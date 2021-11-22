全台267戶年所得逾200萬元卻「免繳稅」，財長：國稅局依法定期查核

根據立法院預算中心報告顯示，全台有267戶綜合所得額超過新台幣200萬元免繳稅，其中其中有2戶年收入已經突破2000萬元以上，卻也同樣免繳稅；今（22）日，財政部長蘇建榮到立法院財政委員會接受質詢表示，針對高所得卻所得淨額為「零」，國稅局都會依法查核。

年收入突破千萬，卻一毛錢也不用繳

立法院預算中心報告指出，在2011至2019年度間，台灣高綜合所得稅，所得級距為「零」的戶數逐年攀升，2011年綜合所得200萬以上只有48戶，直至今（2021）年戶數已經突破267戶；其中今年2戶年收入突破2000萬，竟然也是一毛稅都不用繳。

蘇建榮對此強調，部分收入高但免稅者有很大一部分是捐贈給政府，例如國立大學、中央或地方政府，因為捐贈抵掉綜所稅。

依據台灣稅法，捐贈不僅可以做公益，還可享節稅效果。財政部官員日前指出，想要透過捐贈節稅，一般而言都有「限額」。

依規定，捐贈給合法的公益社團及財團法人組織，或捐贈給經主管機關登記立案成立的教育、文化、公益、慈善機構或團體，及捐贈給依法成立的公益信託，都可列舉扣除，扣抵額度以不超過綜合所得總額的20%為限。

不過，如果是對政府捐贈，則可全額列舉扣除，不受20%限制。

值得注意的是，近年捐贈管道愈來愈多，像是個人捐贈運動員可列舉扣除。財政部強調，例如：透過教育部設置的運動員捐贈專戶捐款，且未指定捐贈特定運動員，就視為對政府捐贈，可全數列報列舉扣除。

若有指定捐贈對象，就視為對公益團體捐贈，限額為綜合所得額20%；若有指定捐贈對象且對方是自己的配偶或二親等內親屬，就不能當作捐贈，無法列舉扣除。

《關鍵評論網》訪談律師廖昰軒說：「他們這樣其實就是藉由『降低所得額』跟『拉高扣除額』之類的租稅規劃，這樣來降低他們應該要繳的稅。」他強調，這樣的稅法，對一般受薪階級而言很難做到，因為受薪階級，個人繳的是「綜所稅」，在扣抵方式上多有限制。

租稅不平等？外界指政府應查相關個案

律師廖昰軒解釋，稅務方面基本上有3種可能：

第1種人是乖乖依照稅法的規定，利用免稅額跟扣除額來少繳稅，這個叫「節稅」這樣是沒問題的。

第2種人，叫做「租稅規避」，為了要少繳稅，所以就用了很多迂迴的交易手法，來規避掉他們要繳的稅（例如：開設境外公司、基金會）。這種情況下，稅局會實質課稅，實質認定他們應該要繳的稅，並且加徵滯納金跟利息。

第3種人，則稱「逃漏稅」，這個是會有刑事責任的。這種情況就是，他們直接隱匿不申報，或是直接做假帳，來讓自己收入降低。

針對第2種稅務規避問題，廖昰軒強調企業主左手把錢進到自身基金會；右手再從基金會掏錢出來花用。目前所得稅法第14條之3，就是有設置這種反避稅條款（或叫做防杜條款）。他說，有些家族企業會這樣，錢都入公司帳，企業主個人名下是沒有收入；但日常宴飲、買車買房，都是從公司帳裡面出。

廖昰軒說，除了稅務規避情況外，租稅不平等也是問題。他解釋，台灣個人綜所稅主要都是受薪階級在繳納；對比企業主多登記為一間「公司」，他們繳的就會是「營所稅」，成本跟費用都能用來申報；舉例而言，若為家族企業的負責人，可以把這筆報成「交際費」等，用來降低企業的營收及應納得稅額。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝也表示，若以罕見疾病、癌症等健保若不給付，給予抵稅原無可厚非，但是近年不用繳稅的富人數快速成長，政府應就相關個案查核，亡羊補牢。

他指出，現有稅制本來就對富人較有利，高收入份子不應出現年年不用繳稅狀況，富人繳越少稅趨勢已快速成長；黃耀輝向蔡政府呼籲，應加強稅制公平合理性，密切注意是否有新的避稅巧門出現。

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核定稿件：翁世航