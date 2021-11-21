美國白人少年「黑命關天」期間槍殺2人獲判無罪，各大城市出現抗議、拜登發聲明籲冷靜

美國18歲白人少年黎頓豪斯（Kyle Rittenhouse）去（2020）年8月在反警察暴力示威中開槍掃射造成2死1傷，陪審團在前（19）日宣布所有被控罪名無罪，引發美國社會譁然，各大城市皆有對判決結果不滿的群眾集結。

美國總統拜登（Joe Biden）也對此發表聲明，強調反對暴力、呼籲民眾冷靜。《紐約時報》指出，陪審團認定黎頓豪斯開槍之舉屬合理自衛，後續恐怕引發一場關於動私刑、擁槍權利和自衛定義的全國論戰。

宣判後法庭外反應兩極，拜登特別發表聲明籲民眾冷靜

（中央社）美國少年黎頓豪斯去年在威斯康辛州的反警察暴力示威期間持槍掃射造成2死1傷。陪審團19日宣布黎頓豪斯被控的所有罪名全無罪，引起美國社會譁然。

《華盛頓郵報》指出，18歲的白人少年黎頓豪斯去年8月在威州基諾沙（Kenosha）發生反警暴示威期間持AR-15步槍在街頭，聲稱要保護店家免於騷亂，期間開槍分別打死1名36歲及26歲男子、打傷另1名26歲男子。審判期間他聲稱開槍是出於自衛。

19日宣判後法庭外反應兩極。極右翼人士與極端主義者大讚判決，但追求族群平權人士痛批判決，美國民權聯盟（ACLU）形容，判決結果凸顯美國社會機制裡深層的白人至上主義根源。

《法新社》與《美國國家廣播公司新聞網》（NBC News）報導，陪審團裁定黎頓豪斯遭控的非預謀殺人、蓄意殺人等5項罪名全部無罪，蓄意殺人若成立最重可判無期徒刑。

黎頓豪斯在2020年8月威斯康辛州基諾沙的示威活動期間開槍，他聲稱自己是出於自衛。

宣讀判決時，黎頓豪斯癱坐在椅子上啜泣顫抖，得知無罪後他擁抱律師並衝出法庭。

法庭上，黎頓豪斯與律師相擁的畫面。｜Photo Credit: AP / 達志影像

判決引發全美密切關注，總統拜登也對此發表聲明，強調反對暴力、呼籲民眾冷靜。

拜登在聲明中說：「雖然判決會讓包括我在內的許多美國民眾感到憤怒和擔憂，但我們必須承認陪審團的決定。我呼籲所有人在符合法治的情況下，和平表達自己觀點。」

各大城市出現抗議群眾，威州州長事先部署國民兵待命

《華爾街日報》報導，判決出爐當晚，事發地點基諾沙市相對平靜，約莫有十幾位民眾聚集在一起，表達對判決結果的不滿。在判決結果出爐之前，威斯康辛州長艾佛斯（Tony Evers）已事先部署了500名國民兵待命。 19日晚上，約莫有300多名民眾聚集在紐約州布魯克林巴克萊中心（Barclays Center）並穿越布魯克林大橋。當中有些群眾手持標語，其中一個寫道「在資本主義法庭中沒有正義」。 民眾聚集在紐約州布魯克林巴克萊中心，對黎頓豪斯的判決結果表達不滿。圖為民眾手持「在種族歧視的體系裡沒有正義」的標語｜Photo Credit: AP / 達志影像 圖為在奧克蘭市聚集的民眾，集結在一起表達對判決結果的不滿。｜Photo Credit: AP / 達志影像 19日晚上，位在波特蘭市的抗爭者們破壞了該地的建物，美國其他城市的集會則維持和平。根據波特蘭警方的說法，在抗爭者破壞該地商家和一輛警車車窗後，他們隨即將活動定調為暴動，並且逮捕了1位民眾、發出了17次的警告。 昨日包含芝加哥、紐約和費城在內，也都有相關的抗爭活動。群眾昨日聚集在芝加哥表達他們的不滿與憤怒。數以百計的人們走上街頭呼喊口號，當中有些人手持標語「（司法）系統必須被修復，不然就等著失敗」「黎頓豪斯——有罪！有罪！有罪！」帶領抗議群眾的是美國民權領袖、前民主黨政治人物傑西傑克遜（Jesse Jackson）。 一名參與芝加哥抗爭的退休民眾羅森斯托克（Nancy Rosenstock）表示法院判決是對正義的曲解，「這等同告訴其他私刑執法者，他們可以做出同樣的事情」。

黎頓豪斯在兩週的審訊期間辯稱，他是在遭到攻擊後才用AR-15半自動步槍反擊，造成3名男子2死1傷。檢察官則反駁，稱當時17歲的黎頓豪斯在一個動盪之夜「挑起」這起事件。

此案引起全美關注，在於它源於去年席捲全美的「黑命關天」（Black Lives Matter）示威活動，且涉及多項爭議議題，像是槍支、種族緊張局勢和私刑執法等。

《紐約時報》指出，陪審團對黎頓豪斯的答辯照單全收，認定他的開槍之舉屬合理自衛。但如此判決一起嚴重社會分歧的案件，恐引發一場關於動私刑、擁槍權利和自衛定義的全國論戰。

黎頓豪斯的無罪開釋，凸顯美國法律制度給予聲稱出於恐懼而行兇的被告很大的規避空間，縱然被告行徑會令周遭其他人害怕。

紐時還指出，對很多人而言，判決帶來一種殘酷的失望，讓人覺得這再次證明法院給白人為所欲為的通行證，也凸顯當被告拿自衛的理由辯解時，美國檢方的犯罪舉證難度尤其大。

判決出爐後稱「自衛沒有違法」，黎頓豪斯完整訪問22日播出

《中央社》報導，《福斯新聞頻道》（Fox News）畫面顯示，判決出爐後，黎頓豪斯臉上掛著微笑搭車離開，他說，「艱辛的旅程」終於結束，他鬆了一口氣。

黎頓豪斯表示：「陪審團做出了正確的裁決，自衛沒有違法。」他接受《福斯新聞頻道》的完整訪問將在22日播出，紀錄片則會在12月播出。

黎頓豪斯家人後來透過發言人表示，他們已經搬家。發言人說：「他們現在很好，搬到某個地方，他們是一家人，大家都非常開心。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺