2021/11/29,
生活

網路交友認識的男友自稱是律師，如何知道他有沒有說謊？

網路交友認識的男友自稱是律師，如何知道他有沒有說謊？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

有執業的律師，在「法務部律師查詢系統」可以查得到，但就算對方沒有執業還是可以Google，因為考上律師的人在網路上多少會有蹤跡的。

文：有食律師

有位女生在Dcard發文表示，她透過網路交友認識現在的男友，交往後才得知對方是律師，目前論及婚嫁，她上法務部律師查詢系統卻查不到男友的資料，感到很慌也很疑惑。

藉這篇文，和大家分享如何判斷真假律師。

1. 在地方律師公會網頁上查詢律師

以台北律師公會為例，可以在「我要找律師」的頁面，輸入律師名字，但此名單只有收錄願意公開個資的律師。

2. 查詢考選部「律師考試第二試及格人員」公告

進入考選部網頁，在「榜單查詢」處，先選擇「考試年度」，「考試名稱」請選擇「專門職業及技術人員高等考試律師考試（第二試）」或「司法官考試（第二試）、律師考試（第二試）」，至於「類科名稱」有分「律師（選試智慧財產法）、律師（選試勞動社會法）、律師（選試財稅法）、律師（選試海商與海洋法）」。

此方法需要知道是哪一年上榜，此外，2019年（含）以後上榜者名字會被部分遮蔽。

3. 在「法務部律師查詢系統」搜尋

搜尋系統打上律師名字，可以查到相關資料，包含登錄的公會、受懲戒處分的資料。

4. 提供免費法律諮詢？

法務部大官之前受訪時說：「多數律師不會收諮詢費...」，用是否提供免費法律諮詢，來判斷真假律師，絕對是最爛最無效的方式。

綜合以上，最推薦的方法還是3「法務部律師查詢系統」，如果查無資料，很可能不是律師！

雖然沒有執業的律師在「法務部律師查詢系統」是查不到的，但還是可以Google，考上律師的人在網路上多少會有蹤跡的（例如：考選部榜單、補習班榜單等）。

台北地院首場國民法官模擬法庭
Photo Credit: 中央社

至於有沒有考上律師的人，不當律師，卻去公家機關當約聘僱人員的呢？

確實有些想繼續準備司法官考試，又想邊累積實務經驗，或是有其他考量的律師，會到公家機關當約聘僱人員，像是法官助理、約聘書記官等。

原PO男友聲稱在準備司法官考試，可以問他前天司法官考試第一試放榜結果如何，如果第一試沒有通過（司法官要通過三試），勸他還是早點走別條路（喂）。

好啦，認真說，如果是法院約聘僱人員，一定會有法院職員識別證，如果是其他政府機關的約聘僱人員，我相信也會有識別證的啦，可以趁機多留意原PO男友錢包等地方。

這位發文的女生知道用「法務部律師查詢系統」搜尋，值得讚許，但早一點查詢會更好。人在江湖走，難免會遇到爛人，還沒結婚生子前發現真相，都是萬幸。

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本文經有食律師授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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