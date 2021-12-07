中國「硬核防疫」充滿《美麗新世界》般的魔幻，利用科學理性的手段鍛造「人間鐵籠」

目前全球不少國家的疫苗接種率達到預定目標後，城市陸續解封，人民生活恢復往常。

但是疫情的最早爆發地，依然深陷嚴格防疫的泥沼而不能自拔，西方與病毒共存的想法一經提出就在中國受到嚴峻挑戰。中國政府堅守的防疫清零政策，不僅給地方官戴上了緊箍咒，也讓整個社會在近乎走火入魔的硬核（Hardcore）防疫政策下一路狂奔。

自疫情爆發以來，中國一直希望通過嚴格防疫取得的成績，來凸顯其政治和制度的優越性，然而其背後付出的社會成本和經濟代價卻被忽視。

中國的防疫劇本一般是這樣展開，一旦某地出現疑似或確診病例，哪怕是零星個案，地方政府都會如臨大敵。首先，封鎖社區或是封城，這種封鎖和西方的柔性封鎖有很大不同，居民日常的外出生活需求完全被禁止，最極端的情況是將隔離居民家的大門用木板和釘子給封死了；其次，大規模的輪番核酸檢測，有時可能波及幾十萬至上百萬人。

最近，上海迪士尼樂園出現確診病例，導致大約30萬名遊客滯留園中數小時等待核酸檢測。

也許官方對於規模如此龐大繁雜的核酸檢測仍然樂此不疲，但是不少受影響的居民早已苦不堪言。在過去一年裡，位於中國西南的邊境城市雲南瑞麗封鎖了四次，當地的一位網約車司機在過去七個月裡做了90次核酸檢測，還有一個尚在襁褓中的一歲大的男孩已經被迫做了74次檢測。

中國硬核防疫充滿《美麗新世界》般的魔幻

除了封鎖和核酸檢測兩大常規性應對疫情的殺手鐧，一些地方政府還八仙過海、各顯神通，發明了各式各樣的防控新手段和新名詞，有如英國科幻小說家阿道斯・赫胥黎（Aldous Huxley）的《美麗新世界》一般充滿了前衛和魔幻。

在赫胥黎想像的未來新世界中，所有的一切都被理性規劃設計。人在出生前早已被劃分為「阿爾法（α）」、「貝塔（β）」、「伽瑪（γ）」、「德爾塔（δ）」、「愛普西隆（ε）」五個種姓，他們在嚴密的科學控制下，摒棄思想和情感，安於註定的身份，一生成為被操控的奴隸。

這樣一個理想國可能是大部分專制獨裁政府的理想所在。海耶克（Friedrich Hayek）在《致命的自負》一書中指出，人類對其理性能力抱有過度的信心，相信理性能獲得幾乎完美的知識，從而構建出完美的社會規劃，實現理想的人類生活。

不過，海耶克認為，20世紀納粹德國的災難和蘇聯模式的失敗，都是理性自負的典型。理性的自負之所以致命，是因為我們很難逃脫一種誘惑，就是想用理性去做整體設計，因為這給了我們一種期望，用整體規劃能夠擺脫和征服現代社會的高度不確定性，以及它帶來的焦慮和不安。但是，這是一個虛幻的期望。

儘管有如此前車之鑒，但是今天依然有政府通過所謂的科學理性來完全地控制社會。近期中國的防疫通報中不時出現「時空伴隨者」一詞，乍看之下，充滿科幻色彩。根據中國《南方日報》的定義，時空伴隨者是指與確診者手機號碼在同一時空網格（範圍是800M*800M）共同停留超過10分鐘，且最近14天任一方號碼累計停留時長超過30小時以上，查出的號碼為時空伴隨號碼。

而過去的密切接觸者是指與新冠患者在同一空間共同生活的家庭成員，或在同一場所有近距離接觸的人員。如今，「時空伴隨者」的時代，即使沒有物理上的密切接觸，人們的健康碼一樣可能變黃。據新聞報導，2021年11月3日，四川成都警方根據新增確診患者的活動軌跡，排查出了8.2萬名「時空伴隨者」，導致當地多個社區居民被迫連夜測核酸。

健康碼變黃意味著人們的工作和生活受到很大限制，有網友不禁吐槽「人在家中坐，黃碼天上來」，作家慕容雪村也表示：「中國的健康碼已經成為新版良民證，未來幾年中國人勢必要活在這些二維碼的陰影之下。」

「時空伴隨者」只是中國嚴格防疫中出現的新名詞之一，有中國媒體還總結了單基因陰性、四早四集中、五有一網格、十個第一時間等看似科學理性的名詞。

看似科學理性的手段，其實正在鍛造「人間鐵籠」

我們大概從國小學習寫作文開始，就知道科學理性很多時候是一把雙刃劍，它一方面豐富了我們的物質生活，另一方面也帶給我們精神的虛空。

德國社會學家馬克斯・韋伯（Max Weber）認為，人類的理性可以分為工具理性和價值理性，工具理性不關心目的，只在乎達成目的之手段是不是最優，價值理性關注的是目的有沒有意義，有沒有讓人得到滿足。而我們現代社會一直深刻地受到工具理性的影響，我們的三次科技革命和官僚制都是工具理性的產物，它最顯著的特徵是非個人化，每個人被看作是機器的零件。

韋伯形容工具理性將我們的現代社會塑造成了一個鐵籠，它一方面囚禁了人的靈性，另一方面也保護了我們。

今天中國推出的各種運用科學理性的防疫措施，雖然表面上看來是非個人化的，不徇私情的，也沒有後門可走的，它的目的也是保障所有人的健康；但是它在實施的過程中，對個體來說猶如鐵籠，它不會考慮個人的感受，也不會理解個人的委屈。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

集體無意識的群體正在醖釀「21世紀的野蠻」

理性思考的能力雖然是人類區別於其他的物種的顯著特徵，但是奧地利心理學家佛洛伊德（Sigmund Freud）卻宣告了理性人的死亡。他通過臨床治療精神疾病發現，人類心理結構存在一個黑暗地帶「無意識」，他的精神分析學說提出了本我、自我與超我的概念，其中本我代表最原始的暴力和欲望，自我指接受社會規範調節的意識，超我則是心中的理想化人格，本我和自我的關係有如馬和騎手。

對不少學者來說，納粹對猶太人的大屠殺很難從理性的角度去分析，因為有研究發現，古代的屠殺事件，要麼是出於戰爭中軍事或經濟方面的利益考慮，要麼是復仇，即使是殺人取樂，至少也是為了取樂。但納粹屠殺猶太人並不能帶來實際的好處，且不說從德國逃亡的猶太精英會帶走多少技術和人才資源，單單是屠殺行為本身，就要額外耗費當時德國十分短缺的軍事資源。

所以說，納粹的屠殺動機不是出自人性的自私、貪婪、復仇或是施虐等欲望，純粹就是把猶太人看作是多餘的東西。

如今中國一些地方政府正在對人類最忠誠的朋友狗狗展開一場大屠殺，我們也很難用常規的原因去解釋。據悉，江西上饒一社區住戶接政府酒店隔離通知，不允許帶寵物，只能將寵物留置家中，在和入戶消毒人員再三溝通後，對方答應不會把狗帶走或處理掉。

但是該住戶後來在家裝監控攝影機中發現，消毒人員入戶後直接用鐵棍打狗頭部，目前狗生死未卜。事件經網友曝光後，也在網路引起軒然大波，人們不能理解為什麼在粗暴的公權力下，連一隻狗都不能容忍？

首先，目前並沒有科學依據證明新冠病毒會從狗狗傳播給人類，央視等官媒早在疫情爆發初期就發聲明澄清；其次，居民將狗留置家中，並不會對外界造成什麼影響；再者，消毒人員粗暴棒殺狗狗的行為，實則說明了他們對生命的漠視，如果由這樣一群沒有任何愛心的人來負責防疫，他們真的是在保護大眾的生命財產安全嗎？

在洶湧的民意之下，當地政府竟然無關痛癢地發了一則所謂的「無害化處理」聲明，網友發更是驚人地發現它在不少地方都是疫情之下的常規操作。而無害化處理在官方看來只是一個科學的處置手段，根據百度百科對其解釋，無害化處理意思是使垃圾不再污染環境，而且可以利用，變廢為寶。

不難發現，在中國政府部門的眼中，寵物不但不是「人類的朋友」或者「伴侶動物」，也不是「動物」，甚至連財產都算不上，而是「垃圾」。

防疫人員花大力氣屠殺狗狗，或是說自願處理「垃圾」的行為，並不能給他們帶來任何好處，相反引來了輿論排山倒海般地指責，唯一合理地解釋恐怕是滿足了這些人本我的施暴欲望，有不少網友以「21世紀的野蠻」來形容他們的所作所為，與納粹在20世紀的野蠻有如形成鮮明對照。

其實，人們憤怒的不僅僅是政府防疫工作人員對狗狗或是其他寵物的野蠻，而是他們對包括人類在內的所有生命的野蠻。自從疫情爆發以來，我們對於中國政府以防疫為藉口，粗暴侵犯公民自由、隱私等基本人權的行為，早已習以為常。

但是不要忘了，這種習以為常，從來不是正常的。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航