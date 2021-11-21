日本JAXA時隔13年招考太空人：「不限學歷」文組也有機會飛上宇宙，身高放寬盼增加女性申請數
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此次招考雖然不限定報名者需有自然科學背景，測驗項目仍會包含大學程度的自然、科學、工程學以及數學問題，申請者的英語能力也會受到檢驗。《日本時報》報導指出，放寬身高限制此一要求，則代表JAXA有意提升女性申請者的比例。
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）時隔13年招考太空人，首次廢除報名者學歷需有「4年制大學畢業以上學歷，限自然科學類學系」此一門檻，等同開放文組背景也可報考。
另外，這次也大幅放寬最矮身高，代表JAXA有意提升女性申請者的比例，盼望從過去的10％提升到約莫30％。
設想未來利用宇宙空間發展新型商務，故廣開徵才大門
（中央社）日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）時隔13年招考太空人，19日公布報考資格，這次一改過去限定考生須具有理組背景的規定，首次「不限學歷」，文組生也有機會成為太空人。
《日本放送協會》（NHK）、《讀賣新聞》、《時事通信社》報導，JAXA過去曾5度招考太空人，上一次是2008年，這次睽違13年招考，招募人數為「若干名」，從12月20日起受理報名，明（2022）年3月4日截止；預定將進行4階段選考，2023年2月公布結果。
報導指出，JAXA設想未來太空人將可能會長期停留在太空，利用宇宙空間發展新型商務等，希望太空人招募能向各種領域的人才廣開大門。
因此在報名資格方面，前5次都限定報名者學歷必須是「4年制大學畢業以上學歷，限自然科學類學系」，且「須有自然科學領域3年以上實務經驗」；今年JAXA為了招募多樣性人才，廢除學歷規定，且3年以上實務經驗不限專業領域與職種，等同開放文組背景也可報考。
為配合太空船規格，限定身高為149.5公分到190.5公分者。上屆招考的身高限定為158公分以上，這次大幅放寬最矮身高，主因是希望能讓更多女性報名；且因為目前日本沒有女性太空人，本次招考將會加強向女性宣傳。
科學網站Phys.org報導，JAXA太空探索創新中心的負責人Kazuyoshi Kawasaki在對媒體簡報分享時表示：「我們想要建立一個與時俱進的招募系統，先前我們限制了申請者必須要有自然科學學位，但如今我們當中許多人同意，不需要將學位列為必要條件。」
不過，測驗項目仍會包含大學程度的自然、科學、工程學以及數學問題，申請者的英語能力也會受到檢驗。
《日本時報》報導指出，放寬身高限制此一要求，則代表JAXA有意提升女性申請者的比例，盼望從過去的10％提升到約莫30％。
在JAXA上一次招考中獲選的太空人油井龜美也對此表示，他希望具有優秀專長的民眾能夠參與太空發展，並且因為這次的規則調整，更容易提出申請。
由於日本參加美國主導的登月任務阿提米絲（Artemis）計畫，獲選的太空人將有機會成為首位登陸月球的日本人。
不過正式錄取後到搭乘太空船的訓練時間，有可能會長達7年到10年，且可能因為訓練情形與宇宙開發計畫變更等因素無法上太空。
日本至今為止招考過5次太空人，共錄取11人，目前有7人仍是現役太空人，全都是男性，截至今（2021）年11月的平均年齡為52歲，需要盡速培育後進。
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新聞來源：
- 日本宇宙機構睽違13年招考太空人 首度不限學歷（中央社）
- Ready for lift-off? Japan opens up applications for new astronauts.（The Japan Times）
- Moonshot: Japan recruits first new astronauts in 13 years（Phys.org）
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺