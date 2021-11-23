下班繞路吃鹹粥為什麼算職災？別把勞保與勞基法的「通勤職災」搞混了

今年四月有個因為下班繞路吃鹹粥出車禍的案子，行政法院判決勞保局輸，還是看到有些朋友對判決的不理解，許多HR（人資）表示，下班繞路吃鹹粥，若這樣也算職災，等於擴大了雇主的責任，這樣的法官不OK。

其實，這裡把勞保與勞基法的通勤職災搞混了，有幾個部分要釐清 。

勞保的通勤職災與勞基法的通勤職災不同

（一）勞保部分

上下班途中車禍，若是在適當的時間、路線，且沒有違規，已經確認是勞保的通勤職災。

會影響到的是勞保局以職災來給付，包含職災醫療給付（門診或住院診療補助）、職災傷病給付（不能工作期間的薪資，第四天起投保薪資七成）、職災失能給付（依失能程度給付一定日數）、職災死亡給付等等。

若判定不是職災，還是可以有一般傷病給付，自住院不能工作之第四日起發給投保薪資的五成。

（二）勞基法部分

這部分就是雇主的補償責任，包含醫療費用、不能工作期間原領工資補償、失能或死亡補償等等。若是有投保勞保，勞保的職災給付可以拿來抵充，剩下的部分可以用商業保險，讓雇主的壓力減輕。

職災判定，涉及到所謂的業務起因性與業務遂行性，也就是勞工受傷是與工作確實相關所導致，雇主不管有沒有過失，都有補償責任。若是雇主有過失，另外有賠償責任。

但是，上下班途中，不在雇主的監督管理範圍，也能算是雇主的責任嗎？目前，法院的判決尚未統一，有的認為算，有的認為不算，這也要看實際每個個案，與法官採用的立場。

我個人的見解傾向不該算，否則給予雇主的壓力太過沉重，因為雇主真的管不到。但這裡要強調的是，上下班出車禍，勞保算職災，這是勞保局給不給付的問題，與雇主無關；而勞基法不一定算，這部分就是雇主與勞工之間的關係了。

行政法院與民事法院不同

（一）有許多朋友可能也不是很清楚差異，簡單不精確地來說，爭議的雙方，有一方是政府機關的，就是行政法院。所以例如勞保局不理賠，就是勞工與勞保局的訴訟；或是勞動局裁罰雇主，雇主不服，訴願駁回後，雇主也可以跟勞動局打官司。這些都是由行政法院來審理。

（二）爭議的雙方，若沒有政府機關，不管是自然人或是法人，都是民事法院審理。不管是個人告個人，或是勞工告雇主、雇主告勞工，都是民事法院審理範圍。當然若屬於刑事案件，另有刑事法庭處理。

勞基法的裁罰與勞雇之間的爭議不同

（一）雇主若是違法了，行政主管機關會裁罰，但是裁罰的罰鍰是進國庫，而不是給勞工個人。若是雇主不服，可以先提起訴願，這還是在行政機關的範圍，訴願被駁回，可以向法院提起訴訟，這個就是行政法院的範圍了。

（二）但是，雇主繳了罰款，跟勞工的爭議如果還沒解決，行政主管機關（勞工局）只能調解，調解若是不成立，行政機關沒有權力判定誰對誰錯，該賠多少，這個部分就必須要上民事法院來解決爭議了。

很麻煩沒錯，但是如果行政機關可以取代司法機關當裁判，可能會更危險。

本文由曹新南授權轉載，原文刊載於此

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