「收養教會我愛的真諦」——專訪兒福聯盟執行長白麗芳

每一個來到這個世界上的孩子，都值得被愛；但卻不是每個孩子都如此幸運，能享有健全的環境安心長大、好好享受愛與被愛的權利。1991年成立的兒福聯盟，30年來從事收出養服務至今，已為將近1,000名孩童找到一個永遠的家。然而，根據兒福聯盟統計，2020年共有57個孩子被收養，但仍有59個未成年兒少持續等待收養。或許有意生養小孩的大人們，可以考慮透過「收養」的方式踏上愛與承諾的生命之旅，也圓滿孩子對於家的渴望。

我想要有小孩，為什麼「收養」是選項？

根據衛生福利部社會及家庭署2019年的統計，收養孩子的前三大主因，分別為：生育困難、喜歡孩子、願意照顧有需要的孩子。大多數人認為養育小孩，能讓生命更完整，讓家庭更圓滿。然而，儘管社會風氣逐漸改善，華人社會仍有「血濃於水」的迷思，認為收養的小孩不比親生的親。

「想要生養自己的小孩，傳承自己的基因，或許是人類無可厚非的天性，尤其華人社會對於傳宗接代的『血緣關係』會更加執著。除了看重血緣連結之外，面對收養議題，大多父母主要是擔心其原生基因可能帶來的隱憂，像是重大遺傳性疾病的風險等。」兒福聯盟執行長白麗芳說明。

白麗芳執行長強調，「收養」並不是一個不得已的選擇。傳統觀念認為，結婚就是要生子，如果不孕再來考慮收養；但如果認真去思考養育小孩的動機，真切的渴望去愛一個孩子、感受生命的喜悅的話，那麼「收養」純粹也是一個擁有小孩的選項，提供真心想要當父母的人另一條途徑。

Photo Credit：TNL Brand Studio 兒福聯盟執行長白麗芳，投入兒童權益工作逾三十年，在兒福聯盟幫助無數孩童尋找家，並陪伴孩子成長。看過許多家庭的故事，白麗芳執行長認為，家庭功能本是基於愛，而非血緣關係。社會應開放思維，尤其對於想要有小孩的人來說，收養應是一個可以慎重納入考慮的選項。

收養的意義，應是尋求孩子的最佳利益

「收養是在為小孩找家，不是在為家庭找小孩。」

有意收養孩子的父母，從遞出收養申請表的那一刻，到真正將孩子帶回家共享天倫樂的日子，中間可能會耗時1～2年。白麗芳執行長坦言：「這段比懷孕還漫長的準備期，中間包含各式各樣的討論、審查、親職課程等，有的人會覺得收養程序等太久或很麻煩，或是在審核過程中有被評價的感覺，所以會中途卻步。但其實這些過程都是必要的收養準備，為的是去理解收養父母與被收養孩子，幫助雙方適應。」

根據兒福聯盟在2021年目前為止的統計，登錄家庭數為141，完成確定的家庭數為40，從遞出申請表到最後收養成功的比例，大概不到一半；而過程中流失的原因可能包括：懷孕了、不想收養了、經過兒福聯盟社工說明認為自己不適合而放棄、想要再嘗試人工受孕，或是莫名不聯絡等。

「其實，登錄的家庭在申請過程中逐漸流失是正常現象。」白麗芳執行長說，這樣的一段準備期，其實都是為了確保收養人是真的下定決心要收養小孩。

Photo Credit：兒童福利聯盟 收養父母與孩子會有一段試行同住期間（約3～6個月磨合期），通過後再由法院作最後裁定、確認收養，爾後還有三個月追蹤期。對於收養父母與孩子而言，中間的磨合期可能會是一項挑戰，但也是雙方學習愛與被愛的珍貴過程。

雖然被出養的孩子在未找到收養人之前，還是可以在相關機構平安成長，不過白麗芳執行長認為，好好的在一個家庭裡長大，還是兒童非常重要的基本人權。

「機構裡是集體生活，家庭則能提供更聚焦的關愛，這在心理健康方面，會對孩子產生很明顯的差別。」

畢竟，育幼院的孩子在18歲成年後就必須離開、想辦法自食其力，但是被收養的孩子則有一個家庭作為後盾，隨時可以詢問或依靠。因此，這也是為什麼兒福聯盟堅持給予孩子家庭式的照顧，在未找到收養人之前，盡可能先找寄養家庭代為養育，同時尋覓國內外的收養人，而機構式照顧則是最後選項。

「當父母的必須要有『承受挑戰和風險』的覺悟。」其實，收養小孩與懷孕生下的小孩一樣，不見得在所有的方面都能符合父母的預想，終究還是因為一份無條件的愛，而得以克服難關、養育孩子長大。「其實收養的意義，也正是為人父母的真諦。」生養小孩不該是為了傳宗接代、跟爸媽交代，而是願意去尋求孩子的最佳利益，真切地關愛一個生命的成長。

以愛為始，社會應支持更多後天父母與孩子相遇

「被出養的孩子，終其一生的核心議題，就是『被遺棄』。」白麗芳執行長說，孩子的原生家庭往往有著複雜的背景因素，包括經濟匱乏、無能力養育、父母可能未成年或是必須長久服刑期等，會選擇出養都是萬不得已，也是為了孩子的幸福著想。儘管明白原生家庭的苦衷，但孩子往往還是有被拋棄的創傷，較無安全感，也會對「愛」產生懷疑。

白麗芳執行長舉例，在寄養家庭的孩子看到兒福聯盟社工時，都會問一句「我什麼時候要被帶走？」又或是已經被正式收養的孩子，在家庭旅遊前會仔細檢查行李箱，確保衣服沒有帶太多套、自己不會再「被丟掉」。這些令人鼻酸的小細節，都反映著孩子內在的極度不安全感與傷痛。

為了不再讓自己受傷，被出養的孩子寧可選擇懷疑，或是對建立親密連結持保留態度。因此，有的孩子會對收養父母做出許多挑戰行為，以測試「爸媽是否真的愛我」。「孩子敞開心房接受後天父母需要時間，同時收養人又希望可以盡快與孩子拉近距離，因此中間的磨合期是一個挑戰，但也是雙方學習愛與被愛的珍貴過程。」白麗芳執行長說。

一旦愛穿越了血緣的屏障、距離的考驗，收養父母與孩子便能共享豐富的生命。一如近年有一對收養父母前來拜訪白麗芳執行長，原來是20年前他們收養的小女孩，如今已亭亭玉立，並準備步入禮堂迎接下一段幸福人生。

2019年5月同婚專法通過，卻仍未開放讓同性配偶共同收養小孩，對於同志收養議題，白麗芳執行長則說：「只要願意為孩子準備好的人，就是最好的父母。」站在兒福聯盟的立場，盡可能為孩子找到爸媽是最重要的事，無論是異性戀、同性戀、雙親、單親⋯⋯只要做好為人父母的準備，並沒有非得什麼樣的族群或性別認同才是標準答案。「終究還是回到收養的核心精神，即『跨越血緣的愛』。」

此外，對於台灣現況下的收出養議題，白麗芳執行長認為亦有許多進步空間，尤其是期待政府可以多多給予支持。「在國際間，收養是轉換孩子親權很慎重的過程。許多國家會由政府提供完整的服務配套，例如為收養父母與小孩提供諮商服務，又或是給予收養家庭補助津貼或減稅，在在顯示政府鼓勵收養的態度。」反觀台灣，政府核發許可證給收出養媒合機構後，幾乎後續的所有繁雜工作都仰賴機構一手包辦；就算有相關補助，對於機構而言也只是杯水車薪。「希望政府能在收出養議題上多著力一些。」白麗芳執行長說。

總之，孩子是父母愛的延伸，被領養的孩子雖然不是媽媽肚子裡親生的，卻是從心裡長出來的，這些「心生兒」因為與後天父母的相遇，得以在充滿愛的家庭裡重獲新生。兒福聯盟呼籲社會大眾看見，收養是以愛為始、以家為路的一段旅程，支持孩子成為父母的「心生兒」，不只需要收養人的努力，也需要社會大眾的支持。

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