2021/11/22,
藝文

《幽靈公主》：從野豬之死開始，尋找森林和城市共存之法？

《幽靈公主》：從野豬之死開始，尋找森林和城市共存之法？
圖片來源：電影《幽靈公主》劇照

我們想讓你知道的是

人類社會能有今日，全賴開發、利用自然，問題在於，無止境的濫墾，和節制之平衡，以及我們真能完全征服自然，沒有後果？精彩的文藝作品，往往不會提供答案，《幽靈公主》如是。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

政權無視民情，誓要對野豬窮追猛打，痛心於城市鄰居，竟如同我們受到迫害。許多人想起《幽靈公主》，網路流傳劇照，山豬變成邪魔，悲苦說：骯髒的人類⋯⋯

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圖片來源：電影《幽靈公主》海報

1997年，宮崎駿執導的《幽靈公主》，故事由巨型的山豬開始，因仇恨化作可佈邪魔，入侵主角阿席達卡的村莊。為了保護家園，達卡只好射殺巨豬，受到詛咒，終將身亡。

《幽靈公主》乃思考人與自然的現實，沒有歌頌自然美好，達卡的詛咒多麼無辜。巨豬從西方而來，被人槍殺，不關他事。大自然的反撲，豈非也是報復在未來遠方？

為了解除右前臂的詛咒，達卡一路向西，那手臂彷彿寄生了巨豬亡魂，力大無窮。村中女巫提醒達卡，此行要保持澄淨之心，不要因執著增添仇恨，必須看清事物真相。

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圖片來源：電影《幽靈公主》劇照
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圖片來源：電影《幽靈公主》劇照

達卡途經之旅，見識人心醜惡，意欲劫財，到了達達拉城，得知山巨豬乃被他們槍殺，挖山伐木，迫走動物，僅為採礦煉鋼鑄鐵。巨豬受傷逃走，成為邪魔來到東方村莊。

達達拉城的主人，黑帽大人卻救助許多女性，用心照顧城中百姓，民眾皆能安居樂業。黑帽手持火槍，理性至上，象徵科技文明，她深信，力量能征服自然，自然只是資源。

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圖片來源：電影《幽靈公主》劇照
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圖片來源：電影《幽靈公主》劇照

動畫至此，指涉到文明發展，開拓環境。人類社會能有今日，全賴開發、利用自然，問題在於，無止境的濫墾，和節制之平衡，以及我們真能完全征服自然，沒有後果？精彩的文藝作品，往往不會提供答案，《幽靈公主》如是，《寄生獸》如是。經由作品的聚焦，揭示處境，觸發思辨，我們通過達卡之眼，看見立場不同的人。

正如幽靈公主小桑的出現，中間位置。她從小被犬神撫養，視自己為森林女兒，挺身而出，力挽狂瀾，希望制止開發。唯獨文明如洪水，勢單力薄，無從阻擋。

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圖片來源：電影《幽靈公主》劇照

達卡調解兩者紛爭，仇恨是魔障和盲點，他希望能找到，森林和達達拉城共存之法。然而代表現實功利、政治的和尚出現，引發森林大戰，屠殺無數野豬，屍橫遍野。

「想要擁有世間所有事物，是人類的天性。」和尚借黑帽之手，殺害山獸神，取其頭顱。山獸神的亡魂汲取生命，失控反撲世界。弒神之罪，正道出現今人類自以為神。

達卡溫柔澄靜的心，或者仍未能找到出路，但在兩難思考，不斷嘗試，尋覓自有意義。像他和小桑舉起山獸神之頭，奉還自然，亡魂跌落大地，四散各方，重現一抹綠意。

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圖片來源：電影《幽靈公主》劇照
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圖片來源：電影《幽靈公主》劇照

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin

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