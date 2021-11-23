2021/11/23,
職場

下班繞路吃鹹粥為什麼算職災？別把勞保與勞基法的「通勤職災」搞混了

下班繞路吃鹹粥為什麼算職災？別把勞保與勞基法的「通勤職災」搞混了
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

勞工在通勤時繞路吃晚餐也會有職災保障？其實很多人都搞錯了，通勤職災在勞保與勞基法上，本質上就是不同的體系。

今年四月有個因為下班繞路吃鹹粥出車禍的案子，行政法院判決勞保局輸，還是看到有些朋友對判決的不理解，許多HR（人資）表示，下班繞路吃鹹粥，若這樣也算職災，等於擴大了雇主的責任，這樣的法官不OK。

其實，這裡把勞保與勞基法的通勤職災搞混了，有幾個部分要釐清 。

勞保的通勤職災與勞基法的通勤職災不同

（一）勞保部分

上下班途中車禍，若是在適當的時間、路線，且沒有違規，已經確認是勞保的通勤職災。

會影響到的是勞保局以職災來給付，包含職災醫療給付（門診或住院診療補助）、職災傷病給付（不能工作期間的薪資，第四天起投保薪資七成）、職災失能給付（依失能程度給付一定日數）、職災死亡給付等等。

若判定不是職災，還是可以有一般傷病給付，自住院不能工作之第四日起發給投保薪資的五成。

（二）勞基法部分

這部分就是雇主的補償責任，包含醫療費用、不能工作期間原領工資補償、失能或死亡補償等等。若是有投保勞保，勞保的職災給付可以拿來抵充，剩下的部分可以用商業保險，讓雇主的壓力減輕。

職災判定，涉及到所謂的業務起因性與業務遂行性，也就是勞工受傷是與工作確實相關所導致，雇主不管有沒有過失，都有補償責任。若是雇主有過失，另外有賠償責任。

但是，上下班途中，不在雇主的監督管理範圍，也能算是雇主的責任嗎？目前，法院的判決尚未統一，有的認為算，有的認為不算，這也要看實際每個個案，與法官採用的立場。

我個人的見解傾向不該算，否則給予雇主的壓力太過沉重，因為雇主真的管不到。但這裡要強調的是，上下班出車禍，勞保算職災，這是勞保局給不給付的問題，與雇主無關；而勞基法不一定算，這部分就是雇主與勞工之間的關係了。

行政法院與民事法院不同

（一）有許多朋友可能也不是很清楚差異，簡單不精確地來說，爭議的雙方，有一方是政府機關的，就是行政法院。所以例如勞保局不理賠，就是勞工與勞保局的訴訟；或是勞動局裁罰雇主，雇主不服，訴願駁回後，雇主也可以跟勞動局打官司。這些都是由行政法院來審理。

（二）爭議的雙方，若沒有政府機關，不管是自然人或是法人，都是民事法院審理。不管是個人告個人，或是勞工告雇主、雇主告勞工，都是民事法院審理範圍。當然若屬於刑事案件，另有刑事法庭處理。

勞基法的裁罰與勞雇之間的爭議不同

（一）雇主若是違法了，行政主管機關會裁罰，但是裁罰的罰鍰是進國庫，而不是給勞工個人。若是雇主不服，可以先提起訴願，這還是在行政機關的範圍，訴願被駁回，可以向法院提起訴訟，這個就是行政法院的範圍了。

（二）但是，雇主繳了罰款，跟勞工的爭議如果還沒解決，行政主管機關（勞工局）只能調解，調解若是不成立，行政機關沒有權力判定誰對誰錯，該賠多少，這個部分就必須要上民事法院來解決爭議了。

很麻煩沒錯，但是如果行政機關可以取代司法機關當裁判，可能會更危險。

本文由曹新南授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航

關鍵會員推廣

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。