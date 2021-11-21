紋身心理學：你有一個跟隨你一生的印記嗎？

文：魚仔

近年來，香港的紋身文化日漸成熟，人們漸漸把紋身看成為一種文化、一種時尚、一種藝術。有人會選擇紋上簡單而具代表性的圖案或句子去提醒自己，有人會紋上親人或寵物的樣子去悼念他們的離去，亦有人選擇紋上一個代表友誼、情侶、或家人的集體紋身去刻劃一段關係。所以為甚麼人會願意在肉體上刻上一個跟隨一生的印記呢？它又能怎樣幫我們對抗創傷呢？

紋身的演變

紋身一詞有兩個由來：分別是在波里尼西亞的（ta）代表「引人注目」（striking something）；及大溪地的（tatau）代表「標記」（to mark something）。最古老的紋身相信可以追溯到公元前 3000 年前一個名叫「Ötzi the Iceman」的木乃伊，學者在他身上的紋身位置發現了有骨軟骨病變的徵狀，估計當時的紋身可能有醫學作用，屬於一種用來減輕痛楚的針刺療法（Pesapane et al., 2014）。

及後，有學者以進化論的角度推算紋身的意義，並分別提出了「人體畫布」（human canvas）及「增加賭注」（upping the ante）的理論。前者說明紋身是一種人類文化的表達，亦是一種傳承思想的渠道。古人利用洞穴壁畫來記錄一段個人歷史或故事，但隨著時間的演變，他們漸漸把壁畫轉移到人體上，藉著紋身傳遞故事。而另一種理論則指出紋身是起源於性選擇（sexual selection）。學者相信紋身是一個健康的象徵，有助提升個人吸引力及增加兩性的競爭力，因此這習慣得以遺留下來（Roggenkam et al., 2017）。由此可見，紋身具豐富的歷史背景。

紋身的意義

學者Roggenkam et al.（2017）說明不同年紀或性別的人對紋身都有著不同的行為動機。年青人希望透過紋身來維持一個獨特的自我形象（self-identity），引人注意。他們追求一個與別不同的外表，亦認為紋身是一種時尚的藝術讓他們貼近現時的潮流，從而融入主流群體。此外，紋身亦可作為一個「忍痛」的指標，而這種疼痛亦是其中一個令人享受紋身的原因。學者指出女性偏向將紋身視為個人裝飾，或表達出獨立的形象；而男性則偏向將紋身視為群體身份的象徵。所以紋身或許會為不同的群體帶來共同性，但與此同時，我們每個人亦賦予紋身獨有的意義。

紋身心理：甚麼人愛紋身？

以前的人對紋身有著一套較負面的思想，認為紋身是一種精神病理學的標誌，精神學家更將紋身描述為暴露狂（exhibitionism）和受虐狂（masochism）的特徵（Copes & Forsyth, 1993）。他們認為擁有紋身的人是屬於情感不成熟、不能自控、衝動等，更有學者認為這些人有自虐傾向，喜歡以皮肉之苦來表達自己。這些病態化的思想相信亦與當年的文化禁忌有關，令紋身一直被歧視。

然而，當時亦有一套較適用於現時社會的說法，就是外向及內外型的刺激理論（stimulation theory）。Hans Jürgen Eysenck及Sybil Eysenck 早於 1967 提出，一個人的外向性（extraversion）及內向性（introversion）取決於他的皮質層激發（cortical arousal），繼而影響他對外界事物的反應。內向的人有著較高水平的皮質層激發，所以他們會對外界的刺激更敏感，因此他們會避免過度的刺激。相反，外向的人有著較低水平的皮質層激發，所以他們會刻意去尋求刺激感。利用這套理論，學者指出大多數有紋身的人都是外向的，他們希望通過紋身獲得社會刺激，吸引他人的注意（Copes & Forsyth, 1993）。 而近年的研究也支持這論點，指出有紋身的人在 Big Five 的測試中擁有較多的外向性特質（Swami, 2012）。此外，他們還擁有較高的獨特性需求（need for uniqueness ）及與眾不同的外觀投資（distinctive appearace investment），藉此證明喜愛紋身的人都渴望「顯得不一樣」。

紋身能助你對抗創傷？

Crompton et al.（2020）談及創傷後的紋身（Tattoos in the wake of trauma），解釋了紋身如何幫創傷者自我療癒，而其中之一就是令他們見證創傷（witnessing the trauma so it will not be forgotten）。很多創傷者在研究中說出，他們需要一些「疤痕」來記下心理的無形創傷（invisible psychological injury）。這些紋身不但給他們一個表達的渠道，更有助他們連繫其他創傷者，釋放內心的孤獨感。而另一個原因是改變及重新控制（transformation and reagining control of one’s body）。創傷者往往會感受到強烈的無力感，而紋身的「痛」正好能令他們重新感受自己，重新控制他們的身體和情感。所以，紋身的過程就像是一個講述人生轉變的故事，而紋身師亦被稱上是「半個心理學家」。

紋身看似是個人形象的追求，但它能賦予你的意義卻比那一個符號、那一句句子還要多。每人的紋身有著他獨有的意義， 所以我們亦不應批評別人的習慣與追求。但當你們選擇紋身前，不妨花點時間想一想，這個一輩子的印記對你來說有甚麼意義呢？

參考文獻：

Copes, J. H., & Forsyth, C. J. (1993a). The tattoo: A social psychological explanation. International Review of modern sociology, 83-89.

Crompton, L., Plotkin Amrami, G., Tsur, N., & Solomon, Z. (2020). Tattoos in the Wake of Trauma: Transforming Personal Stories of Suffering into Public Stories of Coping. Deviant Behavior, 1-14.

Eysenck, H. J., & Eysenck, S. B. (1967). On the unitary nature of extraversion. Acta Psychologica, Amsterdam.

Pesapane, F., Nazzaro, G., Gianotti, R., & Coggi, A. (2014). A short history of tattoo. JAMA dermatology, 150(2), 145-145.

Roggenkamp, H., Nicholls, A., & Pierre, J. M. (2017). Tattoos as a window to the psyche: How talking about skin art can inform psychiatric practice. World journal of psychiatry, 7(3), 148–158. https://doi.org/10.5498/wjp.v7.i3.148

Swami, V. (2012). Written on the body? Individual differences between British adults who do and do not obtain a first tattoo. Scandinavian Journal of Psychology, 53(5), 407-412.

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