《大腦逆齡指南》：不運動的人神經元甚至會改變形狀，讓人更容易焦慮與緊張

文：克莉絲汀．威勒米爾博士（Kristen Willeumier, Ph.D.）

健腦運動

我從小就愛運動，從體操訓練營到網球課都參加過。7歲時我愛上騎馬，某天父母給我一個驚喜，送我一匹名叫「狂歡」的灰色斑紋小馬。接下來10年我沉浸在馬術世界裡，每天待在穀倉，或者騎馬奔馳、跳躍，有時接受訓練，在中西部各地參加馬術比賽。我會騎到肌肉疼痛、喘不過氣，馬兒也汗如雨下，然後繼續騎一段時間。我享受在馬背上的每一分鐘。

隨著騎術精進，我開始參加障礙賽。當時最令我興奮的事，就是騎著我的純種賽馬「萊辛頓」，高速飛躍1.5公尺高的柵欄，衝向終點線。飆升的腎上腺素讓我對運動上癮，也讓我40年來保持天天運動的習慣。

後來我不再參加馬術比賽，我喜好競爭的天性必須有其他出口，於是我開始跑步，上健身房、游泳、打拳擊、騎自行車、跳繩，也試過其他運動，想知道哪一種能讓我的腎上腺素飆高。我什麼都試過，從高爾夫、籃球、划船，到皮拉提斯、增強式訓練（plyometrics）和衝浪。到現在我還是每天運動，天氣好時傾向在戶外。但我不至於死腦筋，就算錯過一天，也不會責怪自己。

除了競爭性運動之外，我最喜歡的是跑步。在我看來跑步有雙重效益，既是體能活動，也是動態冥想。跑步時，我會把注意力放在鳥叫聲、木棧道上的路人或路過的車輛，或者計劃當天要做的事。跑步可以幫我整理思緒。跑步的裝備很簡單，只要穿上慢跑鞋就能出門。一小時後我就回到家，開始處理這一天的工作。

如果你現在比較少運動，只是三天打魚兩天曬網，每星期運動七天的目標可能很叫人挫折，甚至遙不可及，而我的運動習慣在某些人看來可能太過頭。其實不至於。我很幸運，因為我喜歡的活動都比真正的健身運動更具競賽性質，也更具挑戰性，所以健身帶給某些人的負面聯想對我沒有影響。

這些競賽活動每個人都可以參與，而且培養新興趣永遠不嫌遲！我保證，只要你動起來，跟我一樣花點時間找出你的身體喜歡的運動方式，運動就會變成你喜歡做的事，而不是必須做的事。

我之所以希望你積極運動，是因為這是攻略大腦最有效的方法之一。運動能讓你更聰明、更靈敏，也能在你年齡漸增時保護你的大腦認知功能。

運動增加腦部血流量

我進入亞曼診所、看了數以百計的大腦影像之後，最驚訝的發現是，健身與不健身的人的大腦血液循環差別竟是如此之大。有運動習慣的人腦部血流量多得多，損傷因此也明顯更少。充足的血流讓他們的大腦運作速度更快、效率更高，也能延緩認知退化。

很多人可能想不通為什麼腦部血液循環對認知功能這麼重要，運動又為什麼是提升腦部血流量的關鍵。試想，我們的腦血管總長大約640公里，交織在一個只有1200立方公分的空間裡。要讓血液進入腦部的血管網絡深處，心臟就必須夠力，動脈和靜脈也要能讓血液順暢流動。運動是讓心血管更健康的最佳方法，可以鍛鍊心臟，把血管變成高速公路：通暢、寬闊又快速。研究顯示，規律運動的老年人，血管和年紀只有他們一半的人一樣年輕健康。

想要促進腦部血液循環不需要跑馬拉松。研究發現，上了年紀的婦女每星期走路幾次，一次走30到50分鐘，三個月內腦部血流量就能增加15%。另外，只要10天不做任何運動，腦部血流量就會減少30%。

只要有更多血液打上腦部，腦部就能得到更多氧氣、糖分和其他營養素，我們的反應、處理、思考、學習與專注等能力就會更好。增強腦部血液循環也能擴大腦容量，強化突觸連結，製造重要的蛋白質和荷爾蒙，清理導致失智的毒素，也能生成新的腦細胞。

促進腦部血液循環的最佳運動：研究顯示，能讓心跳加速一段時間的持久性有氧運動效果最好，比如跑步、騎自行車和游泳。阻力訓練也有好處，可以讓血液流向四肢，也能增加肌肉量。肌肉越多，身體就有更多力量可以將血液往上打，因此減少動脈血管壁的壓力。研究顯示瑜伽可以降低血壓，加強腦部血液循環。走路也能增加腦部血流量，尤其是速度夠快、足以加速心跳時。快走還有另一個好處：你的雙腳踩到地面時，那股衝擊力道會激發一陣壓力波穿過動脈，進一步增強血液循環。

觀念補給站：重新定義「健身」這個詞 無論你在做園藝、登山健行，甚至做家事，只要那件事能讓你心跳加速、勞動四肢或肺部，都能算是運動健身。 有些人覺得身體理所當然能做各種體能活動，但基於舊傷、年齡、慢性疼痛或退化性疾病等因素，不是所有人都能自由選擇喜歡的運動。然而，我真心相信每個人都能找到合適的運動。比方說，如果不能站也不能走，或者打了石膏或使用支架輔具，可以考慮坐姿有氧，也就是坐著活動雙臂或雙腿。 另外，也可以在床上做各種瑜伽體式，在家練啞鈴，或坐著使用彈力帶強化肌肉。上網找找這類運動的教學影片。重點是，做任何新運動之前務必先跟醫生或健身教練討論。

製造新腦細胞最快速有效的方法

如果說有哪個認知觀念最吸引我的患者，那應該是神經新生，也就是生成新腦細胞的能力。誰不想要多點腦細胞？我給他們的答覆是：如果你想生成新神經元，增加認知能力與智力，就需要做有氧運動，因為很多研究顯示，這是刺激神經新生最有效的方法。

加州沙克生物研究所（Salk Institute for Biological Studies）的神經科學家弗瑞德．蓋吉（Fred Gage）和他在瑞典薩爾格林斯卡大學醫院（Sahlgrenska University Hospital）的同業主導一項開創性研究，發現成年人大腦掌管學習與記憶的海馬迴能夠生成新的腦細胞。 蓋吉博士等人發現，比起無滾輪可跑的老鼠，能在滾輪上奔跑的老鼠，海馬迴的神經新生功能、神經可塑性和學習新技能的能力都比較好。 這個研究告訴我們，體能活動有助於促進神經新生。

後來不少研究也證實，有氧運動能夠讓海馬迴生成的新神經元數量成長2到3倍。 科學家還不太確定運動為什麼會有這種效果，卻知道體能活動可以刺激腦部產生腦源性神經營養因子（brain-derived neurotrophic factor，簡稱BDNF），這種蛋白質可以控制神經新生。運動也可以促使腦部的血液釋出特定蛋白質，刺激海馬迴生成新神經元。

促進神經新生的最佳運動：想要增加腦部血液循環，只要多動動身體就有效果。想要促進神經新生，卻需要特定型態的運動，主要是跑步和其他持久性有氧運動。在動物實驗中，同樣運動6到8星期，在跑步機上奔跑的老鼠腦部新神經元增加的幅度，比做短跑衝刺或高強度間歇運動的老鼠更大。至於只舉重（也就是負重攀爬直梯）的老鼠，腦部跟不運動的對照組一樣，沒有明顯的神經新生現象。

為打造更聰明、容量更大的腦而動

一項又一項的研究告訴我們，規律運動的人在各種測驗的表現都比沙發馬鈴薯好得多。那麼運動如何讓我們變聰明？除了促進腦部血液循環和神經新生，體能活動還有其他好處。

規律運動可以讓掌管學習與記憶的海馬迴變大。海馬迴越大，大腦就能保留更多記憶，學習更多新資訊和技能。增加海馬迴體積也能保護大腦，避免發生諸如憂鬱等情緒問題，並預防阿茲海默症之類的神經退化疾病。

海馬迴與腦部其他區域類似，也會隨著老化而縮小，所以我們年老後記憶力會變差，認知能力也減退。可是，研究顯示運動可以延緩、甚至逆轉老化導致的萎縮。科學家表示，運動其實是少數經「證實」可以維持海馬迴的大小與功能的方法之一。

體能活動也能增加整個大腦的灰質。灰質好在哪裡？大腦的灰質越多，思考、推論和記憶的整體能力也會提升。灰質如果比較厚、比較健康，也更能預防阿茲海默症和其他神經退化疾病。根據研究，家事和園藝之類的日常活動也能增加灰質，顯示在健身房以外的地方活動量比較大的人，灰質比較多。

那麼白質呢？原來體能活動對白質也有神效，能夠增加白質的體積和神經纖維之間的聯繫，而神經纖維占我們腦部組織的一半以上。運動同時也能強化左半腦和右半腦之間的聯繫，提高創造力、語言技巧、記憶回想、專注力和肌肉協調性。

讓腦部更大、更聰明的最佳運動：你猜對了！跑步和走路之類的持久性有氧運動也最適合擴大海馬迴和增加灰質。近年來的研究顯示，瑜伽也能增加海馬迴體積，至於舉重和其他阻力訓練是不是能刺激灰質增生，還沒有定論。

在腦部連結方面，長跑最能增加腦部突觸的數量與種類。不少研究人員觀察腦部影像發現，長跑者大腦中負責執行能力與運動控制的神經網絡之間連結更為緊密。那是因為慢跑或長跑時，大腦被迫執行多工任務，必須邊跑邊回應周遭情勢、分析路況，還得操控連續性肌肉運動技能。

對抗大腦壓力，按部就班慢慢來

如果你曾經在緊張忙碌的工作結束後出去走路或在健身房流汗，就會知道合適的運動多麼能幫助你減輕壓力、安撫神經，還能讓你覺得生命比較美好。那是因為運動能在身體促發一連串效應，影響交感神經系統。運動雖然會誘發壓力荷爾蒙皮質醇的分泌，結果卻是提供腦部能量，而不是損害認知功能。運動也會產生腦內啡與多巴胺、血清素、γ-胺基丁酸（GABA）和去甲腎上腺素等神經傳導物質，這些都能夠提振心情、降低壓力。

假以時日，體能活動也讓身體更妥善調節皮質醇分泌研究顯示，能夠暢意運動的動物，打或逃反應比不能盡情運動的動物來得和緩。

接下來是個關於運動與壓力的驚人研究結果：不運動的人神經元甚至會改變形狀，冒出新的分支，讓人更容易焦慮與緊張。

減輕壓力的最佳運動：任何動作只要能讓你開心，就是紓解壓力的好方法。別管你朋友喜歡什麼運動，也別勉強去做別人推薦的運動。強迫自己做不喜歡的事只會增加壓力，反倒抹殺運動的好處。

除了找出你喜歡的運動，研究發現揪團健身，比如慢跑俱樂部、瑜伽課或舞蹈課，會比單獨運動更能減輕壓力。科學家表示，團體健身帶來社交上的好處和情感與心理支持，能增加運動的紓壓效果。

瑜伽、太極拳和皮拉提斯等低衝擊運動結合動作與呼吸，能帶來更深層次的鎮定與寧靜。（有關深呼吸的好處，參考第七章。）研究也發現，類似園藝這種非傳統形式的運動，也能有效對抗急性壓力。事實上，有個研究顯示，做園藝比在室內安靜讀書更能消除壓力。

大腦診療室：國家橄欖球聯盟實例 好的運動如何翻轉運動員的大腦 只要看到人們跨出舒適圈嘗試新事物，我都會備受鼓舞。這就是我跟前克利夫蘭布朗隊與綠灣包裝工隊的進攻內鋒藍斯．澤諾（Lance Zeno）的療程給我的感受。藍斯在大學時就是橄欖球選手，後來成了職業運動員，一輩子都在運動，但他以舉重為主，搭配一點輕量有氧運動。 我看過藍斯的大腦影像後，深知他必須降低他腦子裡的電子風暴。他也有睡眠問題，經常覺得壓力太大。他跟大多數球員一樣，也擔心從高中、大學到職業球隊一路下來的運動傷害，會對認知功能造成影響。我們初見面時，他正在攻讀教育碩士學位，覺得碩士課程比他在加州大學洛杉磯分校的繁重課業更難應付。 除了改變飲食和新的營養素補充，我還建議藍斯在健身計畫裡加入瑜伽、伸展運動和冥想。於是他開始每星期上2次瑜伽課，卻發現有點超出他的負荷。不過等他覺得壓力變小後，注意力便更能集中，晚上也能一覺到天明，他開始愛上瑜伽。 我追蹤他的進展幾個月後，他告訴我瑜伽比過去他做過的任何運動更能增進他生理、心理和情緒的健康。做瑜伽之後，他更有活力，平衡感更好，關節疼痛也減輕，在學業和日常生活上反應都更靈敏。在健身計畫裡加入瑜伽，也讓他減重13公斤。 如今藍斯仍然每星期練習瑜伽2到3次，還說他每次上完瑜伽課，都覺得活力充沛、精神集中，也更樂觀正向。他甚至教導他在洛杉磯郊區青少年中心輔導的高風險孩子練瑜伽。他舉其中一個青少年為例，證明瑜伽的威力。那孩子曾經混過幫派，把瑜伽帶給他的興奮感拿來跟街頭毒品做比較，覺得瑜伽的效果對情緒的作用比較溫和，也更持久。

克莉絲汀的叮嚀：不管是不是脫離舒適圈，或覺得可能不會喜歡，都要勇於嘗試不同類型的運動。有時候我們最害怕嘗試的運動，可能正好是我們最需要的。

書籍介紹

本文摘錄自《大腦逆齡指南：頂尖神經科學家教你改變生活習慣，修復再生大腦細胞，長保健康活力、思緒清晰，遠離失智威脅！》，商周出版

作者：克莉絲汀．威勒米爾博士（Kristen Willeumier, Ph.D.）

譯者：陳錦慧

掌握飲食、運動、補水、抗壓、營養補充、健腦遊戲……等簡單訣竅，

就能促進腦細胞再生、增加腦部血流量，提升大腦健康與認知能力！

健腦不是老年人的專利，想擁有健康的大腦與滿意的生活品質，你只要：

這樣吃：避開加工食品、優質全穀類、好油脂、多蔬食、間歇性斷食……

這樣動：走路、慢跑、瑜伽、游泳、做園藝……

這樣補：Omega-3、Q10、維生素、益生菌、薑黃素……

這樣做：冥想、保持正念、閱讀、記生字、玩拼圖……

由於目睹摯愛的父親飽受帕金森氏症折磨，神經科學家克莉絲汀．威勒米爾博士於是投注最大熱情，致力改善人們的認知健康。她從事科學與臨床研究多年，更曾成功幫助比賽時難免會腦震盪的橄欖球員修復腦部損傷，提升大腦功能。

在這本健腦終極指南裡，威勒米爾博士透過自身、橄欖球運動員和其他患者的體驗，以重點條列式的解說告訴我們，只要簡單改變生活習慣，就能增進認知健康，提振活力，順便甩掉一些多餘的脂肪。她也經由研究與實例分析，說明大腦基本知識，教我們如何調整日常飲食、補充營養，並且利用體能活動和健腦遊戲修復過去的認知損傷，找到長久易行的大腦健康攻略！

本書特色：

專業背景與專業推薦 ：作者具備跨學科專業背景，又有2020-21年度評鑑為全美第二名醫院的神經外科醫師，以及國內專業人士推薦作序。

：作者具備跨學科專業背景，又有2020-21年度評鑑為全美第二名醫院的神經外科醫師，以及國內專業人士推薦作序。 臨床經驗與病患見證 ：作者有照顧帕金森氏症父親的經驗，在父親罹病後直到過世前，成功幫助父親改善病況，並維持一定的生活自理能力。她也曾經幫助職業橄欖球員及一般大眾修復受損的大腦細胞與功能。

：作者有照顧帕金森氏症父親的經驗，在父親罹病後直到過世前，成功幫助父親改善病況，並維持一定的生活自理能力。她也曾經幫助職業橄欖球員及一般大眾修復受損的大腦細胞與功能。 重點條列式的說明 ：文字風趣易懂，不會看到長串艱深的醫學說明，所提供的方法易行且經過科學實證。

：文字風趣易懂，不會看到長串艱深的醫學說明，所提供的方法易行且經過科學實證。 內含有趣的大腦知識 ：像是大腦有2500萬G容量，可儲存3000萬小時的影片，等於可以在電視連續播放超過300年；大腦本身沒有痛覺，開腦時不麻醉也不會痛；大腦60%是油脂組成，因此吃對油很重要；吃冰時會頭痛，是一種保護大腦的急凍機制；內向者的灰質通常比外向者厚，也比較擅長抽象思考……

：像是大腦有2500萬G容量，可儲存3000萬小時的影片，等於可以在電視連續播放超過300年；大腦本身沒有痛覺，開腦時不麻醉也不會痛；大腦60%是油脂組成，因此吃對油很重要；吃冰時會頭痛，是一種保護大腦的急凍機制；內向者的灰質通常比外向者厚，也比較擅長抽象思考…… 打破常見的大腦迷思：我們並非只使用10%的大腦，而是100%，睡覺的時候也是；聽古典樂不會讓人更聰明；健忘其實有助避免大腦資訊超載……

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航