今日本土+0、3例境外移入，指揮中心建議第一線以告示、廣播取代口頭勸導戴口罩

中央流行疫情指揮中心11月22日公布國內新增3例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增3例境外移入個案，為1例男性、2例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自馬來西亞（案16641）、印尼（案16642）及德國（案16643）入境，入境日介於11月8日至11月20日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

在疫苗統計的部分，針對國內最新疫苗施打狀況，指揮中心發言人莊人祥表示截至11月21日，全國疫苗施打涵蓋率，第一劑為77.04％，第二劑則為44.77％。至於對第三劑的規畫，莊人祥表示會在11月底舉行的ACIP專家會議上，將各國實行情形和第三劑用法的相關文獻，彙整後於會議時報告，再請專家作出建議。

針對近期發生超商店員規勸顧客戴口罩，卻反遭刺死的事件。莊人祥首先感謝超商與第一線人員的防疫貢獻。接著呼籲第一線人員以「自身安全」為優先考量，以告示、廣播方式取代口頭勸導。指揮中心建議透過2種方式降低發生衝突的風險：第一個是在門口張貼「戴口罩才能入內」的訊息。第二個是用錄音廣播的方式來取代面對面的勸導。

另外，針對簡訊實聯制的存廢問題，莊人祥表示，簡訊實聯制對於出現確診個案時的疫調工作有幫助，因此仍會持續進行。關於稽核的部分，指揮中心未來會提出一套稽核措施，再請縣市政府落實管理。

而對於接下來跨年與新年假期，外國疫情有沒有可能影響台灣，莊人祥則表示，從國外返台會採「7＋7＋7」、「14＋0＋7」、「10＋4＋7」三個方案，目的都是嚴守邊境，讓國內可以保持開放。

至於全國二級警戒是否還會降級，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞透露，部長陳時中之前有提過會跟邊境解封連動，以短期來看，由於春節還會有入境檢疫的相關措施，因此預計下週不會降級，至於二級警戒會延長至何時？或有其他新措施，將會在本週末前說明。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航