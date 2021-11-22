國際奧會主席與彭帥視訊通話半小時：人在北京家中安然無恙，盼各界尊重隱私

中國女子網球名將彭帥自從本月稍早在社群媒體發文指控前中國國務院副總理張高麗曾對她性侵後，其人身安全與下落引發網壇與各國關注。縱使中國近日釋出數支彭帥相關的影片，仍無法平息各界的質疑。

最新進展為國際奧林匹克委員會（IOC）昨（21）日發出新聞稿，表示其主席巴赫與彭帥視訊通話半小時。聲明指出，彭帥在視訊中說明她安然無恙，希望此時此刻各方尊重她的隱私。

IOC的聲明說，巴赫將在明（2022）年元月抵達北京，屆時將邀請彭帥共進晚餐，彭帥欣然同意。

彭帥說明其安然無恙，將繼續投入網球運動

（中央社）國際奧林匹克委員會昨天表示，主席巴赫與3度參加奧運的中國女網名將彭帥視訊通話30分鐘，她向大家報平安，也希望各方尊重她的隱私，並說將繼續投入熱愛的網球運動。

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，巴赫（Thomas Bach）與彭帥視訊通話，國際奧會運動員委員會（IOC AC）主席、芬蘭前冰球國手特霍（Emma Terho）與IOC中國委員、中國前女子羽球好手李玲蔚也在旁。

國際奧會發聲明指出：「兩人通話30分鐘，一開始彭帥感謝國際奧會關心她的健康，並說明她安然無恙，人在北京家中，希望此時此刻各方尊重她的隱私，這也是她現在更喜歡與朋友及家人共度時光的原因，不過她將繼續投入熱愛的網球運動。」

特霍表示：「看到彭帥一切安好我就放心了，這是當前我們最關切的，她看起來似乎神情輕鬆，並向她表達我們對她的支持，以及她方便的時候隨時保持聯繫，彭帥對此非常感激。」

北京冬季奧運明年2月揭幕，IOC的聲明說，巴赫將在明年元月抵達北京，屆時將邀請彭帥共進晚餐，由特霍與李玲蔚作陪，彭帥欣然同意。

35歲中國女子網球名將彭帥自從本月稍早在社群媒體上指控前中國國務院副總理張高麗曾對她性侵，並控對方「玩完想不要就不要了」，之後中國的網路審查員刪除彭帥這篇指控文，從此下落不明逾10天，引起軒然大波。

「世界女子職業網球協會」（WTA）率先呼籲她的指控「必須獲得全面、公平、透明且不遭到審批的調查」；國際網球總會」（International Tennis Federation, ITF）也喊話支持透明調查；聯合國（UN）則要求見到有關彭帥下落的證據；美國、法國與英國等相繼聲援。

網壇名將包括18座大滿貫賽后冠的球星艾芙特（Chris Evert），她在網路上號召以主題標籤「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai）發文，獲得回響，球王喬科維奇（Novak Djokovic）、大阪直美等紛紛透過社群媒體發聲相挺。

《泰晤士報》稱「五眼聯盟」正商討杯葛北京冬奧

（中央社）中國女子網球名將彭帥疑似「被消失」又「被現身」，引發國際高度關注中國人權問題。《泰晤士報》昨天報導，在北京持續迫害異議分子的背景下，英國正與「五眼聯盟」盟友商討外交杯葛北京冬奧事宜。

35歲的彭帥本月稍早在社群媒體指控前中國國務院副總理張高麗曾性侵她後下落不明逾10天，相關指控也遭刪除。

世界女子職業網球協會（WTA）率先發難，要求彭帥的指控「必須獲全面、公平、透明且不遭審批的調查」，並發表「不惜撤出中國市場」聲明。美國白宮、聯合國、英國外交部也陸續呼籲對指控內容進行調查、北京應就彭帥的下落提供可驗證的證據。

溫布頓網球賽（Wimbledon）20日晚間也發布聲明，表示正與WTA合作，試圖透過管道了解彭帥安危；溫布頓也希望彭帥了解，她的福祉是世界網球社群首要關切。

《泰晤士報》（The Times）報導，英國正與情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）其他成員國「積極討論」外交杯葛即將於明年2月在北京舉行的冬季奧運。「五眼聯盟」成員國包括英國、美國、澳洲、紐西蘭、加拿大。

彭帥事件為中國惡劣的人權紀錄再添一筆。報導指出，杯葛選項包括由「五眼聯盟」所有成員國發表聯合聲明，但英國、澳洲、加拿大較有可能聯合行動。

包括外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）、前保守黨黨魁史密斯（Sir Iain Duncan Smith）等共5名批判北京立場鮮明的英國國會議員17日致函首相強生（Boris Johnson），要求他外交抵制北京冬奧、禁止官員出席。不過，首相辦公室目前對外仍表示尚未作相關決定，並援引強生過去說法指出，英國長期以來不支持杯葛運動賽事。

對於有報導指出她支持外交杯葛北京冬奧，外交大臣特拉斯（Liz Truss）20日晚間不願證實。一名親近她的消息人士指出，較有可能的結果是由副部長級以下官員出席大會。

《中央社》報導，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）昨天在RTL電台（RTL Radio）-費加洛報（Le Figaro）-法國電視新聞台LCI的聯合節目「大陪審團」（Le Grand Jury）上警告中國，讓彭帥發聲，否則將「採取外交行動」。

對於主持人關於彭帥安危的提問，勒德里安強調，「在這個事件上，我只希望一件事，就是彭帥女士能發聲。中國當局應該讓彭帥自己說話」；否則，「我們將採取外交行動」。至於外交行動是否為杯葛北京冬奧，勒德里安並未直接回覆。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航