架施工要比較謹慎，不管是本身支撐連結、間隙、連桿，施工都要確實；而灌漿部分，通常面積比較大，都會希望能平均灌入，如果只集中在一個地方灌漿，就會發生偏心側向，模版通常要有澆置計畫，要有順序。莊均緯指出，最終還是要到現場進行調查，才會知道什麼原因導致意外發生。

《自由時報》報導，台灣結構技師公會理事長江世雄表示，三鶯線採用的「懸臂施工法」在台灣已相當成熟，若此次發生意外的橋墩非第一個施作，研判就是模板支撐架未按圖施作，導致支撐力不足而崩塌。

江世雄依此認為，導致模板崩塌的原因，可能是支撐力計算錯誤，或是未按圖施作，導致支撐結構不確實，而事發橋墩應不是第一個施作的橋墩，可排除支撐力計算錯誤的問題，研判是支撐架施作不確實所致。

新北市捷運工程局的資料顯示，三鶯線全長14.29公里，橫跨土城、三峽、鶯歌，未來計畫延伸至桃園八德地區。本次事故地點的佳福、佳興路口位於三峽，在三鶯線「橫溪」站預定地附近。截至今（2021）年10月底，三鶯線捷運系統計畫統包工程的進度為57.89％。

新聞來源：

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺