波士尼亞與赫塞哥維納分離主義衝突加劇，巴爾幹半島「歐洲火藥庫」恐再次引爆

文：王國仲

美國資深官員11月16日指出，美方正密切關注波士尼亞與赫塞哥維納（以下簡稱波赫）的政治危機。他並警告當地民族分離主義領導人，如果試圖「撕裂這個飽受戰火摧殘的多民族巴爾幹國家」，美國已準備好相對應的制衡手段。

波赫民族衝突持續，歐洲火藥庫恐再次引爆

隨南斯拉夫聯邦解體，波赫在1992年宣布獨立。當時，由塞爾維亞支持，企圖建立單一民族國家，最終重回塞爾維亞懷抱的塞裔族群（約占總人口的30％），與希望正式獨立成為新國家的克羅埃西亞（港譯「克羅地亞」）人與波士尼亞人（分別約占總人口20％與40％），因為民族、理念與宗教等種種不同，產生強烈齟齬。

1992年2月底，波赫針對獨立議題舉行公民投票。由於塞爾維亞族群選擇抵制投票（因此投票率僅有63.4％），高達99.7％的投票者支持獨立。美國、歐盟與聯合國等重要國際組織與國家，也陸續於同年4、5月正式承認波赫獨立地位。對此結果極為不滿的塞爾維亞族群決定訴諸武力行動，波赫內戰因而爆發。

從1992年4月開始，直至北約、聯合國維和部隊等介入調停，內戰在1995年12月結束為止，共造成至少10萬人死亡、超過200萬人（超過總人口數的一半）流離失所。

停戰後的和平協議，將波赫分為兩個實體——「波士尼亞與赫塞哥維納聯邦」與「塞族共和國」，雙方分別維持高度自治，僅在國防、司法體制與稅務等議題上採取共同方針。不過，民族衝突問題並未徹底獲得解決。

塞族共和國至今並未放棄脫離波赫的理念。共和國總統、波赫主席團塞族代表與民族分離主義者多迪克（Milorad Dodik），已取得塞爾維亞、俄羅斯等國支持，於2021年10月宣布即將退出中央國家機構，更要在11月底前正式成立屬於自己的軍隊和司法系統。

目前多迪克態度強硬，並稱若西方國家打算插手干預，他也會尋求「塞爾維亞盟友們」的協助。此舉極有可能是壓垮該區脆弱和平的最後一根稻草，重新爆發大規模衝突；更可能讓早有「歐洲火藥庫」的巴爾幹半島，再次成為世界強權角力的代理戰場。

美方制裁成效不彰，觀察家批評西方國家「未盡應有責任」

美國國務院顧問喬磊（Derek Chollet）剛於11月18日結束波赫訪問行程。在為期三天的拜訪中，他和波赫各派高階領導人會晤，希望解決自1995年底血腥內戰結束以來的最大政治危機。

喬磊接受《美聯社》訪問時表示：「我們呼籲波赫各領導人，將國家利益置於一己之私之前……如果他們執意走上分裂、背離中央政府的道路，我們將運用各式工具懲罰此類行為。」

喬磊在訪問中提到，加大制裁力道也是可能的手段之一。由於持續否認內戰時期違反人權等犯行，且多次試圖阻撓、破壞和平協議，多迪克自2017年以來就名列美國的制裁黑名單，據稱美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）也正在評估加大制裁力道與範圍。

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不過，總部位於塞拉耶佛的非政府組織「Bosnian Advocacy Center」負責人錫迪克（Ismail Cidic）認為，縱使美國加大制裁力道，實質影響仍然有限：「如果美國希望制裁能有更大成效，他們必須把歐盟拉進來一起實施，畢竟多迪克與其合作夥伴的事業，多和歐洲或俄羅斯有關。」

德國曾呼籲向多迪克實施制裁，但未獲太多歐盟國家響應，僅有荷蘭、盧森堡、比利時與捷克明確表示贊成。批評者認為，美國和歐盟並未負起「應有的責任」，導致波赫問題在1995年內戰結束後不僅沒有獲得解決，反而更加嚴重。

德國智庫Democratization Policy Council高級研究員巴蘇納（Kurt Bassuener）認為，大西洋兩岸的國家都「不願承認政策錯誤」，也並不是真心想解決波赫問題。他表示，歐盟遲遲未能協助波赫正式加入歐洲國家陣營，導致其擴張政策失敗，更給了俄羅斯等其他行為者有機可乘。

長期關注巴爾幹地區情勢的分析師與記者拉塔爾（Srecko Latal），也在《紐約時報》撰文指出，縱使西方各國的努力對維持巴爾幹地區的平衡與和平至關重要，他們對前南斯拉夫的解體卻「反應遲鈍」，儘管在後續數十年中投入大量資源與人力協助重建該地，美國和歐盟的解決方案也時常是「短期且草率的」。

隨著注意力轉向阿富汗與伊拉克，美國在21世紀後對波赫的關注日益減少，並將重要任務移交歐盟，目標是讓波赫作為歐盟成員，加入西方陣營行列。不過，受限於歐盟成員內部的種種問題與分歧，別說成為會員國，波赫至今連歐洲單一市場都未能加入。

西方國家的舉措失當，的確導致波赫情勢日益惡化。舉例而言，多迪克原是一位自由主義者，更受到美國支持，卻在對西方國家的承諾遲遲無法兌現後轉向民族主義，並在俄羅斯默許、撐腰之下轉趨極端。遭到西方「拋棄」的波赫各族群也各自轉向土耳其、波灣各國，甚至中國等希望分一杯羹的境外勢力求助，使當地的權力分配情況更顯複雜難解。

波赫仍須負最大責任，美國認為仍有轉圜餘地

當然，局勢至此，波赫本身仍必須負上最大責任。當地政治人物與媒體多把分化其他族群、製造仇恨作為創造聲量的主要手段，多迪克也並非唯一一個激進民族主義領導人——以信奉伊斯蘭教為主、人數最多的波赫族群長期以來激烈鼓吹建立統一的波赫；克羅埃西亞人則爭取建立屬於自己的民族自治區。

若多迪克持續推行獨立司法、軍隊計畫，將明顯破壞得來不易的和平協定。克羅埃西亞民族領導者則可能會以試圖恢復內戰前的自治範圍作為回應；波赫穆斯林們也將不計一切代價（包括拿起武器）保衛屬於自己的權利。再加上外國勢力推波助瀾、提供資源和武器，波赫局勢甚至比1992年時還更為險峻。

儘管火藥桶上的導線似乎已被點燃，喬磊認為情況還沒有到無法挽回的地步：「我們仍相信有機會可以挽回這一切。不只是美國，歐洲的盟友也這麼認為。我們必須做出許多困難的決定，不過美國會竭盡全力，避免最糟糕的事態發生。不只如此，我們更要努力達成更佳的結果：把波赫推回歐洲－大西洋夥伴關係的正軌之上。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航