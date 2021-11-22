可以開始想2022年度目標了：一次學會行事曆與行程規劃相關英文詞彙

一年又進入最後的衝刺階段，在與2021年道別的同時，跟著VoiceTube一起學習實用行事曆英文詞彙的用法與運用技巧。從了解各種行事曆英語說法到運用小技巧安排完美行程，不僅適用於職場工作規劃，更能幫助自己完成個人目標，幫助你提前布局迎接新的一年！

各種行事曆英文說法一把罩

在學習規劃行事曆前，先了解各種行事曆的英文說法與差異。

Calendar (n.) 日曆，行事曆

基本上能夠泛指所有類型的日曆與規劃行程。搭配lunar（月亮、太陰）表示為台灣使用的農曆lunar calendar，以月亮的盈缺而定。而國際上通用陽曆的基準，則稱為solar calendar，以地球與太陽間相對應的位置來區分日期與四季，後續由義大利哲學家衍生發展為國際目前通用的Gregorian calendar（公曆）。在生活中可以在calendar前面直接加上日曆的用途，形成複合名詞，如工作行事曆（work calendar）、訓練日曆（training calendar）等。

Sorry, I have to check my calendar first to confirm if I will be able to join this meeting.

​​抱歉，我必須先查查看我的行事曆才能確認我是否能夠加入此會議。

Schedule (n.) 計劃表；清單；時刻表 (v.) 安排（行程）

在許多場合下被人通用，但實際上schedule比較偏向「時間表，排程，行程，班表」等，雖然同樣與工作的安排有關，但是與行事曆的意涵並不相同。如果是與他人協調安排會議時間、確認工作交辦事項的日期進度等，還是以使用calendar為主。

Schedule作為動詞，即為「規劃行程、安排時間」的意思。所以當你在規劃行事曆、安排會議時間、計畫訓練進度時，就可以使用這個動詞。

We have a very tight schedule today.

我們今日的行程安排得很滿。

The meeting has been scheduled for tomorrow afternoon at 4pm.

該場會議被安排在明天下午四點整。

Let me schedule your reservation in our calendar.

讓我把你的預約時間安排進我們的行事曆中。

Datebook (n.) 記事簿，手帳

在電子化的時代，許多人都還是會仰賴手寫記事本來規劃每日的行程。不論是從日本發展出的「手帳文化」以獨具個人化特色的方式記錄生活，還是歐美近年掀起流行強調規劃效率的「子彈筆記」（bullet jounal），都是紙本記事本具有溫度的變化衍生。

I always keep a datebook with me to track all my appointments and jot down ideas spontaneously.

我總是隨身攜帶一本記事本來查詢我所有的會議，並隨性地記下一些突發奇想。

Agenda (n.) 待辦事項；會議議程

除了可以表示為行事曆上的待辦事項或行程目標外，也能解釋為「會議的討論項目或工作任務目標」，通常以點列式簡短清楚地表達重點。

The subject of safety at work needs to be placed at the top of the agenda.

工作安全的主題應該被放在會議討論的首要項目。

行事曆規劃重點攻略

在看完與行事曆相關的名詞解釋後，就趕緊來跟著下面幾個行事曆規劃注意事項與步驟，一步步將每天繁雜的工作項目與生活瑣事，有條不紊地放入行事曆中，讓生活不再打結！

List your to-dos 列出待辦事項

List為動名詞同形，可以表示各種清單，如購物清單（shopping list）、邀請名單（invitation list），也能解釋為製作清單的動作。規劃行事曆最重要的第一步，當然就是列出自己所有的待辦事項，才能一目瞭然地盤點每個項目所需的時間與期限。

當你在特別重要事項前加上標記時，英文可以使用mark important events的表達方式。 Mark同樣為動名詞同形，名詞為「標記；分數；指標」，動詞在此作為標記出的動作。當你在日曆中標記重要的紀念日、生日、節慶時，也能使用這個單字。

Listing your to-dos is the first step into time management.

列出待辦事項是時間管理的第一步。

Set your goal 立定目標

Set在此用為「建立；設定」的意思，為自己的行程規劃建立明確目標更能幫助提升執行效率與後續評估。可以同時參考在管理學中經典的SMART原則：Specific（明確的）、Measurable（可衡量的）、Achievable（可達成的）、Relevant（相關性高的）與 Time-bound（具時限的），幫助自己不論是建立新的運動習慣、儲蓄目標或是設立工作任務都能事半功倍。

Setting your goals helps you understand your value and priority in life.

立定目標幫助你釐清生活中的價值觀與優先次序。

Prioritize 確認事項優先次序

將所有待辦事項與依據目標歸類後，依據每個事項的緊急性（urgency）與重要性（impostance）與時效性（time-bound) 分門別類。Prioritize便是指將事物依照優先次序排列，挑選出最重要並最具緊急時效性的事項優先處理的過程。

You must learn to prioritize your work and balance your personal life.

你必須學會工作上的輕重緩急與私人生活的平衡。

Confirm and check 確認與檢查進行狀況

建立清單後，就能再依照進度，在完成任務後一項項的劃掉或打勾。在子彈筆記（bullet jounal）的系統中，凡是當日完成的事項都打叉，而無法完成的事項則會移轉（migrate）至隔日或指定日期。在不斷的確認與檢查的過程中，如果同一事項不斷地被向後推延，則必須適當地檢討該事項的重要性或可行性等。

Through the confirm and check process, you learn to complete the missions in order.

在確認與檢查進行狀況的過程中，你學習如何依序完成各項任務。

Evaluate 定時評估

Evaluate除了「估價」外，也具「評估」的意涵。建立一個定期的重新評估機制，有助於幫助自己反思工作的效率與待辦事項的可行性，進而做出調整。如遇到上述不斷轉移未完成代辦事項的情形，可以每週定期反思該事項遲遲無法完成的原因，或甚至考慮完全刪除該事項，將時間精力保留給更重要的事。

You should evaluate how you spend your time among your annual goals regularly.

你應該定期評估你在每個年度目標中所花費的時間。

其它行事曆規劃小技巧

Color code your calendar 依照不同顏色區分事項

利用顏色區別出不同類型的待辦事項，就能幫助自己在行程安排時更加一目了然，並且減少文字敘述的需求，幫助維持版面整潔。如果有多個工作計畫同時進行中，不如依照不同便利貼的顏色區分，並將每日事項貼在工作區域顯眼之處，幫助自己同時掌握多方的工作進度。

Keep the description of your tasks short 任務敘述越短越好

越精簡的描述，越能幫助大腦快速過濾資訊並建立連結。同時，也能避免事項敘述過長影響版面。

Set your annual goal first 優先立定年度目標

在資訊超載的時代，優先立定年度目標就像是找到北極星，在忙碌的生活中指引自己前進的方向。同時，也能幫助自己在定期評估檢視時，給予評量的指標和基準，激勵自己一步步朝目標邁進。

Save time for yourself 留時間給自己

預留給自己放空、沈澱、充電的時間，才能保護好自己最重要的資本，避免在追求目標的過程中迷失自我。或許只是每天起床的15分鐘瑜珈，或是睡前30分鐘的零螢幕冥想，都能幫助自己找回生活的軸心，備足動力迎接更多的挑戰！

在疫情的影響下， 2021或許充滿挑戰與不確定性，事前規劃與彈性的調整回饋，能讓自己在面對未知時，更有自信能夠步步為營，朝目標邁進。即將到來的2022年，你希望設立怎麼樣的年度目標呢？將上面的規劃攻略付諸行動，一起朝目標踏實前進吧！

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航