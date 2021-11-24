疫情始終看不到盡頭，為什麼德國有這麼多人拒絕接種疫苗？

文：Sabine Kinkartz（德國之聲評論員）

我們記者常常是冷眼旁觀者。日常工作不需要太充沛的情感，這樣基本上也是對的。畢竟，我們的工作是觀察和分析，對觀點進行對比和分類，指出失敗和錯誤。然而，在悲劇面前，記者也是人。

一位同事最近探訪了一個重症監護室，來瞭解醫院裡越來越嚴重的情況。她事後告訴編輯部，她當時要先整理自己的情緒、消化接受她所看到的場景。與她交談的護士和醫生們在採訪時都哭了，他們現在是如此的絕望。

親人撒手人寰

請注意：這些淚流滿面的醫生和護士是每天都面對病痛苦難的人，是習慣面對死亡的人。然而現在死在他們面前的是在感染新冠病毒前完全健康的人，是本來還可以再活很多年的人。

目前每天都有超過200人病亡，而且這個數字還在上升。到了聖誕節，病亡人數將會如此之多，以至於在許多地方，今年的聖誕節將成為一個哀悼日。許多親人將撒手人寰，突然從他們的家庭生活中、從他們直到不久前還完好無損的生活中消失。

他們中的大多數因為選擇不接種新冠疫苗而死亡。因為他們有疑慮，認為疫苗可能有害；因為他們不想屈服於壓力而接種疫苗。無論如何，他們認為感染新冠不至於那麼糟糕。

為什麼德國有這麼多人拒絕接種疫苗？

2021年11月，德國的情況比一年前更糟。雖然我們已經有瞭解決問題的鑰匙——疫苗。德國的疫苗接種率低於70％，薩克森邦和巴伐利亞邦的接種率更遠低於這個數字。

為什麼偏偏是德國有這麼多拒絕接種疫苗的人？他們稱自己為「橫向思考者」，並用這個詞來表達他們對國家、對政治、對媒體以及對主流社會的直面與反對。為什麼會存在如此強的不信任感，以至於會變得咄咄逼人、成為對社會有巨大破壞性的力量？

對於這些問題，沒有一個明確的答案，但政界要承擔一定責任。在新冠疫情爆發後，他們經常顯得被動、不確定和沮喪。負責防疫抗疫的各邦太經常意見不統一。因此，防疫權限被移交給了聯邦政府。這有過一些幫助。但隨後進入了聯邦大選階段。

為了爭取選民而畏手畏腳

今年夏天，當其他的歐洲國家明智地為秋冬季節做準備、對第一批職業群體實行強制接種時，德國各黨派都畏手畏腳，因為他們害怕疏遠潛在的選民，害怕會讓這些選民轉投右翼民粹主義的另類選項黨（AfD）的懷抱。在另類選項黨那裡，橫向思考者和反對接種疫苗的人受到追捧。

幾大黨派的競選人都承諾，不會強制疫苗接種。因為不好出爾反爾，因此他們現在試圖將沒有接種疫苗的人隔離起來。各位邦長數月以來，首次又與目前仍然在任的總理（梅克爾）商討新冠現狀，致力於推行2G和2G Plus。所謂2G指的是一些場所只允許接種過疫苗的人，以及感染過新冠病毒痊癒者進入；所謂2G Plus指的是即便是接種過疫苗的人和病癒者，也需要進行測試。

Photo Credit: AP / 達志影像

緊急狀況尚未結束

彷彿這些就是解決辦法。但這只涉及日常生活中的某些部分，任何人都不能被排除在所謂的基本服務、基本供給之外。

人們都會去購物、都要去工作，工作場所適用的是3G，即向接種疫苗的人、病癒康復的人和新冠檢測呈陰性的人開放。公共交通也計劃採用3G。但是誰來對此進行管控、監督呢？希望未來共同執政並已經以多數票通過新《傳染病防治法》的社民黨、綠黨和自民黨，有沒有想過這個問題呢？

值得一提的是，《傳染病防治法》取代的是迄今在全國範圍內實行的流行病緊急狀況法。鑑於大多數人如今已接種了疫苗，緊急狀況法在法律上站不住腳了。儘管如此，緊急狀況並沒有改變，這也是政治上應該傳達出的訊息。但事實並非如此。之前強調的反而是新法包含的限制更少，直到感染人數增加後才收緊，然而這時，新法的聲譽已經毀了。

強制疫苗接種

事實是，新的《傳染病防治法》將防疫責任從聯邦政府處歸還至16個邦的手裡。結果將是德國再次沒有一個統一路線，而是眾說紛紜，又會開始對如何正確處理疫情進行無休止的討論。其實，正確處理疫情的方法很明確：那就是接種疫苗。德國的疫苗足夠多，缺的是接種意願。

政界什麼時候才能意識到光呼籲是沒用的，靠大家自律是不夠的？對於一些公民的自私和冷漠，只有一個解決辦法：強制接種疫苗。各位邦長們現在希望在衛生機構和老人院強制接種疫苗，然而這是不夠的。每個人都必須負起責任。

然而對於這一點，如今依然缺乏政治勇氣。當然，現在即便是強制接種疫苗也無法阻止第四波疫苗的到來了。這波疫情已經無可阻擋。截至聖誕節，還會有數千人因為新冠或在患有新冠的狀況下死亡。但是，如果無所作為，第四波疫情後將是第五波和第六波。只有接種疫苗，並每隔一段時間接種加強針，我們才能走出疫情。希望到2022年聖誕節時，我們會過得更好，並終於能從我們的錯誤中吸取教訓。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航