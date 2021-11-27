Netflix影集《陰謀辦公室》：B級片元素的再創造，不可多得的科幻動畫喜劇

外星人、蜥蜴人、共濟會、光明會、影子政府、地底世界⋯⋯諸多另類符碼、議題、無法證實的「存有」，在歐美文化圈的小眾中相當盛行，時常構成陰謀論的文本或謠言的素材。許多B級片或科幻影視作品，常以之為藍本，創作出許多諸多擬像物的母題，繼而延伸出更多的創作。

但這類創作，絕大多數都建立在「故事中的人都相信其為真」的狀態下，將驚悚、科幻、動作等元素融入，然後變成文本。單純把這些陰謀論視為一個整體，並拿來形成一個虛擬世界觀的作品就不多。甫於10月在網飛播映的動畫影集《陰謀辦公室》，就是一個這樣的作品。

B級片元素的再創造

《陰謀辦公室》的架構相當簡單，描述女主角在美國的「影子政府」（表面上是一個公司）工作，努力想往上爬，成為公司的CEO。她父親是前員工，因為酒醉誤事被迫退休，因而成恨，於是整天揭露影子政府的秘密，對大眾宣揚陰謀論。女主角夾在父親的無理取鬧與辦公室內一堆不受控的天才員工之中，一邊克服職場相處的問題，一邊處理各種世界級的危機，以此構成各種對陰謀論與社會亂象進行嘲諷的的劇情。

這部影集最亮眼的地方，是在裡面可以看到幾乎涵蓋所有陰謀論與B級片科幻題材的元素。影子政府不但要跟地心世界打交道，要受到蜥蜴人控制，還要一邊應付辦公室成員的家庭與個人情感問題，還得負責社會發現祕密的處置方式，整個讓女主角與辦公室成員手忙腳亂。而傑出的製作，讓每一個元素的出現都合情合理，而且無不對現實世界的亂象進行反諷。

以第一集為例，因為美國選出一個不受控的蠢蛋總統（暗喻川普），女主角用自己研發的人工智慧機器人取代總統。沒想到機器人失控想要毀滅世界，於是女主角帶領其他員工，努力克服機器人想要以核彈毀滅世界的陰謀。

整個過程中完成了多重反諷。從對於川普的揶揄，到人類與AI人工智慧在道德上的辯證，同時還處理了女主角忌妒新來的「善於交際、跟大家打成一片，空有外表卻極度無腦」的男主角，那職場上的競爭意識。短短20幾分鐘，嘲諷了時事，處理了角色心境，還對科幻主題進行鋪陳，然後以貫穿整部影集的「嘲諷式的幽默」，來連結每一個橋段。劇情流暢又挑不出缺點，可說是技術面相當高端的影集。



Photo Credit: 《陰謀辦公室》劇照

清晰的敘事風格，讓觀眾能迅速與角色連結

通常就科幻喜劇題材的影集來說，因為少有一小時的架構，多以30分鐘為主，主要登場人物會類似《瑞克與莫蒂》那樣，集中在五人以內，方便強化人物性格與鋪陳，讓觀眾產生認同。

而《陰謀辦公室》的敘事方式，則是集中在女主角身上，以她那「極度天才、個性古怪、不善交際、內心善良」的特質去貫穿所有集數，其他人物無論登場次數多寡（以男主角與爸爸出場較多），其實都是透過女主角的視野而「存在」。但觀眾並不會只看到女主角的個性與縱深，編導很巧妙的是拿女主角的個性，當作一面鏡子去投射其他所有登場人物。

所以整個辦公室成員、主管、女主角家人（加總超過10人），無論登場時間長短，都因為他們「近乎常人」的各種個性，怎樣都與女主角不合（即使同樣是天才的父親，個性也是相反的古怪），所以簡單的吵架或是行為相逆，都可以很快凸顯另一人物的個性與心境，短時間就可以合理融入情節的「行動」中。讓觀眾馬上就能認同其他角色。這對於每一集非固定的「過場」人物，例如蜥蜴人、跟女主角上床的無腦007、女主角媽媽，都可以在幾分鐘內，就展現鮮明性格。

而固定會出現的人物，亦即女主角生活中必定每天都會見面的辦公室職員，就會隨著事件的不斷發生，慢慢在各集當中有著成為第二主角的篇幅。讓觀眾每看一集，就更深入那些角色的背景，逐漸地進入辦公室的世界，投入感也就更深。一切鋪陳都合理而不刻意，讓人看得舒暢。這也是《陰謀辦公室》巧妙的地方。

《陰謀辦公室》第一季只有10集，但劇情人物都沒有拖戲、沉悶或套路重複之處（因為每集主題都是不同的B級片主題），所以相對故事豐富，人物也很鮮明，是不可多得的科幻喜劇動畫佳作，值得一看。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航