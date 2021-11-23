知識藍的「寧漢分裂」：朱立倫有多需要傅崐萁，馬英九就有多生氣

朱立倫的「同舟計劃」四天內讓傅崐萁風光回到國民黨。老朱20日親自到花蓮相迎。傅朱同框，如膠似漆。國民黨內的雜音都是假的，只有一個人的情緒是真的。

有媒體引述可靠消息來源指出，前黨務高層為此急電朱立倫表達反對，不過朱立倫解釋事先不知情，稱都是秘書長黃健庭處理的。

我認為，這通電話只代表一個人，就是馬英九。

朱立倫擺明裝傻。先斬後奏，不把馬英九的阻擋放在眼裡。所以才會有這通電話裡的內容流出來。如果這位前黨務高層銜馬意去電為真，這已是馬朱交惡的極致，知識藍的「寧漢分裂」。朱立倫在攀登高峰的過程中，顯然選了和馬英九截然不同的路。

馬英九是靠形象起家的。馬政府的統治邏輯，派系、黑金的利益盤根錯節，絶對是他控制不住的那一塊。這些人過去都和王金平走得近。去派系化，絶對有助馬朝穩固。馬金聯手八年，也一直被外界視為想要消滅派系。

2009年，未獲國民黨提名的傅崐萁，打著國民黨旗，以無黨籍登記參選花蓮縣長，隔日遭國民黨開除黨籍。馬英九為了擺脫傅的牽制，派嫡系的葉金川空降花蓮參選縣長，不料在初選就敗下陣來。花蓮農業局長出身的杜麗華當時撂倒葉金川，地方盛傳就是挺傅勢力灌票。

金溥聰2010年上任國民黨秘書長，刻意切割派系，傅崐萁以縣長派推出代理人，在立委補選及立委選舉中力抗馬金推出的王廷升。傅和馬、金鬥法，到2016老馬卸任總統。足足12年傅都恢復不了黨籍。

朱立倫不可能不知道馬英九的心情。老朱更清楚的是，傅崐萁已經取代王金平派系掌門人的地位。朱讓傅回娘家，是回不了頭的政治選擇，如同走了一條韓國瑜2.0的路。

傅朱合流，是朱立倫綁架傅崐萁、還是傅崐萁綁架朱立倫，已然分不清楚。

Photo Credit: 中央社

這次事件中，朱立倫也一反操作政治細膩的常態。

他17日主導中常會通過同舟計劃；傅崐萁18日就暗諷馬英九是亡國的「崇禎皇帝」，老馬情何以堪。20日傅朱同框，傅當場繳出5000份入黨申請，回復黨籍案已是事實。朱立倫有需要擺這個場子，讓馬英九難堪嗎？這一齣是不需要演的。無異是有人逼朱立倫讓馬英九死心、切心。

這代表2024朱立倫不再需要馬英九。論政治現實、論人情、論輩份、論實力原則，朱立倫都不需要做得這麼絕。絶到賞馬英九排頭吃、不把老馬放在眼裡。

朱立倫或許仗著自己經營馬系人馬多時。不少馬英九子弟兵都受過朱的恩惠——馬朱在幕僚層級是戰不起來的，內訌不容易浮上檯面。但我認為，馬英九如果帶種，2024寧可支持侯友宜、趙少康、郭台銘，也絕不要支持朱立倫，「因為人家已經不需要你了，還羞辱了你。」

朱立倫爭取傅崐萁的過程太過醜陋，犯了政治大忌。朱立倫有多需要傅崐萁，馬英九就有多生氣。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航