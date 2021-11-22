桃園超商店員遭刺死，萊爾富開第一槍：即日起不強制提醒顧客戴口罩

桃園市龜山區一間超商昨（21）日清晨疑因店員規勸顧客戴口罩，竟遭刺死的案件。

《中央社》報導，21日清晨，一名蔣姓男子前往位於桃園光峰路一間超商購物，因未戴口罩，遭30歲蔡姓男超商店員規勸而負氣離去。蔣男回家拿口罩，第2次戴著口罩進入購物後雙方發生口角，蔣男憤而將口罩丟往店員身上離去。

蔣男隨後第3度進入超商叫出店員，隨後拿出身藏利刃往店員身上刺殺多刀，店員在超商門外失血過多不支倒地，民眾目擊報警處理，犯嫌在離開時被趕赴現場員警制伏，店員左胸有多處刀傷，經送醫搶救後仍宣告不治，全案依殺人罪移送地檢署。

嫌犯雖不否認持刀刺殺被害人，但辯稱自己罹患精神疾病，長期在身心科看診並服用精神科藥物，案發當時的記憶很片段，只記得瑣碎的扭打、廝殺印象，後來比較清楚的是被警察圍著，雖然知道有殺人，但感覺不到自己殺人，只記得有刺被害人，但不知道是怎麼刺的，也不知道往被害人身體那個部位刺。

《蘋果新聞網》報導，由於本案有證人之證述、警員出具之報告、現場監視器錄影畫面及檢察官之勘驗筆錄、現場採證紀錄表等可證，另被害人因心臟穿刺傷宣告死亡，被告涉犯《刑法》殺人罪，嫌疑重大，已裁定羈押。

被害人的父親接獲消息趕到派出所，傷心表示，兒子很乖也很孝順，平常表現也都很好很正常，「為什麼（兒子）去上個班就丟了命？」對愛子驟然遭逢意外實在無法接受。

而這名蔣姓嫌犯也遭起底職業為紙雕師，近年擔任設計公司總監，鑽研紙藝與文創類商品開發。

超商店員遭刺死 陳時中：戴口罩政策暫不改變

近期因為顧客不配合防疫需求、暴力相向事件頻傳。9月屏東超商潘姓女店員因提醒顧客入店配戴口罩，導致潘女眼部重創，差點失明。潘女術後雖已出院在家中休養，但該起襲擊事件仍在其心中留下恐怖陰影。根據親友表示，潘女至今每天晚上依舊會做惡夢，也不敢出門與外人接觸，對生活造成嚴重影響。

攻擊潘女的楊姓嫌犯患有思覺失調，遭到強制送醫，本月（11月）4日已移送屏東地檢署複訊，檢察官經審訊後，認為楊男涉嫌殺人未遂及重傷害未遂等罪，所犯為五年以上重罪，有逃亡及再犯之虞，聲請羈押獲准。

10月台中市中區自由路也發生一起店員規勸口罩戴好卻遭毆打案件，一名值大夜班的超商店員遭喝醉酒的周姓男子持玻璃瓶狂毆，導致他眼窩破碎、10根肋骨骨折，合併腦震盪、血胸。警詢時周男辯稱「喝酒都不記得」，但承認監視器中打人者是他，事後警方依重傷害、殺人未遂罪將他移送台中地檢署，檢方認無羈押必要，3萬交保。

繼屏東與台北挖眼案、台中超商店員被痛毆事件後，桃園又發生超商店員因勸導顧客未戴口罩遭刺身亡命案，總統蔡英文臉書昨日也被憤怒的網友湧入留言，質疑「社會安全網全都是假的」。

強制配戴口罩政策卻成為社會案件肇因，衛生福利部長陳時中今天在立法院受訪時表示，戴口罩政策暫時不會改變，但會些微考慮方便性，至於勸導戴口罩仍要以自身安全為第一考量。

內政部長陳宗彥於臉書表示，超商店員多是半工半讀的年輕學生，或是為承擔家計而多兼差，在得到便利服務的背後，是他們要微笑問候，還要承擔繁雜沉重的辛苦。這樣努力的人，遭遇突襲式攻擊，無法預知也很難用制度預防，強調在超商工作的孩子，只是在盡職責，服務客人、協助防疫，不應該被這樣無情的對待。內政部會責請警察加強夜間對超商的巡邏工作，希望提高見警率，以減少意外的發生；他也提醒超商員工，遇有緊急狀況，先保護好自己，盡快報警。

對於超商店員遇到人身安全危險時應該如何自保，統一超商、全家便利商店、萊爾富也給出同樣的建議，「若店員遇到暴力衝突事件，以保護自身安全為第一優先考量，避免與民眾起口角糾紛，第一時間應報警處理，交由警方協助處理。」此為處理通則。

萊爾富超商也於今天表示，因店內、店外均有張貼相關防疫的提醒，已達到顧客防疫告知。即日起，對於未配戴口罩入店的顧客，將不再強制進行宣導與提醒。

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責任編輯：黃筱歡

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