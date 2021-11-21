法國修法2024年起寵物店禁展售貓狗，馬戲團禁野生動物表演遭業者反彈
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統計顯示，約一半法國人飼養寵物，寵物食品業界團體指出，法國境內飼養的寵物貓狗合計將近2200萬隻，每年被遺棄動物約10萬隻。
法國參議院18日通過廣泛動物權利法案，將從2024年起禁止寵物店在櫥窗展出和販賣貓狗，欲飼養者必須向繁殖業者直接購入，或從動物收容設施收養等。
新法案規定，虐待動物者最高可判處5年徒刑和7.5萬歐元（約新台幣235萬元）罰款。
此外，巡迴馬戲團將從2028年起禁止野生動物表演，海豚和虎鯨表演則將從2026年起禁止。對於新法，馬戲團業界團體表示馬戲團並未虐待動物，那是恣意性法律，將會展開抗議。
新法待馬克宏簽署後實施，此次修法未處理狩獵、鬥牛等敏感議題
（中央社）法國參議院18日壓倒性通過廣泛動物權利法案，從2024年1月1日開始寵物店將禁止在櫥窗展出和販賣貓狗，但新法案仍需總統馬克宏（Emmanuel Macron）簽署才能實施。
法國農業部長德諾曼第（Julien Denormandie）發推文表示，寵物既不是玩具也不是消費品，並稱許這是對抗棄養寵物的重大改善。
按照新法案，從2024年起寵物店等禁止販售貓狗，欲飼養者必須向繁殖業者直接購入或從動物收容設施收養等。此外，為防止衝動性購買衍生棄養行為，除購買7日內可解約外，購入者也必須簽署證明具備飼養相關知識的文件。
統計顯示，約一半法國人飼養寵物，寵物食品業界團體指出，法國境內飼養的寵物貓狗合計將近2200萬隻，每年被遺棄動物約10萬隻。
新法案規定，虐待動物者最高可判處5年徒刑和7.5萬歐元（約新台幣235萬元）罰款。
《法國國際廣播電台》報導，新法實施後，蓄意殺害寵物將會受到法律處置，而非只是罰款。被指控虐待動物者會被列入一份清單之內，且不得再飼養寵物。
此一法案的起草人之一、共和前進黨籍的專業獸醫洛伊克・東布雷瓦爾（Loïc Dombreval）表示，善待動物並非只是愛好自然的城市人的狂熱，也不是一個過渡階段，而是有愈來愈多的法國民眾關切，使得這議題成為政治議題。
東布雷瓦爾承認其他具爭議性的議題——像是狩獵、鬥牛等——並未包含在此次修法的範圍裡，但他表示未來總有一天會討論到這些敏感議題。狩獵、鬥牛之所以特別敏感，在於這些行為在法國鄉村地區，被視為長存已久的文化實踐，並且受到擁護者堅定的支持。
此外，巡迴馬戲團將從2028年起禁止野生動物表演，海豚和虎鯨表演則將從2026年起禁止。飼養野生動物行為也會被視為違法，水貂養殖場將在法案實施後立即被關閉。
但馬戲團業界團體的代表受訪時反彈表示，馬戲團並未虐待動物，那是恣意性法律，將會展開抗議。
法國資深女星、知名動物權益倡導者碧姬芭杜（Brigitte Bardot）的基金會，稱讚這是法國動物權利的重大進步。
《衛報》報導則指出，民調顯示絕大多數的法國民眾支持禁止馬戲團利用野生動物表演，法國境內的許多城市和鄉鎮也早就禁止這麼做。
一度被視為家庭娛樂的動物馬戲團活動，在被揭露動物們遭受殘酷對待，以及來自動保團體的倡議之後，如今歐洲民意已轉變為反對這樣的演出形式。
約莫有20個歐洲國家早在法國之前，就已禁止，或是嚴格限制利用動物來進行娛樂表演。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 貓狗不是玩具或消費品 法國2024年起寵物店禁展售（中央社）
- France bans wild circus animals and mink farms, but not bullfighting（The Guardian）
- France approves tough new laws targeting animal cruelty, banning wild animal entertainments（Radio France Internationale）
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺