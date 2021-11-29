無論是地理或歷史角度來看，美國「自古以來」都是一個印太國家

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前指出「美國是個印太地區的常駐勢力（a resident power in the Indo-pacific），哪兒也不會去」，引發中國媒體嘲諷美國「賴上了？」

根據中國媒體的說法，美國是一個發源於大西洋英國13個殖民地的「美洲國家」，即便後來擴張到太平洋，也是後來的事，只有短短歷史。這麼一個美洲國家，怎麼能「賴在印太地區」？

然而這種說法大錯特錯。美國從來都是一個「印太國家」。

首先，美國的領土就在亞太

美國本土48州，有三個位於東太平洋沿岸（華盛頓、奧勒岡、加利福尼亞）。

阿拉斯加州位於北太平洋北岸。阿拉斯加的阿留申群島島鏈連接亞洲大陸和北美大陸，跨越東西經180度，相當一部分位於東半球。特別是最西端的尼爾群島（Near Islands）就在亞洲大陸的大陸架上。因此，美國完全可以理直氣壯地說，自己是一個「亞洲國家」。

夏威夷州位於北太平洋的中心。美國領土中的美屬薩摩亞在南太平洋（它也是美國唯一位於南半球的有人居住的領土）。兩者都屬於波利尼西亞群島，自然是太平洋的一部分。

美國領土中的關島和北馬里亞納（塞班島在最南端）都在西太平洋，屬於密克羅尼西亞群島。北馬里亞納群島和關島與日本的南方諸島（即伊豆諸島和小笠原群島）乃同一條海底山脊，等於是南方諸島的向南延伸，地理關係密切。

北馬里亞納群島和關島，通常被視為菲律賓海的東界。但如果以馬里亞納海溝作為亞洲板塊與太平洋的地質分界線的話，那麼關島和北馬里亞納都位於海溝的東側，都屬於亞洲板塊。北馬里亞納北端與日本小笠原群島近在咫尺，關島距離南海比中國距離北極更近。

顯而易見，美國當然是一個亞太國家。

第二，美國的太平洋領土與亞洲的密切關係，並非只在地理上，也在文化的區域交流上

在足球方面，關島是亞洲足協會員，在世界杯中參加亞洲區預選賽。北馬里亞納也是亞洲足協的准會員（它沒有參加國際足聯，所以不是正式會員）。它們更屬於亞洲中的東亞的一部分，在亞洲足協是「東亞足球協會」，兩者均參加東亞杯足球賽。關島從首屆比賽就開始一直參加。

在奧運方面，關島在奧運體系屬於「亞洲奧利林匹克奧委會」的「東亞地區成員」非正式成員，參加東亞運動會。關島參加東亞運動會的次數比北韓還多。

關島和北馬里亞納對美國而言的地位，類似於香港、澳門對中國而言，都是一個國家之下的相對獨立單位。它們參加亞洲特別是東亞的比賽，當然也印證了美國也是東亞國家的觀點。

第三，美國現在領土上的歷史，也是美國歷史的一部分

很多中國人認為美國「賴在印太」，是因為他們認為「美國是從大西洋西岸發源的國家」，其他地方都是搶過來和買過來的，因此不能算亞太國家。但這種依據「歷史起源」的觀點不但大錯特錯，還雙重標準。

中國人在討論「何為美國」的問題，應該用上和「何為中國」的統一標準。中國人在說中國的時候，都用「自古以來」，西藏、中亞（新疆）等地區，在很久以前都不是漢人中原王朝的一部分，但現在中國論述自己和中亞的歷史關係時，不也都把這些地區的「本地歷史」作為中國歷史的一部分？

如果採用統一標準，實在看不到為什麼美國的太平洋地區，在成為美國領土之前的歷史，為什麼不能作為美國「自古以來」歷史的一部分？

如果這種邏輯是成立的，那麼「美國」當然自古以來就是太平洋國家，其「太平洋美國」的歷史可以從遠古印第安人（太平洋西岸）、因紐特人（阿拉斯加）、南島民族（夏威夷、關島、北馬里亞納群島）等在當地開拓就開始算。

《路易斯與克拉克在哥倫比亞下游》｜Photo Credit: Charles Marion Russell@Wiki Public Domain

第四，即便真的只能從「英美白人歷史」開始算，美國也很早就成為太平洋國家

美國在成立合眾國之後不久的1803年，總統傑佛遜（Thomas Jefferson）就派出路易斯（Meriwether Lewis）和克拉克（William Clark）帶隊向西部探索，這就是著名的路易斯和克拉克探險（Lewis and Clark Expedition）。

1805年11月7日，探險隊到達哥倫比亞河在太平洋的出海口，即現在的克拉特索普堡（Fort Clatsop），成為美國政府與太平洋的第一次接觸，美國也開始主張奧勒岡地區（包括現在的奧勒岡、華盛頓乃至加拿大卑詩省）的主權。

在1818年，美國和英國簽訂條約，兩國共同擁有太平洋沿岸的「奧勒岡地區」的主權。這是美國領土第一次被承認擴展到太平洋沿岸。注意到合眾國正式成立只是1789年的事。也就是說短短20年，美國就已是一個太平洋國家了。

1846年，美英正式簽訂條約《奧勒岡條約》，把北緯49度分界線一直延伸到太平洋。奧勒岡州和華盛頓州都位於這片領土上。此後，美國從墨西哥手上得到了包括加利福尼亞州在內的領土（1848），從俄國手上得到阿拉斯加（1867），從西班牙手上得到關島（1898），與德國條約分割薩摩亞（1899），從日本手上得到北馬里亞納（1951），於是擁有了現在的太平洋領土。

第五，美國不但是太平洋國家，還是印度洋國家

美國在印度洋上雖然沒有領土，但有一個地位非常特別的軍事基地，那就是查戈斯群島的主島蒂亞戈加西亞軍事基地。

查戈斯群島是英屬印度洋領地的一部分。但幾乎從它變成「英屬印度洋領地」（1965年）開始，美國就一直和英國簽訂協議，把它作為美英共享的軍事基地，但軍事基地租借給美國，由美國管理。

雖然美國在其他國家也有軍事基地，但蒂亞戈加西亞軍事基地的特別之處，在於整個群島都沒有非軍事人員。在軍事人員中，美國軍人數目又遠遠壓倒英國人。

英國名義上是主權國，在國際關係上出頭，但由於沒有非軍事人員，「內政」實際都是軍政，實際上還是美國人說了算。美國在其他國家也租借地方建立軍事基地，畢竟是「客人」。但在查戈斯群島，美國卻反客為主。在可見的將來，美國會長期租借蒂亞戈加西亞。

從這個意義上說，美國還是一個印度洋國家。

第六，除了在印太擁有領土之外，美國還長期以來都是印太事務的重要參與者，推動亞洲民族解放，發揮正面作用

美國是19世紀的亞洲「打開國門」潮流中，最早參與西方國家。美國在1840年中就和中國簽訂《中美望廈條約》。1850年代先後和琉球日本簽訂通商條約；1898年，美國擊敗西班牙獲得菲律賓和關島。

自此，美國就一直在東亞發揮關鍵作用。這包括，美國主張門戶開放政策，讓中國免於被瓜分。美國幾乎憑一己之力，正面擊倒大日本帝國，拯救了整個東亞。

美國成功改造日本，讓日本從一個戰爭策源地變成全球最和平的國家（之一）。美國帶領聯合國軍參加朝鮮戰爭。讓韓國免陷入金家的統治。美國力推的解殖政策，是亞太民族國家紛紛獨立的最大支持者。美國以身作則，在戰前就規劃菲律賓的獨立路徑圖，菲律賓在戰後也立即如期獨立，成為帶領戰後殖民地獨立潮流的榜樣。

第七，美國在亞太地區有眾多軍事基地，也建立了多個同盟體系，即保衛了這些國家的安全，也控制了亞太國家的軍事發展，成為亞洲安全的最重要保障

以軍事基地而論。美國在澳洲、日本、韓國、查戈斯群島都有多個軍事基地。如果把「印度洋」擴充到印度洋北岸的中東和東非，那麼美國在海灣地區和吉布地也有軍事基地。美國還和一些國家（比如新加坡、菲律賓等）簽訂條約，可以使用當地的軍事基地。

以盟國而論，在印太地區，美國有不同深度的盟國體系。為說明印太的盟國體系，筆者繪製一圖如下。

雙邊關係用直線表示：美日、美韓、美菲、美新加坡。此外，澳洲和巴布亞紐幾內亞，英國和汶萊，美國對三個聯係邦（帛琉、密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島）也有軍事同盟的關係，但這對印太爭霸關係較為邊緣，這裡用虛線表示。

三邊和以上的同盟關係以圓圈表示。三邊關係：海洋三國協約、美澳紐；四邊關係：美日澳印四角夥伴；五邊關係：五眼同盟（美英澳加紐）、五國聯防（英、澳、紐西蘭、馬來西亞、新加坡）。同盟之間的深度，用不同的粗細表示。紅色代表的海洋三國協約是最粗的，四角夥伴則稍微弱一些。如此類推。

顯而易見，美國就是這個「二三四五」盟國體系的中心。可見，美國在印太地區安全體系中的重要性。

此外，美國在印太地區的經濟政治影響力也不用多討論

因綜上所述，美國從來都是一個印太國家，所謂「美國不要賴在印太地區」之言可以休矣。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航